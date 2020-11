PlayStation Store: il pianeta degli sconti, offerte sui migliori giochi PS4

Non sapete come impiegare queste ultime due settimane che ci separano dall'arrivo di PS5? Sony ha pensato anche a questo, lanciando sul PlayStation Store una serie di promozioni che interessano alcuni dei migliori giochi di questa generazione sul viale del tramonto. L'offerta della settimana è dedicata al recentissimo Crash Bandicoon 4: It's About Time, mentre PlayStation Indies offre tagli fino al 75% su una selezione di giochi indipendenti. In questo articolo ci concentriamo tuttavia sull'iniziativa promozionale Il Pianeta degli Sconti, dalla quale abbiamo pescato cinque titoli a prezzo ridotto che a nostro parere non possono assolutamente mancare nella vostra collezione. Prima di andare alla scoperta delle nostre proposte, vi ricordiamo che potete utilizzare la sezione dei commenti in basso per chiederci dei chiarimenti sui giochi selezionati oppure condividere con il resto della community i vostri consigli.

Red Dead Redemption 2 (29,39 euro)

Cominciamo subito forte con Red Dead Redemption 2, uno dei migliori giochi di questa generazione. Ambientato nel 1899, 12 anni prima del primo capitolo, narra delle gesta di Arthur Morgan, un fuorilegge della banda di Dutch Van der Linde. Un colpo fallito costringe lui e la sua compagnia alla fuga, mettendoli faccia a faccia con la spietatezza di un'America che si appresta a salutare l'era del Selvaggio West.

La storia, potente e rabbiosa, è una delle più belle mai narrate in un videogioco (e non solo), ed è valorizzata da un'esperienza ludica estremamente solida e da un mondo di gioco concreto e autonomo, che lascia esterrefatti per varietà e bellezza. I ritmi del racconto sono pacati, ma le spettacolari scene d'azione, i colpi di scena e il poderoso finale sono destinati a lasciare un segno indelebile in tutti coloro che saranno disposti ad investire circa 40 ore nel completamento della campagna. L'offerta ludica è inoltre completata da Red Dead Online, componente multigiocatore con le medesime ambizioni di GTA Online. Leggete la recensione di Red Dead Redemption 2 per saperne di più.

Tekken 7 (9,99 euro)

Cambiamo radicalmente genere per consigliarvi Tekken 7, qui proposto ad appena 9,99 euro. Il settimo capitolo di una delle serie picchiaduro più celebri di sempre conserva il feeling ludico e le meccaniche 3D che hanno contribuito a farne la storia, trovando il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione senza farsi mancare una grafica di alto livello mossa dall'Unreal Engine 4. La storia narra della (presunta) conclusione dell'eterna faida della famiglia Mishina, e propone un roster caratterizzato da un numero incredibile di personaggi, ognuno con la propria ragione per combattere.

Lo snellimento della componente single player ha portato ad una diminuzione del numero di incontri necessari per completare lo story mode e scoprire tutte le trame secondarie. Sul ring, in ogni caso, Tekken 7 è in grado di coinvolgere appieno grazie alla fisicità degli sconti e a un sistema di combattimento frenetico, immediato e tecnico, che diminuisce gli effetti del meccanismo di "juggling" e dà il benvenuto a feature come i Rage Act ed i Rage Drive.



Leggete recensione di Tekken 7 se volete saperne di più. L'instancabile supporto-post lancio entrerà presto nella sua quarta stagione di contenuti con l'arrivo di Kuminitsu, figlia dell'originale conosciuta nel primo capitolo.

Dying Light The Following Enhanced Edition (17,99 euro)

Dying Light 2 proprio non vuole saperne di uscire, ma per fortuna il primo capitolo continua a regalare soddisfazioni grazie ad un supporto che dopo cinque anni non accenna ad arrestarsi. L'open world di Techland è ambientato ad Harran, una città colpita da un'epidemia virale che ha trasformato gran parte degli abitanti in zombie. Il protagonista Kyle Crane, un agente dell'associazione umanitaria GRE, è chiamato ad infiltrarsi tra i sopravvissuti, rintracciare il criminale Rais e sottrargli delle informazioni vitali per la creazione di una cura.

