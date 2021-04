PlayStation Store sconti e offerte: 3 giochi per PS4 e PS5 a 2.99 euro

Oltre a temperature più accettabili e agli alberi in fiore, la primavera ha portato con sé anche una moltitudine di giochi mettendo a dura prova i nostri portafogli. Le prossime settimane non saranno da meno: con Returnal, Resident Evil Village, Mass Effect Legendary Edition, Ratchet & Clank e tanti altri giochi in arrivo, non sarà affatto semplice decidere dove indirizzare i nostri risparmi. Per fortuna il PlayStation Store ci viene sempre in aiuto, alleggerendoci del peso della scelta a suon di giochi a prezzo stracciato. Se avete voglia di qualcosa di nuovo e divertente, ma non avete voglia di spendere cifre esorbitanti, allora vi consigliamo di dare un'occhiata a questi tre giochi offerti a meno di tre. Una cifra talmente piccola che non v'accorgerete neppure d'aver sborsato.

Lords of the Fallen (2,99 euro)

Il successo di Dark Souls e delle altre opere di Miyazaki ha dato vita ad un nuovo filone che nel giro di pochi anni si è popolato di numerose produzioni più o meno riuscite. Quasi nessuno è riuscito ad avvicinarsi alle eccellenze di FromSoftware, ma i ragazzi di Deck13, con il loro Lords of the Fallen, sono riusciti ad offrire una degna interpretazione del genere.

Il mondo di Lords of the Fallen, un tempo, era governato da un Dio malvagio, ma l'umanità riuscì a scacciarlo e a imporre un nuovo ordine. Millenni dopo, il Dio Caduto è tornato dalla dimensione oscura per reclamare vendetta, forte di una schiera di Lord al suo servizio. A difesa dell'umanità si erge un improbabile combattente di nome Harkyn, un incallito criminale reietto dalla società. Assistito dal suo mentore Kaslo, è ora chiamato ad affrontare i Lord del Caduto...



Lords of the Fallen offre un gameplay molto simile a quello di Dark Souls, ma non è dedicato ai veterani del genere. Grazie ad un tasso di sfida non molto alto e all'assenza delle invasioni, è adatto anche a coloro che cercano una sfida accettabile, ma non proibitiva. Il personaggio è uno solo, ma può utilizzare tre differenti tipologie di equipaggiamenti per trasformarsi in Ladro, Chierico o Guerriero, modificando così il suo stile di combattimento. Scelta che può essere modificata nel corso dell'avventura, contrariamente alla scuola di magia preferita, anch'essa tripartita in Inganno, Conforto e Rissa: tre stili non modificabili a partita in corso che possono incastrarsi con gli equipaggiamenti dando luogo a 9 differenti combinazioni. Tutto, dalla velocità di movimento al sistema di impatti, è studiato per restituire una sensazione di pesantezza e trasmettere il senso massiccio della potenza sprigionata da Harkyn e i suoi nemici. Il design dei livelli avrebbe meritato un'attenzione maggiore, ma per tutti i dettagli vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Lords of the Fallen.

Payday 2 Crimewave Edition (2,99 euro)

Dopo anni di incertezze e false partenze, Starbreeze è finalmente riuscita a raccogliere i fondi necessari per dare il via allo sviluppo di Payday 3, il cui debutto non avverrà prima del 2023. L'attesa sarà lunga, ma per fortuna il suo predecessore gode ancora delle attenzioni del team di Uppsala. Se state cercando un titolo divertente e frenetico da giocare in compagnia dei vostri amici, senza spendere cifre esorbitanti, allora Payday 2: Crimewave Edition fa perfettamente al caso vostro.

Payday 2 è uno sparatutto in prima persona cooperativo in cui un massimo di quattro giocatori sono chiamati per coordinarsi per rapinare banche e accumulare il maggior quantitativo di malloppo possibile. Il gioco affonda le sue radici nella generazione PS3, ma l'arrivo della Crimewave Edition su PlayStation 4 ha segnato l'introduzione di un nuovo motore grafico, oltre che l'inclusione di anni di DLC che hanno reso l'esperienza ancor più varia e longeva.



Le partite di Payday 2 sono frenetiche e imprevedibili, poiché le variabili in campo sono talmente tante che è davvero difficile tenere tutto sotto controllo. Rispetto ad alcuni dei suoi illustri congeneri - ci viene in mente Left 4 Dead - Payday 2 offre inoltre una profondità e un livello di personalizzazione fuori dal comune: i fondi ottenuti possono essere impiegati sia per personalizzare il personaggio con nuovi set di abilità che cambiano il modo di giocare, sia per rifornirlo con armi ed equipaggiamenti nuovi di zecca.

Deadlight Director's Cut (2,99 euro)

Prima di RiME e The Sexy Brutale, prima ancora di The Last of Us, i ragazzi di Tequila Works ci hanno accompagnato in una Seattle del 1986 devastata da un'epidemia virale, che ha rianimato i morti dalle loro tombe costringendo i pochi sopravvissuti a rintanarsi in rifugi sicuri e a darsi battaglia per le poche risorse rimanenti. Il protagonista di Deadlight è Randal Wayne, un ranger forestale canadese che giunge nello stato di Washington alla ricerca della sua famiglia.

Deadlight è un platform 2.5D a scorrimento orizzontale con elementi survival horror, che nasce chiaramente come un omaggio ai grandi maestri del genere degli anni '80 e dei primi anni '90, come Prince of Persia, Another World e Flashback. Il protagonista può camminare, scattare, abbassarsi, rotolare e persino saltare sui muri, doti atletiche che si riveleranno essenziali per attraversare gli scenari, risolvere i puzzle ambientali e fronteggiare i non-morti, oltre ai vigilanti di "New Law", un'organizzazione che si è imposta come un'unica autorità di Seattle.



Deadlight fa della narrativa e dell'atmosfera i suoi fiori all'occhiello, e nonostante la longevità non eccelsa è in gradi di regalare alcune piacevoli ore di gioco, specialmente agli amanti delle storie post-apocalittiche. La Director's Cut, rispetto all'originale, include comandi e animazioni migliorati, il supporto alla risoluzione 1080p e modalità extra come "Arena di Sopravvivenza", nella quale bisogna superare ondate di zombie di difficoltà crescenti per scalare le classifiche online.