PlayStation Store sconti di fine anno: i migliori giochi a meno di 5 euro

Terminate le offerte del Black Friday e del Cyber Monday, sul PlayStation Store partono le offerte di fine anno, i saldi della stagione natalizia con sconti su centinaia di giochi del catalogo PlayStation 4 (compatibili anche con PS5). Come saprete se ci seguite assiduamente, a noi piace giocare spendendo poco e per questo siamo andati alla ricerca dei migliori sconti sui giochi PS4, con l'obiettivo di proporvi una selezione di titoli a meno di 5 euro. Di seguito le nostre proposte, come sempre aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Little Nightmares - 4.99 euro

Aiuta Six a fuggire da una enorme imbarcazione abbandonata (Le Fauci) abitata da fantasmi e anime perse disperatamente alla ricerca di qualcosa con cui placare la propria fame. Non propriamente un posto ospitale, nei panni di Six dovrete cercare di abbandonare questo infausto luogo ma non sarà così semplice e numerosi pericoli si nascondono (letteralmente) dietro ogni angolo.

Little Nightmares è una piccola perla del catalogo Bandai Namco, un gioco dall'atmosfera unica e dal gameplay ben calibrato, un titolo assolutamente da recuperare nell'attesa di Little Nightmares 2, in arrivo il prossimo anno. Intanto, qui potrete trovare la nostra recensione di Little Nightmares.

Sleeping Dogs - 4.49 euro

Non è la prima volta che vi segnaliamo Sleeping Dogs Definitive Edition e sebbene non sia un gioco recentissimo (il lancio risale al 2014) l'avventura di Square Enix è ancora oggi estremamente affascinante.

Un noir poliziesco ambientato ad Hong Kong che fonde sapientemente esplorazione, risoluzione di enigmi e combattimenti a tutta azione tra mosse di arti marziali e scontri a fuoco. La Definitive Edition (qui la recensione di Sleeping Dogs) include oltre 24 DLC tra cui l'espansione L'Anno del Serpente e il capitolo extra in stile horror Incubo a North Point.

Resident Evil/Resident Evil Zero - 4.99 euro l'uno

Due giochi che non hanno certo bisogno di presentazioni, qui proposti in versione rimasterizzata con migliorie tecniche rispetto alle versioni originali con assets grafici aggiornati e compatibilità Widescreen, supporto audio surround 5.1 e sistema di controllo rivisitato (recensione di Resident Evil Zero).

Non sono presenti DLC o contenuti extra di alcun tipo ma a questo prezzo è davvero difficile pretendere di più, certamente è una buona occasione per riscoprire le origini della saga horror più famosa (e venduta) della storia dei videogiochi.

Tomb Raider Definitive Edition - 2.99 euro

Primo episodio della nuova trilogia di Lara Croft continuata poi con Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider, Tomb Raider Definitive Edition è la versione rimasterizzata del gioco uscito originariamente su PS3, Xbox 360 e PC.

Oltre ad un comparto tecnico migliorato e un sistema di controllo ottimizzato per il DualShock, la Definitive Edition include anche tutti i DLC, le espansioni ed i contenuti scaricabili, un pacchetto completo per scoprire questa affascinante avventura della celebre archeologa. Sempre sulle nostre pagine potrete trovare la recensione di Tomb Raider Definitive Edition.

Deus Ex Mankind Divided - 4.49 euro

"Primo prezzo" per un gioco non recentissimo (l'uscita è avvenuta nell'agosto 2016) ma che potrebbe dare grandi soddisfazioni agli amanti del genere e ovviamente a tutti i fan della serie Deus Ex. Ideale sequel di Human Revolution, Mankind Divided mette i giocatori nei panni di Adam Jensen, agente dell'antiterrorismo chiamato sventare una cospirazione globale.

L'edizione in vendita è quella standard, priva di contenuti aggiuntivi, unico bonus è la modalità Breach, minigioco a metà tra arcade e puzzle, che stravolge completamente le meccaniche tipiche della serie (per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Deus Ex Mankind Divided). Un gioco accolto tiepidamente al debutto, da riscoprire in attesa che Square Enix sveli novità sul futuro della serie, ferma ormai da qualche anno (si dice) proprio a causa delle vendite non particolarmente brillanti di Deus Ex Mankind Divided.