PlayStation Store Sconti: 5 giochi PS4 in offerta a meno di 10 euro

Nuovi sconti sul PlayStation Store, questa volta dedicati ai giochi in vendita a meno di 10 euro. Una fascia di prezzo interessante che contiene numerosi titoli AA e AAA per PS4, ne abbiamo selezionati cinque, come di consueto, con l'obiettivo di presentarvi una selezione di giochi dal buon rapporto qualità/prezzo. Da Metal Gear Solid V a Gravity Rush Remastered, ecco le nostre proposte sui migliori giochi PS4 a meno di 10 euro! Come sempre, lo spazio commenti è dedicato alle vostre segnalazioni ed ai consigli per gli acquisti, potete intervenire per suggerire nuovi giochi o chiedere informazioni sui prezzi alla redazione e al lettori.

Metal Gear Solid V The Definitive Experience - 7.99 euro

Prezzo super (e probabilmente irripetibile) per la Definitive Edition di Metal Gear Solid V.

L'edizione standard del gioco costa 5.99 euro mentre per due euro in più è possibile acquistare questo pacchetto che include Metal Gear Solid V The Phantom Pain con Metal Gear Online, il prologo MGS V Ground Zeroes e 36 DLC per MGO, tra cui due missioni extra, armi e oggetti per la personalizzazione.



Recensione Metal Gear Solid V The Phantom Pain

Castlevania Requiem Symphony of the Night & Rondo of Blood - 9.99 euro

La Castlevania Anniversary Collection non è bastata a placare la vostra fame di Castlevania? In questo caso, ecco il bundle giusto per voi: il pacchetto Castlevania Requiem include Castlevania Rondo of Blood (1993) e Castlevania Castlevania Symphony of the Night (1997), ritenuto da molti il miglior episodio della serie Konami.

Per dieci euro si tratta di un bundle imperdibile per i fan della serie, che potranno mettere le mani su due giochi acclamati da pubblico e critica ad un prezzo davvero contenuto.



Recensione Castlevania Requiem

DmC Devil May Cry Definitive Edition - 9.99 euro

Devil May Cry V ha riportato nel giro che conta la serie Capcom dopo una parantesi commerciale non troppo fortunata. DmC di Ninja Theory stato lanciato nel 2013, accolto tiepidamente da pubblico e critica, il gioco è stato rivalutato qualche anno dopo e adesso potrebbe essere arrivato il momento di riscoprire questo interessante gioco d'azione.

La Definitive Edition include il titolo originale in versione rimasterizzata (con grafica a 1080p/60 fps) e tutti i DLC usciti su PS3 e Xbox 360.



Recensione Devil May Cry Definitive Edition

Gravity Rush Remastered - 9.99 euro

Nato su PlayStation Vita, il franchise Gravity Rush non è stato particolarmente fortunato dal punto di vista commerciale e gli scarsi risultati del secondo episodio potrebbero aver costretto Sony a mettere in pausa la serie.

In attesa di saperne di più sull'eventuale Gravity Rush 3 potete recuperare il primo capitolo, qui proposto in versione rimasterizzata con DLC, missioni extra e costumi aggiuntivi.



La recensione di Gravity Rush Remastered

Mega Man Legacy Collection 1&2 - 9.99 euro

Un Double Pack davvero completo che include ben dieci giochi di Mega Man in un solo pacchetto. Mega Man Legacy Collection include Mega Man 1/2/3/4/5/6 mentre Mega Man Legacy Collection 2 aggiunge Mega Man 7/8/9/10.

Entrambe le raccolta presentano anche numerosi contenuti extra come gallerie di illustrazioni, brani della colonna sonora, prove a tempo e sfide da superare. Semplicemente imperdibile per i fan del robottino blu di Capcom.