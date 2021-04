PlayStation Store sconti: 5 giochi da comprare con le offerte di Pasqua

Sono iniziati gli sconti di primavera sul PlayStation Store con prezzi ridotti fino al 75% su una selezione di giochi per PS4, PS5 e PlayStation VR. Come di consueto ci siamo messi alla ricerca delle migliori offerte, questa volta senza porci limiti di prezzo, con l'obiettivo di proporvi cinque giochi da non perdere assolutamente. Come sempre lo spazio qui sotto dedicati ai commenti è a vostra disposizione per suggerimenti e consigli per gli acquisti.

The Last of Us - da 4.99 euro

Iniziamo con la serie The Last of Us, diventata un vero e proprio fenomeno di culto per i giocatori su PlayStation e non solo. The Last of Us Remastered per costa 9.99 euro, prezzo davvero interessante se considerate che questa versione include anche il DLC Left Behind dedicato al passato di Ellie, venduto in versione standalone al prezzo di 4.99 euro per chiunque possieda già il gioco completo.

The Last of Us Parte 2 costa invece 30.09 euro (Standard Edition) mentre la Digital Deluxe Edition ha un prezzo di 39.99 euro (invece di 79.99 euro), questa include oltre al gioco anche la colonna sonora digitale, un mini artbook targato Dark Horse, tema dinamico e un set di 6 avatar per il PlayStation Network. Contenuti extra non indispensabili ai fini dell'avventura, a voi scegliere quale delle due versioni acquistare. Intanto, eccovi la nostra recensione di The Last of Us Remastered e la recensione di The Last of Us Parte 2.

DOOM - da 2.49 euro

Anche in questo caso vi segnaliamo vari titoli, il reboot di DOOM uscito nel 2016 costa 9.99 euro mentre il più recente DOOM Eternal costa 27.99 euro, con uno sconto del 60% rispetto al prezzo di listino normalmente fissato a 69,99 euro. Purtroppo in nessuno dei due casi sono inclusi DLC ed espansioni, i contenuti extra (tra cui The Ancient Gods Parte 1&2 per DOOM Eternal) devono essere acquistati separatamente e sono in vendita a prezzo pieno.

Se invece volete riassaporare la magia dei "vecchi" DOOM vi segnaliamo DOOM 3 in vendita a 4.99 euro, DOOM 64, DOOM (1993) e DOOM 2 Hell on Earth costano invece 2,49 euro l'uno. Ecco, inoltre, la nostra recensione di DOOM e la recensione di DOOM Eternal.

Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition - 27.99 euro

Sconto del 65% per la Deluxe Edition di uno dei videogiochi di Guerre Stellari più acclamati e venduti degli ultimi anni. Questa edizione è la versione più completa del gioco di Respawn e include vari bonus tra cui due skin per BD-1 e Stinger Mantis, artbook digitale e un video dietro le quinte della durata di oltre 90 minuti con retroscena sullo sviluppo e interviste con designer e programmatori (qui la recensione di Star Wars Jedi Fallen Order).

Se possedete la versione base potete acquistare i soli contenuti aggiuntivi (le due skin, artbook e video backstage) separatamente in un pacchetto denominato Upgrade Deluxe al prezzo di 5 euro. Vi ricordiamo che Star Wars Jedi Fallen Order ha ricevuto la patch next-gen a inizio anno ed è dunque ottimizzato per PlayStation 5.

The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition - 9.99 euro

Ancora una volta vi segnaliamo The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, siamo consapevoli di inserirlo spesso (e volentieri) nelle nostre liste di giochi in offerta ma non possiamo esimerci dal consigliarvi l'acquisto di un titolo di tale caratura a questo prezzo.

La GOTY Edition include anche le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, un pacchetto completo ad un costo irrisorio, da comprare (anche) in attesa dell'aggiornamento next-gen per PS5, gratis per tutti i possessori del gioco su PlayStation 4. Per altri dubbi, vi lasciamo alla nostra recensione di The Witcher 3.

Fallout + Skyrim GOTY Bundle - 39.99 euro

Un doppio pacchetto che include Fallout 4 Game of the Year Edition e The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition.

Oltre ai giochi completi sono presenti anche tutti i DLC, tra cui i sei pacchetti di espansione per Fallout 4 Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop e Nuka-World, mentre la Special Edition di Skyrim aggiunge migliorie al comparto tecnico e al gameplay, risultando nel complesso più curata rispetto alla versione standard del gioco di Bethesda. Per approfondire vi rimandiamo alla recensione di Fallout 4 e alla recensione di Skyrim Special Edition.