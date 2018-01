PlayStation Store: da The Last Guardian a Hellblade, 10 giochi a meno di 20 euro

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Dopo i saldi di gennaio (terminati la scorsa settimana) è nuovamente tempo di sconti sul PlayStation Store. Il negozio online digitale di Sony propone ora una selezione di titoli a meno di venti euro l'uno: la lista è sterminata e include centinaia di giochi, ne abbiamo selezionati dieci particolarmente meritevoli, tra cui Hellblade Senua's Sacrifice, Dishonored 2, Metal Gear Solid V The Phantom Pain e The Last Guardian.

Hellblade Senua's Sacrifice (19.99 euro anziché 29.99 euro)

Uno dei videogiochi più acclamati del 2017. Sviluppato da Ninja Theory (autori di DmC Devil May Cry ed Enslaved), Hellblade Senua's Sacrifice è un gioco d'azione e avventura in terza persona con una trama curatissima che ci porterà al confine tra lucidità e pura follia, andando a scavare nella mente di Senua, guerriera dal passato tormentato e dalla psiche fragile. Acquisto decisamente consigliato per chi non ha paura di provare emozioni forti.

The Last of Us Remastered (19.99 euro anziché 39.99 euro)

Bastano venti euro per portarsi a casa l'edizione rimasterizzata di The Last of Us, uno dei più acclamati videogiochi di sempre, picco massimo (insieme ad Uncharted 4: Fine di un Ladro) del talento e della creatività di Naughty Dog. The Last of Us Remastered include il gioco originale, il DLC Left Behind incentrato sul passato di Ellie e una ricca sezione bonus con dietro le quinte dello sviluppo e i commenti dello staff e del cast artistico.

Dragon Ball Xenoverse (9.99 euro anziché 29.99 euro)

Seppur tecnicamente e contenutisticamente superato dal suo successore, Dragon Ball Xenoverse è ancora oggi un valido acquisto, in particolar modo al prezzo a cui viene proposto. Il gioco vi permetterà di rivivere i principali archi narrativi della serie (saga dei Saiyan, saga della squadra Ginew, saga di Freezer, saga degli Android, saga di Cell e Majin Bu) vestendo i panni di personaggi come Goku, Piccolo, Vegeta, Crilin, Goku Super Saiyan God, Vegeta Super Saiyan 2, Nappa, Radish, Freezer, Cell, Mr. Satan, Majin Bu, Videl, SSGSS Goku e SSGSS Vegeta, solamente per citarne alcuni. Indubbiamente un buon gioco per i fan dell'epopea di Akira Toriyama.

Dishonored 2 (13.99 euro anziché 39.99 euro)

Super prezzo per uno dei giochi più acclamati del 2016, purtroppo non premiato da un buon riscontro commerciale. Dishonored 2 è un action adventure in prima persona che propone un gameplay ricco di sfumatore, una trama ben narrata e un comparto tecnico di primissima fattura. L'edizione proposta sul PlayStation Store è quella standard, priva di DLC o contenuti bonus, in ogni caso a questo prezzo (13.99 euro) si tratta di un titolo davvero consigliato a tutti gli amanti del genere, e non solo.

Tomb Raider Definitive Edition (5.99 euro anziché 29.99 euro)

Il 2018 sarà decisamente impegnativo per Lara Croft: oltre al nuovo film con protagonista Alicia Vikander (in arrivo a marzo), a fine anno dovrebbe vedere la luce anche il sequel di Rise of the Tomb Raider, apparentemente intitolato Shadow of the Tomb Raider. Un buon modo per non farsi trovare impreparati è quello di acquistare Tomb Raider, reboot della serie uscito nel 2013 su piattaforme di vecchia generazione e l'anno successivo su console attuali con una Definitive Edition che include tutti i DLC e le espansioni, oltre ad un miglior bilanciamento del gameplay e un comparto tecnico perfezionato. Per meno di sei euro, un acquisto caldamente consigliato.

Darksiders Fury Collection (9.99 euro anziché 39.99 euro)

Ripercorriamo le origini di Darksiders del terzo capitolo della saga, in arrivo nel corso del 2018. Questo pacchetto propone due giochi, Darksiders Warmastered Edition War's Redemption e Darksiders 2 Deathinitive Edition Death's Revenge. Il primo è incentrato sulle avventure di Guerra, il cavaliere dell'Apocalisse, mentre il secondo ci permetterà di vivere l'epopea di Morte, il più temuto di quattro cavalieri, impegnato in una lunga battaglia per riscattare l'onore dl fratello.

The Last Gurdian (14.99 euro anziché 34.99 euro)

Protagonista di uno sviluppo lungo e travagliato durato oltre sette anni, The Last Guardian è l'ultimo (in ordine di tempo) gioco di Fumito Ueda, ideale conclusione della trilogia composta che vede protagonisti anche ICO e Shadow of the Colossus. In The Last Guardian faremo la conoscenza di Trico, enorme creatura che dovremo imparare a domare per riuscire a portare a termine l'avventura risolvendo gli enigmi proposti nel corso del gioco.

God of War III Remastered (14.99 euro anziché 34.99 euro)

Kratos si prepara a tornare sui nostri schermi con una nuova avventura ma nel frattempo possiamo rivivere l'epica conclusione della prima trilogia del Fantasma di Sparta con God of War III Remastered. Uscito originariamente su PlayStation 3 nel 2010, il gioco è stato riproposto su PS4 cinque anni dopo, con un comparto tecnico migliorato, l'aggiunta dlla modalità foto e l'inclusione di tutti i DLC già pubblicati, oltre ad alcuni costumi aggiuntivi.

Far Cry Primal (15.99 euro anziché 29.99 euro)

Prezzo ridotto per l'episodio di Far Cry ambientato nell'età della pietra. Nei panni di Takkar dovremo cercare di sopravvivere in un mondo dove gli umani sono le prede più ambite dalle bestie feroci. Far Cry Primal aggiunge alla saga Ubisoft la componente survival e propone un gameplay ricco di sfida. L'edizione in vendita sul PlayStation Store è quella standard, priva di DLC e contenuti aggiuntivi ma a questo prezzo era difficile chiedere di più.

Metal Gear Solid V The Phantom Pain (7.99 euro anziché 29.99 euro)

Con 7.99 euro è possibil acquistare Metal Gear Solid V The Phantom Pain, uno dei più acclamati titoli della saga di Hideo Kojima. Nove anni dopo gli eventi narrati in Ground Zeroes, Snake si risveglia dal coma, nel bel mezzo di una crisi globale causata dalla Guerra Fredda. Il senso di vendetta spingerà Snake/Big Boss ad intraprendere una nuova avventura, con l'obiettivo di trovare e sconfiggere la misteriosa unità XOF. Nessun contenuto bonus o DLC è incluso in questa edizione digitale ma considerando il prezzo ridotto, si tratta di un acquisto da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo.