PlayStation Store sconti: i migliori giochi PS4 a meno di 5 euro

I saldi di primavera del PlayStation Store sono ancora in corso e tra i tanti giochi in offerta non potevamo esimerci dal selezionare per voi i migliori titoli in promozione a meno di 5 euro. Se ci seguite da tempo saprete che noi di Everyeye.it siamo fieri sostenitori di questa fascia di prezzo particolarmente economica ma che nasconde spesso interessanti sorprese. In questo caso i giochi a meno di 5 euro non sono tantissimi ma tra questi troviamo anche perle nascoste come Sleeping Dogs o Tomb Raider Definitive Edition, produzioni non troppo recenti ma che in virtù di un costo estremamente contenuto sono ancora in grado di garantire ore e ore di puro divertimento.

Sleeping Dogs Definitive Edition

Nato inizialmente come terzo episodio della serie True Crime (con il titolo True Crime Hong Kong), il gioco è stato cancellato da Activision nel 2011 e pochi anni dopo riesumato da Square Enix con il nome Sleeping Dogs.

La Definitive Edition include tutti i contenuti pubblicati per la versione originale (uscita su PC, Xbox 360 e PlayStation 3) tra cui 24 DLC, l'episodio extra L'Anno del Serpente e il capitolo in stile horror Incubo a North Point. Se amate i giochi d'azione noir a tinte forti, Sleeping Dogs Definitive Edition è un prodotto da non perdere.



Recensione Sleeping Dogs Definitive Edition

The Golf Club 2 - 2.99 euro

Il golf non è certo lo sport più popolare in Italia, ma se siete appassionati di questa disciplina vi consigliamo caldamente di concedere una possibilità a The Golf Club 2, in vendita ad appena tre euro.

Oltre alla modalità Carriera per giocatore singolo, l'opera presenta anche un comparto multiplayer e un editor per creare i propri campi personalizzati, elementi che rendono The Golf Club 2 il miglior videogioco di golf attualmente disponibile su PS4.



The Golf Club 2 Recensione

Tomb Raider Definitive Edition - 4.99 euro

La trilogia reboot di Lara Croft si è conclusa con Shadow of the Tomb Raider, il primo episodio è stato pubblicato nel 2013 su console di vecchia generazione e su PC, mentre l'anno successivo anche su PS4.

Questa riedizione propone il gioco originale in versione rimasterizzata con tutti i DLC e le espansioni, tra cui costumi e missioni extra per vivere nel migliore dei modi l'inizio dell'avventura della giovane Lara.



Recensione Tomb Raider Definitive Edition

DOOM e DOOM 2 - 2.99 euro

In occasione del lancio di DOOM Eternal, Bethesda ha deciso di scontare gli originali DOOM e DOOM 2, usciti nei primi anni '90 su PC, due titoli che di fatto hanno contribuito a fare la storia del genere degli sparatutto in prima persona, entrando di diritto nell'immaginario collettivo.

Probabilmente li avrete già giocati su altre piattaforme in passato ma il fascino di DOOM e DOOM 2 Hell on Earth resta ancora oggi innegabile e il prezzo è davvero alla portata di tutti.

UNO - 4.99 euro

UNO è uno (scusate la ripetizione) dei giochi di carte più famosi e giocati al mondo e la sua versione digitale riesce a catturare bene il fascino delle frenetiche partite a colpi di carte colorate, cambio turno e bonus/malus capaci di modificare in meglio o in peggio l'evolversi della partita.

UNO Digital permette di giocare anche in locale fino ad un massimo di quattro giocatori, un passatempo davvero perfetto per questi giorni di quarantena.