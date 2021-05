PlayStation Store: Settimana d'Oro, i migliori sconti sui giochi PS4 e PS5

E' iniziata la Settimana d'Oro sul PlayStation Store europeo, con tantissimi sconti e offerte speciali su decine di giochi giapponesi per PS4, PS5 e PSVR. Vi abbiamo già segnalato una selezione di giochi PlayStation a meno di 6 euro, adesso vi proponiamo cinque titoli imperdibili venduti a prezzo ridotto, da Gravity Rush 2 a Bloodborne, classici che non possono certo mancare nella vostra libreria software. Lo spazio commenti qui sotto è a vostra completa disposizione per consigli per gli acquisti e suggerimenti su nuovi giochi da comprare durante i saldi. Buon divertimento!

Kingdom Hearts All-In-One - 27.49 euro

L'esperienza "quasi" completa di Kingdom Hearts (ci arriviamo tra poco) costa poco meno di trenta euro, un prezzo certamente goloso per un bundle che include Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts 3.

L'unico neo? L'assenza del DLC Re:Mind per KH3 e del più recente Kingdom Hearts Melody of Memory, se in questo caso l'assenza è giustificata (parliamo pur sempre di un titolo uscito da pochi mesi e venduto ancora a prezzo pieno) la mancata aggiunta di Re:Mind è invece un vero peccato. In ogni caso se volete avvicinarci alla saga Disney e Square Enix non esiste una soluzione migliore e più economica. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Kingdom Hearts 3.

Gravity Rush 2 - 19.99 euro

Non è un prezzo particolarmente basso per un gioco datato (considerando oltretutto che il gioco è privo di funzionalità online, disattivate nel 2018) ma abbiamo comunque voluto segnalarvi Gravity Rush 2 per rendere omaggio a Japan Studio, il team giapponese più antico di Sony Interactive Entertainment (fondato nel 1993 per supportare il lancio della prima PlayStation) ha subito recentemente una pesante ristrutturazione che ha portato tra le altre cose all'abbandono di Keiichiro Toyama, papà di Silent Hill, Siren e appunto Gravity Rush.

Un terzo capitolo della saga sembra improbabile (per non dire impossibile) per questo Gravity Rush 2 è destinato a diventare l'ultimo baluardo di una filosofia d'altri tempi. Sul PlayStation Store trovate anche vari contenuti extra gratis come il DLC L'Arca del Tempo La Scelta di Raven e vari costumi, tra cui outfit ispirati a NieR Automata e Phantasy Star Online 2.

Persona 5 Royal Ultimate Edition - 49.99 euro

L'edizione aggiornata di Persona 5 Royal nella sua versione più completa: questo ricco pacchetto include oltre al gioco il DLC Royal Pack con tutti i contenuti (costumi, battaglie e Personae) dei pacchetti Kasumi Costume Bundle, Battle Bundle e Persona 5.

Lo sconto sul prezzo di listino è del 50%, una offerta sicuramente interessante per chiunque voglia recuperare il capolavoro targato Atlus. Fatevi un favore e recuperatevi il gioco, nel frattempo potrete dare un occhio alla nostra recensione di Persona 5 Royal.

Bloodborne - 12.99 euro

Esclusiva PlayStation non recentissima ma ancora oggi estremamente popolare, Bloodborne è frutto della collaborazione tra FromSoftware e Japan Studio. Un Bloodborne 2 in questi anni non è mai stato confermato e alcuni dei producer del gioco hanno lasciato Sony a seguito della ristrutturazione interna della quale vi abbiamo parlato poco sopra, nella speranza che qualcosa possa smuoversi in futuro vi consigliamo caldamente di recuperare il primo Bloodborne, in vendita a soli 12,99 euro.

Il prezzo è riferito all'edizione standard PlayStation Hits, priva del DLC The Old Hunters, venduto separatamente al prezzo pieno di 19,99 euro. Ecco qui la nostra recensione di Bloodborne.

NieR Automata Game of the YoRHa Edition - 19.99 euro

NieR Automata non ha bisogno di presentazioni essendo uno dei giochi più amati e popolari degli ultimi cinque anni.

Particolarmente interessante il prezzo della Game of the YoRHa Edition, edizione deluxe che include oltre al gioco anche i seguenti contenuti: il DLC 3C3C1D119440927, Pod console, Pod di cartone, Pod vintage grigio, Pod vintage rosso, Grimoire Weiss, testa di amazarashi, maschera macchina, un tema dinamico e un set di avatar. Qui, per saperne di più, troverete la nostra recensione di NieR Automata.