PlayStation Store Sconti e Offerte: 5 giochi PS4 a meno di 10 euro

Dopo avervi segnalato i migliori giochi in sconto a meno di 5 euro vi proponiamo ora una selezione di titoli PS4 in vendita a meno di dieci euro sul PlayStation Store. Sono tanti i prodotti compresi nella fascia di costo che va da 5.99 a 9.99 euro: noi abbiamo scelti cinque cercando come sempre di individuare quelle opere capaci di distinguersi per il buon rapporto qualità/prezzo. Da Battlefield 1 Revolution a Rayman Legends, questa è la nostra shopping list: fateci sapere i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Battlefield 1 Revolution - 6.99 euro

Battlefield 6 non arriverà tanto presto, come confermato da EA e DICE, nel frattempo gli sviluppatori continueranno a supportare Battlefield V e Battlefield 1 con nuovi contenuti.

Per quanto riguarda BF1, lo shooter è in offerta al prezzo di 6.99 euro in versione Revolution, pacchetto che include il gioco base, le quattro espansioni del Premium Pass (They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides e Apocalypse), 14 Battlepack, 14 piastrine uniche, precedenza nelle code del server e il Pacchetto Heroes of the Great War.

Sine Mora EX - 7.99 euro

Sine Mora è uno degli sparatutto spaziali più acclamati degli ultimi anni, riproposto su PlayStation 4 in versione EX con tanti contenuti aggiuntivi.

Oltre alla Storia e all'immancabile Arcade, questa riedizione supporta la co-op locale fino a due giocatori (solo Story Mode) e le modalità extra VS Corsa, Carri e Dodgeball, nuovi livelli di sfida e doppiaggio completo in italiano, oltre all'aggiunta di migliorie tecniche come l'opzione per il rapporto d'aspetto 16:9 anzichè l'originale 16:10. Per gli amanti del genere, si tratta davvero di un gioiellino da scoprire.

The Evil Within - 7.99 euro

Shinji Mikami (papa di Resident Evil) è attualmente al lavoro su Ghostwire Tokyo, titolo annunciato allo scorso E3 di Los Angeles e poi sparito (almeno per il momento) dai riflettori.

Non sappiamo quale sarà il futuro di The Evil Within dopo la tiepida accoglienza riservata al secondo capitolo, in attesa di capirne di più potete però riscoprire la serie partendo dall'episodio originale, pubblicato nel lontano 2014. The Evil Within è un gioco horror in terza persona di stampo tradizionale che prende ispirazione dai classici del genere senza la pretesa di rivoluzionarne le meccaniche, mettendo però tanta carne al fuoco in particolar modo per quanto riguarda l'impatto estetico e il design dei mostri.

Rayman Legends - 6.99 euro

Rayman Legends è uno dei platform 2D più acclamati dell'ultimo decennio.

Un gioco di piattaforme che migliora quanto di buono fatto con Rayman Origins proponendo un gameplay ancora più ricco e variegato, unito ad un comparto visivo di assoluto spessore: grazie a queste virtù, negli anni è diventato un piccolo cult non solo per i fan di Rayman ma anche per coloro che sono cresciuti con i vecchi classici del genere a 16-bit.

Wolfenstein The New Order - 9.99 euro

La serie Wolfenstein sta vivendo una seconda giovinezza e il merito è tutto di Wolfenstein The New Order, titolo che ha rilanciato la saga nel 2014 dopo qualche anno di assenza.

La versione in sconto sul PlayStation Store è quella standard priva dell'espansione stand-alone The Old Blood; in ogni caso a questo prezzo difficilmente troverete di meglio per quanto riguarda gli shooter in prima persona. Peccato solo per un comparto tecnico inevitabilmente datato che inizia a mostrare i segni del tempo.