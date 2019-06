PlayStation Store Sconti: 5 giochi PS4 in offerta a meno di 15 euro

La nuova tornata di Sconti sul PlayStation Store dedicata ai migliori giochi sotto i 15 euro ci offre l'opportunità di nutrire la mai sazia ludoteca digitale della nostra PlayStation 4 con tantissimi titoli che promettono di tenerci impegnati fino all'apertura dell'E3 2019 e anche oltre. Come al solito, il menù propostoci dai curatori del negozio digitale di PS4 è particolarmente ricco e in grado di soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico eterogeneo, tra edizioni comprensive di espansioni post-lancio e pass stagionali (come Lords of the Fallen e Sniper Ghost Warrior 3) e irrinunciabili collezioni che permettono di recuperare in un sol colpo diversi capitoli di franchise affermati (come il bundle di Trine e Metro Redux).



La nuova promozione di Sony, anche per questo, sarà attiva sul PlayStation Store fino al 12 giugno, una data che coincide in maniera strategica con l'E3 losangelino per dare modo al colosso tecnologico giapponese di attentare gioiosamente alle nostre finanze mentre saremo distratti dalle luci abbaglianti degli annunci provenienti dalla fiera videoludica californiana. Abbiamo così deciso di selezionare le cinque offerte più interessanti, esortandovi a servirvi della bianca lavagna dei commenti per condividere il vostro giudizio sui titoli proposti e su quelli che, invece, vi sentireste di consigliare tra quelli inseriti nella lista consultabile sul sito ufficiale del PS Store.

Lords of the Fallen Complete Edition a 5,99 euro

Sviluppato da CI Games e Deck13 Interactive, Lords of the Fallen segue il filone degli action ruolistici soulslike inaugurato da Demon's Souls e dalla serie di Dark Souls per proiettarci in una dimensione fantasy dai toni vibranti, con dungeon disseminati di trappole e tantissimi nemici da passare sul filo della lama del nostro intrepido alter-ego.

Diretto e asciutto come il gancio di un pugile, il racconto interattivo offertoci dal team capitanato da Tomasz Gop ha scritto una delle pagine più sorprendenti e inattese di questa generazione: i 5,99 euro richiesti per la versione digitale di Lords of the Fallen sono un'offerta irrinunciabile per gli appassionati di questo genere di esperienze action fantasy, specie in ragione della possibilità di riceverne in cambio anche le espansioni e tutti i contenuti aggiuntivi che ne hanno scandito il periodo post-lancio.



Metro Redux a 6,99 euro

La collezione di 4A Games di Metro Redux comprende la versione rimasterizzata per sistemi current-gen di Metro 2033 e Metro Last Light, i primi due capitoli di questa ormai storica serie sparatutto immersa nel crudo immaginario post-apocalittico dei racconti di Dmitry Glukhovsky.

Impreziositi da un comparto grafico con texture più definite e migliori effetti di illuminazione, i due episodi che hanno dato inizio all'odissea in tre atti di Artyom conclusasi con lo spettacolare viaggio verso l'ignoto che lo ha visto protagonista nel recente Metro Exodus possono vantare dei nemici dall'intelligenza artificiale più raffinata, delle aree aggiuntive collegate alla campagna principale e un sistema di gioco corretto in funzione dei suggerimenti pervenuti dalla community. I 6,99 euro del cartellino digitale che campeggia sul PS Store accanto al logo composito di Metro Redux sono un invito a cui difficilmente saprà resistere chi ama questo genere di esperienze in prima persona intrise di elementi survival.



Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition a 11,99 euro

Il terzo episodio della celebre serie sparatutto in soggettiva di CI Games rimane nel solco tracciato dai capitoli precedenti per calare l'utente all'interno di un contesto bellico moderno che vede per protagonisti i cecchini e i loro inseparabili fucili di precisione.

Realizzato avvalendosi della preziosa collaborazione di ex marines statunitensi e di soldati scelti dei corpi d'elite delle forze armate europee, Sniper Ghost Warrior 3 coniuga le fasi stealth su cui si poggia l'intera serie a missioni dall'approccio non lineare all'interno di livelli liberamente esplorabili. Ciò che rende davvero allettante l'offerta propostaci da Sony è però la presenza dell'intero pacchetto di contenuti aggiuntivi collegati al Season Pass comprensivo, tra le altre cose, di due espansioni per la campagna a giocatore singolo, di due mappe multiplayer e di tanti elementi di equipaggiamento come il devastante arco compound.



Dying Light a 14,99 euro

Lanciato nel gennaio del 2015, l'ambizioso survival horror a mondo aperto di Techland ha saputo svecchiare brillantemente l'ormai superata formula sandbox di Dead Island attraverso un'efficace progressione dell'esperienza di gioco proiettata in un caleidoscopio di missioni, di sfide basate sull'evoluzione delle abilità e di attività legate al free roaming.

Divertente, longevo e mai banale, Dying Light è una tappa fondamentale del percorso che ogni amante del genere dovrebbe compiere per apprezzare l'incredibile lavoro svolto dagli autori polacchi nella costruzione di una dimensione ludica dalle mille sfumature. In questa versione non è compresa l'espansione The Following, ma le decine di ore di gioco garantite dall'avventura principale rappresentano comunque un'offerta dal rapporto qualità/prezzo semplicemente straordinaria.



Trine Bundle a 8,99 euro

Il bundle di Trine schiude le porte del regno incantato di Frozenbyte ai cultori di puzzle platform votati al multiplayer cooperativo. Al prezzo di 8,99 euro, la collezione comprende la Enhanced Edition del primo Trine e la Complete Story di Trine 2.

Accompagnati dall'improbabile terzetto di eroi rappresentato da Amadeus il Mago, Pontius il Cavaliere e Zoya la Ladra, gli amanti delle avventure 2,5D possono esplorare scenari fiabeschi e contribuire alla difesa del Trine dalle forze del male. Gli 8,99 euro del Trine Bundle sono un vero e proprio investimento in emozioni che gli autori di Frozenbyte ci esortano a compiere per tuffarci in decine di livelli ricchi di enigmi.



