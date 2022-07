PlayStation Store: vi proponiamo tre giochi per PS4 e PS5 a meno di 10 euro

Gli esperti consigliano di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata e Sony offre un buon pretesto per rimanerci proponendo un gran numero di videogiochi a prezzo ridotto nell'ambito degli Sconti Estivi del PlayStation Store. Con oltre duemila prodotti in offerta, tra videogiochi, espansioni e contenuti scaricabili, scegliere cosa acquistare è un'impresa ardua, pertanto abbiamo ben pensato di venire in vostro soccorso consigliandovi tre giochi (anzi quattro, come vedrete tra poco) al di sotto della soglia dei 10 euro per non fare troppo male al portafoglio.

Star Wars Jedi: Fallen Order (9,99 euro)

Star Wars Jedi: Fallen Order è tornato al suo prezzo più basso di sempre e non possiamo fare a meno di consigliarvelo, trattandosi di un action/adventure in terza persona estremamente solido, nonché uno dei migliori giochi di Guerre Stellari mai realizzati. Ambientato dopo gli eventi di Episodio III: La Vendetta dei Sith, Fallen Order narra la storia di Cal Kestis, un Padawan sopravvissuto all'epurazione dell'Ordine 66. Dopo cinque anni trascorsi nell'anonimato lavorando come rottamatore sul pianeta Bracca, viene scovato e attaccato dagli Inquisitori, riuscendo miracolosamente a salvarsi. Scampato all'agguato, troverà il coraggio di completare l'addestramento, sviluppare le proprie abilità della Forza e opporsi all'inesorabile avanzata dell'Impero.



I ragazzi di Respawn Entertainment capitanati da Stig Asmussen (già director di God of War 3) hanno imbastito un canovaccio narrativo brillante, che s'inserisce in uno dei periodi più affascinanti della saga, e un gameplay di buona fattura che, pur senza particolari innovazioni, amalgama le più grandi conquiste ludiche del moderno genere action. Grazie a una patch specifica per PS5, i giocatori next-gen possono inoltre scegliere tra due modalità grafiche: Qualità (a 4K e 30fps) e Prestazioni (a 1440p e 60fps). Godetevelo in attesa del lancio di Star Wars Jedi: Survivor, seguito previsto nel corso del 2023.

A Plague Tale: Innocence (9,99 euro)

Proseguiamo con un altro consiglio "propedeutico". In vista del lancio di A Plague Tale: Requiem, previsto per il prossimo mese di ottobre, vi invitiamo a fare la conoscenza di di Amicia e Hugo acquistando a prezzo fortemente scontato A Plague Tale: Innocence, un action-adventure in terza persona che fa della narrazione il suo principale punto di forza. Nella Francia medievale devastata dalla guerra e dalla Peste Nera, i due fratelli sono costretti anzitempo a dire addio alla propria fanciullezza per scampare all'inquisizione, a orrori indescrivibili e orde di ratti.



La campagna, caratterizzata da uno svolgimento piuttosto lineare, tiene impegnati per circa 12 ore, bilanciando sapientemente sessioni stealth e fasi puzzle solving, senza lesinare sulla varietà di situazioni, ambientazioni e meccaniche di gioco in modo da sventare sul nascere il pericolo ripetitività. Inoltre, grazie a una patch apposita, A Plague Tale: Innocence gode del supporto al 4K e ai 60fps su PS5.

Yooka-Laylee: Buddy Duo Bundle (8,99 euro)

Se vi mancano i cari vecchi platform di una volta - quelli colorati, spensierati e ricchi di oggetti da raccogliere - allora non dovete farvi sfuggire Yooka-Laylee: Buddy Duo Bundle, un pacchetto con l'80% di sconto contenente non uno, bensì due giochi: Yooka-Laylee e Yooka-Laylee: The Impossibile Liar!

Concepito come un omaggio a Banjo-Kazooie (non a caso tra le fila di Playtonic figurano alcuni ex sviluppatori di Rare), Yooka-Laylee è un platform open world che punta forte sull'esplorazione. I mondi di gioco, che includono paesaggi verdeggianti, lande ricoperte di neve e paludi melmose, sono ricchi di segreti da scoprire e personaggi bizzarri da incontrare, e spingono i due protagonisti a sfoggiare tutte le proprie abilità.



Yooka-Laylee: The Impossibile Liar, pur proseguendo in maniera diretta la storia, rimescola invece le carte in tavola offrendo un mix composto da livelli 2,5D - ben strutturati e fortemente debitori della lezione impartita da Donkey Kong Country - e un'area di gioco 3D (l'Oltremondo, ricco di puzzle ambientali e segreti). Un'accoppiata che farà felici tutti gli appassionati del genere!