PlayStation Store saldi di gennaio: 5 giochi da comprare in sconto a Natale

Sono partiti da qualche giorno i saldi di gennaio del PlayStation Store che proseguiranno fino ai primi giorni del 2021. Sono centinaia i giochi per PS4 e PS5 in vendita a prezzo speciale (senza dimenticare DLC, espansioni e Season Pass a prezzo ridotto) e potrebbe essere difficile orientarsi in questa giungla di sconti. Noi come di consueto abbiamo selezionato per voi cinque giochi da non perdere assolutamente, non necessariamente i più economici (continuate a seguirci, non mancheranno ulteriori consigli per giocare spendendo poco) ma in ogni caso titoli che a questi prezzi vale certamente la pena recuperare per Natale.

DOOM Eternal - da 23.09 euro

Iniziamo con uno dei giochi più acclamati e premiati di quest'anno, DOOM Eternal di id Software, shooter che non ha certo bisogno di presentazioni.

Il demoniaco sparatutto Bethesda è in vendita a 23.09 euro in versione standard e 32.99 euro in versione Deluxe con l'aggiunta del Season Pass Anno 1 (include il DLC The Ancient Gods Parte 1&2) la skin Slayer Demone e il pacchetto suoni classici per le armi. Qui troverete la nostra infernale recensione di DOOM Eternal.

The Last Of Us Parte 2 - da 39.89 euro

The Last Of Us 2 è il miglior gioco del 2020, fresco vincitore ai Game Awards di questo ambito riconoscimento.

In occasione degli sconi di gennaio il capolavoro Naughty Dog è in vendita a prezzo ridotto con la versione standard proposta a 39.89 euro e la Digital Deluxe Edition a 49.59 euro, quest'ultima include in aggiunta al gioco la colonna sonora originale, mini artbook, tema dinamico e un set di sei avatar per il PSN (qui la recensione di The Last of Us parte 2). A voi la scelta, in ogni caso The Last Of Us Parte 2 resta un gioco assolutamente imperdibile per tutti i possessori di PS4 e PS5.

Star Wars Triplo Bundle - 49.99 euro

I fan di Star Wars troveranno sicuramente pane per i loro denti in questo "Bundle Triplo" (d'accordo, il nome non è dei migliori) che include tre giochi al prezzo di (quasi) uno. Per soli 49.99 euro potrete portarvi a casa Star Wars Squadrons, Star Wars Battlefront II e l'acclamato Star Wars Jedi Fallen Order, quest'ultimo proposto in edizione Deluxe con DLC e contenuti digitali aggiuntivi.

Un pacchetto da non sottovalutare per trascorrere questi giorni di festa in compagnia degli eroi e delle atmosfere di Guerre Stellari. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars Jedi Fallen Order.

The Witcher 3 Wild Hunt - 8.99 euro

Un gioco che non ha bisogno di presentazioni, trattandosi di una delle produzioni più vendute ed acclamate della scorsa generazione di console. L'avventura dello Strigo costa appena 8.99 euro in versione standard, un prezzo imbattibile per un Action GDR che vi garantirà centinaia di ore di gioco.

Purtroppo questa versione non include le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine ma per meno di dieci euro è difficile chiedere di più... da comprare, senza se e senza ma. Potrete approfondire il gioco nella nostra recensione di The Witcher 3 Wild Hunt.

Resident Evil 2 Deluxe Edition - 19.99 euro

Un classico tirato a lucido, Resident Evil 2 è un caposaldo del genere survival horror e il remake ha permesso a una nuova generazione di giocatori di conoscere questo capolavoro uscito originariamente nel 1998 (qui la recensione di Resident Evil 2).

La versione Deluxe di RE2 Remake include anche il pacchetto DLC Extra con i costumi Sceriffo di Arklay e Noi per Leon, gli outfit Militare, Noir e Elza Walker per Claire oltre all'arma deluxe Samurai Edge Albert e la colonna sonora in versione originale. Dal PlayStation Store potete inoltre scaricare gratis i costumi originali 1998 per i due protagonisti dell'avventura.