PlayStation Store sconti: Gemme Nascoste, migliori offerte sui giochi PS4

Ci sono sempre un mare di offerte attive sul PlayStation Store, il che ovviamente è un bene, dal momento che permettono di recuperare spendendo relativamente poco alcune gemme che hanno caratterizzato questa ricchissima generazione che si sta avviando verso il viale del tramonto. È proprio a queste ultime che è dedicata una delle promozioni disponibili - Gemme Nascoste - che raccoglie titoli tripla A e produzioni indipendenti per PS4 di altissimo valore, che hanno però abbandonato rapidamente le posizioni più alte della classifiche di vendita, soffocati dai blockbuster di maggior successo. Tra i tanti, abbiamo selezionato un totale di cinque giochi che secondo noi non possono assolutamente mancare nella vostra collezione. Le offerte rimarranno attive fino alle 00:59 del 21 maggio, non lasciatevele sfuggire!

Control (29,99 euro)

Cominciamo con la produzione più ambiziosa del lotto, oltre che una delle più recenti: Control. L'ultimo lavoro dei talentuosi ragazzi di Remedy (Max Payne, Alan Wake, Quantum Break), è un action/adventure in terza persona con elementi sovrannaturali, che vi cala nei panni di Jesse Faden, la neo-direttrice di un'agenzia segreta invasa da una minaccia ultraterrena. Il vostro compito è quello di riprendere il "controllo" dell'edificio facendo affidamento su potentissime abilità ed equipaggiamenti modificabili.

L'Oldest House in cui si ambienta il gioco è incredibilmente articolata e stracolma di segreti, un dedalo di suggestioni che si presta ad un'esplorazione libera e che abbraccia il genere metroidvania. Control rappresenta una delle vette della carriera di Remedy, la summa di tutti i precedenti lavori dello studio e al contempo un prodotto davvero innovativo, un equilibrio perfetto tra narrativa e gameplay. A causa della sua relativa giovinezza, il prezzo non è bassissimo, ma possiamo assicurarvi che merita tutti i 29,99 euro richiesti. Scoprite perché nella nostra recensione di Control.

Last Day of June (5,99 euro)

Non smetteremo mai di consigliare Last Day of June, un'intensa storia sull'amore, sulla morte e sull'ineluttabilità del destino frutto della collaborazione tra Ovosonico, team di sviluppo italiano all'epoca capitanato da Massimo Guarini, e il compositore e produttore Steven Wilson. Un titolo coraggioso anche nell'estetica, che unisce colori sgargianti e un character design che sceglie di dar vita ai suoi personaggi privandoli degli occhi ma non della carica emotiva.

Carl, il protagonista, cerca disperatamente di elaborare la morte prematura della sua amata June, una giovane pittrice. L'intero gioco si svolge all'interno di un piccolo e soleggiato paesino abitato da una serie di pittoreschi abitanti: tutti, in un modo o nell'altro, hanno contribuito involontariamente alla morte della sventurata ragazza. Carl viaggerà nel passato, alla ricerca di un modo per salvare la donna della sua vita: nell'accompagnarlo in quest'ardua impresa, dovrete risolvere una serie di puzzle ambientali, sempre stuzzicanti e mai troppo impegnativi.



La toccante parabola dipinta da Guarini insegna quanto può essere duro il processo di elaborazione e accettazione del lutto con una carica emotiva impetuosa che rimarrà impressa nei vostri cuori per molto, molto tempo. Scoprite perché non potete assolutamente lasciarlo sullo scaffale digitale a soli 5,99 euro nella nostra recensione di The Last Day of June.

Life is Strange 2 - Stagione Completa (15,99 euro)

Dopo un'eccezionale prima stagione, che ha consegnato all'immaginario videoludico personaggi indimenticabili come Max e Chloe, Dontnod è tornata con Life is Strange 2, un'avventura tutta nuova ma capace, come la precedente, di sondare con intelligenza e delicatezza le contrastanti problematiche adolescenziali, infondendole al contempo con delle tematiche sovrannaturali che fungono da motore degli eventi.

La storia, suddivisa in cinque episodi (tutti inclusi in questo pacchetto da 15,99 euro) segue le peripezie di Sean e Daniel Diaz, costretti a scappare di casa dopo un tragico incidente. Spaventati dalla polizia e dal nuovo potere telecinetico di Daniel, il più piccolo dei due, decidono di dirigersi verso il Messico. Sean deve quindi occuparsi della sicurezza del fratellino, e al contempo insegnargli a distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Come negli altri capitoli della serie, le vostre scelte determineranno il futuro dei fratelli e le vite di chi incontreranno, in un lungo viaggio che potrebbe avvicinare i fratelli o spezzare per sempre il loro legame.



Scaricate anche Le fantastiche avventure di Captain Spirit, un episodio completamente gratuito e propedeutico all'esperienza di Life is Strange 2.

Little Nightmares - Complete Edition (5,99 euro)

Little Nightmares è puzzle-platform in cui prendono forma le paure più recondite dell'infanzia. La protagonista di questa singolare avventura, che sembra fuoriuscita dalla mente di Tim Burton, è una ragazzina di nome Six intrappolata su un'enorme imbarcazione abitata da anime corrotte chiamata Le Fauci.

Al pari dei suoi illustri congeneri Limbo e Inside, entrambi firmati da Playdead, anche la produzione di Tarsian Studios ci porta alla scoperta di un mondo tanto affascinante quanto disperato, tratteggiato in un canovaccio narrativo ermetico e mai esplicito. Nonostante ciò, Little Nightmares non è un prodotto derivativo, e riesce a brillare di luce propria grazie a soluzioni ludiche ben implementate e ad alcuni momenti che non esitiamo a definire memorabili. Nel pacchetto è inclusa anche l'espansione I Segreti di Le Fauci, un'avventura parallela che offre un nuovo punto di vista sulla storia e l'ambientazione. Leggete la recensione di Little Nightmares.

Guacamelee! 2 Complete Edition (5,99 euro)

Se il genere metroidvania è riuscito a tornare alla ribalta in questi anni, parte del merito è attribuibile anche al vivace, scanzonato e coloratissimo Guacamelee! di Drinkbox Studios. L'odissea messicana del Luchador Juan Aguacate non solo era in grado di strappare risate a più non posso, ma poggiava anche su un impianto ludico di grande spessore, con un sistema di combattimento variegato, un sistema di progressione ben strutturato e un level design di qualità.

Il seguito, Guacamele! 2, non rischia e prosegue nel solco tracciato dal predecessore, mantenendo intatte tutte le qualità che ne hanno decretato il successo e aggiungendo tanta nuova carne a cuocere: nuove aree di gioco, il doppio dei nemici, grafica migliore, nuovi compagni d'avventura, tante mosse inedite, una modalità cooperativa per quattro giocatori... e tanti, tantissimi polli.



L'edizione Completa (5,99 euro) che vi consigliamo di acquistare include anche due pacchetti DLC, che aggiungono tre personaggi (Uay Pek, Jaguar Javier ed El Muneco) e i Terreni di prova, un'area con numerose sfide che mettono alla prova le abilità dei Luchador. Se non avete mai giocato al predecessore, potete anche considerare l'acquisto di Guacamelee! Super Turbo Championship Edition a soli 3,49 euro.