Dying Light riesce a spingere spingere due generi, quello dei free-roaming e quello dei giochi a base di zombie, oltre i propri limiti fisiologici, amalgamando sapientemente un sistema di combattimento viscerale, una progressione ruolistica perfettamente inquadrata e delle fasi parkour impegnative e appaganti allo stesso tempo. Alla ricetta del zombie-game perfetto si aggiunge anche la modalità cooperativa, che consente a quattro giocatori in contemporanea di affrontare assieme gli orrori di Harran.



L'edizione che vi proponiamo in sconto offre, oltre al gioco base, anche i contenuti scaricabili Be the Zombie, Cuisine & Cargo, Ultimate Survivor Bundle, The Bozak Horde e, soprattutto, l'espansione The Following.

Battlefield 5 (14,99 euro)

Battlefield 5 non ha cominciato con il piede giusto. Due anni fa, lo sparatutto in prima persona ambientato nella Seconda Guerra Mondiale è arrivato sul mercato privo di alcune importanti componenti, ma il continuo supporto da parte di DICE ha colmato tutte le mancanze dando così forma ad un gioco completo e maturo, che alla campagna per giocatore singolo affianca le immancabili modalità multigiocatore, la battle royale Tempesta di Fuoco e la cooperativa Armi Combinate.

Dall'Europa al Pacifico, fino ad arrivare al Nord Africa, gli scontri su larga scala, ai quali gli appassionati del franchise sono ben abituati, si svolgono via terra, aria e mare. A differenza di quanto avvenuto nei precedenti capitoli, la community non è stata divisa da pacchetti mappe aggiuntivi a pagamento, dal momento che tutti i contenuti di questo tipo sono stati pubblicati gratuitamente e per tutti. L'ultimo major update di Battlefield 5 è arrivato in estate aggiungendo una mappa libica, Al Marj Encampment, e una versione rivista ed ampliata della Provenza, oltre ad armi e gadget sbloccabili giocando. Ad oggi, l'offerta di Battlefield 5 è una delle più complete sulla piazza.

Metal Gear Solid 5 The Definitive Experience (3,99 euro)

L'esperienza definitiva di Metal Gear Solid 5 ve l'abbiamo già consigliata qualche mese fa, ma abbiamo deciso di reinserirla poiché ha subito un ulteriore taglio di prezzo che l'ha portata ad appena 3,99 euro. Un costo irrisorio per una raccolta che comprende Ground Zeroes e The Phantom Pain, i due tasselli conclusivi dell'epopea imbastita dal genio di Hideo Kojima.

La storia comincia in Ground Zeroes, prologo stand-alone ambientato nel 1975 che vede Big Boss impegnato in una missione d'infiltrazione nel Campo Omega, una struttura di detenzione a sud di Cuba dove sembra essere tenuta prigioniera Paz, data per morta dopo gli eventi narrati in Peace Walker. Completare la missione principale e le sei Side Ops, tutte ambientate nel medesimo campo, non porta via più cinque ore (che possono diventare di più per i completisti), ma l'obiettivo dell'esperienza è quella di fungere da antipasto, sia narrativo che ludico, per Metal Gear Solid 5: Phanton Pain, che si apre nove anni dopo sulle note di The Man Who Sold the World di David Bowie.



Il quinto capitolo catapulta la saga nel genere open-world, concedendo un'elevata libertà di approccio e il pieno controllo nella gestione della Mother Base, dalla quale prendono il via tutte le missioni. Un'apertura che talvolta mina l'uniformità del racconto, ma che non impedisce a The Phantom Pain di regalare dei momenti indimenticabili, alcuni dei quali stanno ancora facendo discutere i fan.