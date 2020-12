PlayStation Store offerte: tre giochi PS4 e PS5 a meno di 4 euro

Sono queste le ultimissime ore per approfittare dei saldi di Natale sul PlayStation Store in attesa della partenza degli sconti di gennaio sui giochi PS4 e PS5. Per l'occasione abbiamo deciso di (ri)segnalarvi tre giochi in vendita a meno di quattro euro, titoli non recentissimi ma ai quali è davvero difficile resistere ad un prezzo così basso. Di seguito la nostra selezione, aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Thief - 1.99 euro

Il reboot di Thief uscito nel 2014 (per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Thief) non ha riscosso purtroppo il successo sperato e questo ha costretto il publisher Square Enix a mettere in pausa il franchise in attesa di tempi migliori.

Se volete provare a dare una possibilità a Thief non esiste occasione più invitante dal momento che il gioco è ora in vendita a 1.99 euro, prezzo assolutamente stracciato se pensiamo che questa edizione include anche il DLC Colpo in Banca (missione ispirata alla quest omonima di Thief II The Metal Age, da solo venduto normalmente a 4,99 euro. Thief non è un gioco recente e tecnicamente non è invecchiato benissimo mentre le atmosfere, le ambientazioni e l'estetica generale hanno retto meglio al passare del tempo.

Mirror's Edge Catalyst - 3.39 euro

Lo sappiamo, vi abbiamo già segnalato Mirror's Edge Catalyst varie volte tra i nostri consigli per gli acquisti, adesso il prezzo è sceso ancora e il gioco DICE costa poco meno di 4 euro. Pur non essendo una produzione recentissima (la pubblicazione risale al 2016) Mirror's Edge Catalyst mantiene inalterato il suo fascino grazie ad una estetica di alto impatto e un gameplay veloce e frenetico, ancora più del gioco originale.

Faith si troverà a dover difendere la città di Glass, presa di mira da una corporazione pronta a tutto pur di distruggere il paese. L'obiettivo di Faith è quello di mettere fine alla tirannia e riportare la pace nella città di vetro, scontrandosi con agguerriti soldati e personalità senza scrupoli.

Tomb Raider Definitive Edition - 2.99 euro

Primo episodio della più recente trilogia di Lara Croft, Tomb Raider Definitive Edition è la versione rimasterizzata del gioco uscito nel 2013 su PS3, Xbox 360 e PC, un titolo accolto positivamente e che ha riportato il personaggio sotto le luci dei riflettori dopo qualche anno di tiepidi consensi da parte di pubblico e critica.

Oltre ad un comparto tecnico migliorato e un sistema di controllo ottimizzato per il DualShock, la Definitive Edition include anche tutti i DLC e le espansioni. Se volete approfondire sulle pagine di Everyeye.it trovate la recensione di Tomb Raider Definitive Edition.