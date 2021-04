PlayStation Store Saldi di Primavera: 5 giochi da comprare in sconto

Nuovo round per i Saldi di Primavera sul PlayStation Store, questa settimana sono stati aggiunti tanti altri giochi alla campagna promozionale e non potevamo dunque lasciarci sfuggire l'occasione per proporvi i nostri consueti consigli per gli acquisti sui migliori giochi per PS4 e PS5 in vendita a prezzo scontato. Abbiamo scelto cinque giochi senza un particolare criterio, non basandoci dunque sulla fascia di prezzo o sul genere di appartenenza, cinque giochi che secondo noi merita assolutamente comprare prima che tornino in vendita a prezzo pieno.

Watch Dogs Legion - 34.99 euro

Nonostante sia il titolo di minor successo della triade Ubisoft per lo scorso Natale (triade composta da Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e Immortals Fenyx Rising), se siete appassionati del genere Watch Dogs Legion merita sicuramente una possibilità, sopratutto a prezzo scontato.

Grazie ad un discreto supporto post lancio il gioco è stato arricchito con nuovi contenuti e per poco meno di 40 euro è un acquisto degno di attenzione, a patto ripetiamo di amare questo genere di produzioni. Per approfondire, vi lasciamo alla nostra recensione di Watch Dogs Legion.

Diablo III Eternal Collection - 20.99 euro

La fanbase di Diablo aspetta con impazienza Diablo II Resurrected (protagonista di una Alfa Tecnica su PC a inizio aprile) e Diablo IV, in attesa che l'Alfa di Diablo 2 arrivi anche su console come promesso da Blizzard, possiamo consolarci con Diablo III Eternal Collection, un gustoso antipasto che renderà più dolce l'attesa per le portate principali.

Questo pacchetto viene proposto con uno sconto del 70% sul prezzo di listino e include l'originale Diablo 3, la maxi espansione Reaper of Souls e il pacchetto Ascesa del Negromante, tutto quello che serve per iniziare nel migliore dei modi l'avventura. Qui troverete la recensione di Diablo 3.

The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition - 9.99 euro

Ancora una volta The Witcher 3 Wild Hunt è in offerta e noi ve lo segnaliamo, d'altronde un capolavoro di tale caratura non può assolutamente mancare nella vostra ludoteca. La versione Game of the Year include oltre al gioco completo le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, normalmente vendute a 9,99 euro.

Nel momento in cui scriviamo il Pass Espansioni con i soli DLC costa 24.99 euro, capite da soli dunque l'estrema convenienza di questa offerta, ricordatevi inoltre che The Witcher 3 verrà aggiornato per PS5 e Xbox Series X/S più avanti nel corso dell'anno. Sul PlayStation Store trovate anche numerosi DLC gratis tra cui costumi, armi e missioni extra scaricabili a costo zero. Se avete qualche dubbio, qui troverete la nostra recensione di The Witcher 3.

Resident Evil VII Biohazard - 9.99 euro

Resident Evil Village è in arrivo a maggio, nell'attesa potrebbe essere una buona idea quella di rispolverare il settimo episodio della saga, sopratutto in virtù del fatto che i due titoli citati dovrebbero formare una trilogia con Resident Evil 9, almeno stando a quanto dichiarato dal celebre insider e leaker DuskGolem. Resident Evil VII Biohazard non ha bisogno di presentazioni essendo uno dei giochi horror più venduti degli ultimi anni, responsabile della rinascita del franchise Resident Evil dopo la tiepida accoglienza riservata a Resident Evil 6.

La versione in vendita sul PlayStation Store è quella standard priva delle espansioni Filmati Confidenziali Volume 1&2 e Fine di Zoe, i possessori del gioco possono comunque scaricare gratis il DLC Nessun Eroe con protagonista Chris Redfield. E non dimenticate che Resident Evil VII Biohazard supporta anche il visore PlayStation VR per giocare in Realtà Virtuale. Altri dubbi? Qui potrete leggere la nostra recensione di Resident Evil 7.

Rayman Legends - 9.99 euro

Platform di spessore come questo non esistono (quasi) più al giorno d'oggi ed è un vero peccato, la stessa Ubisoft ha relegato negli ultimi anni la sua ex mascotte a comparsate in giochi mobile e produzioni free to play, dopo Rayman Legends l'uomo melanzana non è più riuscito a trovare un suo spazio, complice anche l'addio del suo creatore Michel Ancel, il quale ha abbandonato la casa francese alla fine dello scorso anno.

Rayman Legends è un gioco di piattaforme 2D coloratissimo e dai ritmi frenetici, pieno di collezionabili, segreti da scoprire, boss da sconfiggere e amici da salvare. Il quadro perfetto per un titolo leggendario (non solo nel nome), da recuperare assolutamente a questo prezzo. Qui, infine, troverete la nostra recensione di Rayman Legends.