PlayStation Store sconti: migliori giochi PS4 in offerta a meno di tre euro

I saldi di gennaio del PlayStation Store proseguiranno fino a metà mese e noi stiamo continuando a scavare alla ricerca dei migliori giochi per PS4 (compatibili anche con PlayStation 5), questa volta ci siamo concentrati sui giochi in vendita a meno di 3 euro, un prezzo davvero alla portata di tutte le tasche. Ovviamente non aspettatevi produzioni AAA per questa cifra ma è comunque possibile trovare giochi AA e indipendenti di buona qualità, tra cui l'acclamato Hotline Miami, il frenetico Onrush e il nostalgico Micro Machines World Series.

Surgeon Simulator Anniversary Edition - 1.97 euro

E' tempo di operare! Surgeon Simulator è il più famoso simulatore chirurgico del mondo, il vostro compito è quello di controllare il braccio (piuttosto insicuro) del Dottor Nigel Burke impegnato a salvare la vita del paziente Bob attraverso 20 lunghe operazioni di varia difficoltà che spaziano dal trapianto di fegato all'operazione a cuore aperto, passando per gli impianti dentali e i trapianti oculari.

Surgeon Simulator supporta anche la co-op per due giocatori, inoltre la Anniversary Edition include anche 50 nuovi trofei.

Hotline Miami - 2.49 euro

Siamo a Miami nel 1989, chiamati a vestire i panni di un misterioso antieroe impegnato in una missione omicida. Ingaggiato da un misterioso messaggio lasciato in segreteria, il protagonista di Hotline Miami si troverà immerso tra crimini e violenza in una escalation che lascerà non pochi dubbi nella sua psiche.

Cosa sta succedendo esattamente? Toccherà a noi scoprirlo giocando con uno dei giochi indipendenti più amati degli anni '10, talmente iconico che Hotline Miami è apparso anche in The Last of Us 2, cameo che ha fatto schizzare le vendite del gioco, come confermato dal publisher Devolver Digital. E voi cosa state aspettando a recuperarlo? Da segnalare il supporto Cross-Buy, con un solo acquisto potrete giocare a Hotline Miami su PS4, PS3 e PlayStation Vita (in retrocompatibilità anche su PS5), per approfondire vi rimandiamo alla recensione di Hotline Miami.

Sherlock Holmes The Devil's Daughter - 2.99 euro

Un thriller investigativo che mette alla prova il vostro intuito con indagini, azione ed esplorazione. Nei panni di Sherlock Holmes sarete chiamati in questa occasione a dare la caccia alle forze del male che popolano ogni angolo della città di Londra.

Qualasiasi deduzione è in grado di cambiare lo sviluppo della storia e lo svolgersi degli eventi, in negativo o in positivo: The Devil's Daughter propone cinque casi da risolvere con interrogatori, combattimenti mozzafiato e inseguimenti al cardiopalma. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Sherlock Holmes Devil's Daughter.

Micro Machines World Series - 2.49 euro

Le Micro Machines sono tornate da qualche tempo nei negozi con nuovi set per tutti i gusti, se siete appassionati delle celebri "micro macchinine" tanto in voga negli anni '80 e '90 vi consigliamo caldamente Micro Machines World Series, racing arcade fortemente orientato al multiplayer (anche se non manca una modalità in singolo) che mette i giocatori alla guida di mini bolidi armati fino al tettuccio pronti a seminare il caos sui tanti originalissimi circuiti, dal tavolo della cucina al giardino, passando per la vasca da bagno e la scrivania.

Un must per coloro che hanno sempre desiderato il camper e la portaerei delle Micro Machines, semplicemente imperdibile se avete modo di giocarlo insieme agli amici.

Onrush - 2.49 euro

Sviluppato da un team capitanato dall'ex director di Driveclub, Onrush è un gioco di corse arcade con veicoli capaci di sfidare la forza di gravità... o quasi! Tante modalità e un parco auto di grande impatto, sono questi i pregi di Onrush, insieme ad un gameplay semplice da padroneggiare e capace di dare grandi soddisfazioni agli appassionati del genere.

Un titolo non perfetto e purtroppo poco supportato dagli sviluppatori, ma a questo prezzo potreste seriamente pensare di concedergli una possibilità, se volete saperne di più ecco la recensione di Onrush.