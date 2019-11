PlayStation Store Sconti: i migliori giochi PS4 in offerta a meno di 5 euro

Nuova ondata di sconti sul PlayStation Store europeo: il portafoglio piange a causa delle numerose uscite di ottobre e novembre e non avete troppi soldi a disposizione, ma non volete rinunciare ad acquistare titoli in offerta? Nessun problema, in questo caso abbiamo selezionato cinque giochi PS4 in vendita a meno di cinque euro l'uno, una fascia di prezzo decisamente popolare e che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non include solamente produzioni indipendenti ma anche giochi AAA (certo, non recentissimi), raccolte ed edizioni definitive e deluxe di giochi come Tomb Raider e Sleeping Dogs.



Tomb Raider Definitive Edition - 4.99 euro

Il reboot di Tomb Raider è uscito originariamente nel 2013 su PC, PS3 e Xbox 360 e l'anno successo ha visto la luce su PS4 e Xbox One in una versione migliorata denominata Definitive Edition.

Questa edizione presenta un comparto tecnico ottimizzato per le piattaforme di attuale generazione (con tanto d opzioni ad hoc per PlayStation 4 PRO e Xbox One X) e tutti i DLC e i contenuti scaricabili, per vivere nel migliore dei modi l'avventura di Lara, primo episodio di una trilogia che include anche Rise of the Tomb Raider e il più recente Shadow of the Tomb Raider.



Recensione Tomb Raider Definitive Edition

Metal Gear Solid V The Phantom Pain - 4.99 euro

The Phantom Pain non ha certo bisogno di presentazioni: è l'ultimo episodio della serie curato da Hideo Kojima prima dell'addio a Konami, una produzione che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella loro carriera di videogiocatori. Se volete colmare questa lacuna, adesso è il momento giusto, grazie al super prezzo di 4.99 euro, riferito alla versione standard priva di DLC e contenuti aggiuntivi.

Segnaliamo inoltre che il prequel Metal Gear Solid V Ground Zeroes è in vendita a 3.99 euro mentre Metal Gear Solid V The Definitive Experience (include Ground Zeroes, The Phantom Pain, Metal Gear Online e tutti i DLC) costa 6,99 euro... a voi la scelta!

Recensione Metal Gear Solid V The Phantom Pain

Mega Man Legacy Collection - 4.99 euro

Sei giochi al prezzo di... quasi uno. Mega Man Legacy Collection celebra la fase 8-bit delle avventure del robottino blu di Capcom, riproponendo in un solo pacchetto Mega Man, Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Man 4, Mega Man 5 e Mega Man 6, usciti tra il 1987 e il 1994 su Nintendo NES.

Oltre ai sei giochi completi la collection presenta anche le modalità Museo (con illustrazioni, bozzetti originali e altro materiale dietro le quinte dello sviluppo) e Sfida, quest'ultima dedicata a coloro che cercano una sfida ancora più complessa grazie a una serie di obiettivi di difficoltà crescente.



Recensione Mega Man Legacy Collection



Sleeping Dogs Definitive Edition - 4.99 euro

Nato come True Crime Hong Kong (terzo episodio della serie omonima) il gioco è stato cancellato da Activision nel 2011 e riportato in vita l'anno successo da Square Enix con il nome Sleeping Dogs.

La Definitive Edition uscita su console di attuale generazione migliora il comparto grafico rispetto alla versione originale e include ben 24 DLC tra cui l'episodio aggiuntivo L'Anno del Serpente e il capitolo extra Incubo a North Point.



Se state cercando un dramma poliziesco dalle tinte forti, lo avete appena trovato: impossibile resistere ad un simile prezzo.

Recensione Sleeping Dogs Definitive Edition

The Disney Afternoon Collection - 4.99 euro

Come nel caso di Mega Man Legacy Collection, anche questa raccolta celebra il passato 8-bit di Capcom proponendo in un solo bundle quattro classici giochi della casa di Osaka su licenza Disney usciti per la prima home console Nintendo.

In questa collection trovano spazio Duck Tales, Duck Tales 2, Cip e Ciop Rescue Rangers, Cip e Ciop Rescue Rangers 2, Darkwing Duck e TaleSpin: ogni gioco viene proposto in versione originale con l'aggiunta delle modalità di gioco Boss Rush e Time Attack, con supporto per le classifiche online. Presente anche l'opzione di riavvolgimento rapido (per tornare ad un punto precedente in caso di errore) e il Museo con bozzetti preparatori, artwork e colonne sonore originali.



Recensione The Disney Afternoon Collection