PlayStation Store: tre giochi a 10 euro da comprare con i saldi di gennaio

Continuano i saldi di gennaio sul PlayStation Store, le offerte andranno avanti ancora per qualche giorno e noi vogliamo approfittare di questi sconti per segnalarvi tre giochi assolutamente imperdibili in vendita ad un prezzo piccolo piccolo, solo 9,99 euro. Tra le centinaia di giochi disponibili abbiamo selezionato tre titoli che non dovete lasciarvi sfuggire per nessun motivo, se avete trovato alternative migliori come al solito vi invitiamo a segnalarcele qui sotto nello spazio dedicato ai commenti, dove potrete confrontarvi con la community e chiedere consigli per gli acquisti.



Dopo una attenta analisi i nostri suggerimenti si sono focalizzati su Sonic Mania (non a caso, dato che nel 2021 la mascotte SEGA festeggia il suo trentesimo compleanno), Borderlands The Handsome Collection (due giochi al prezzo di uno) e Horizon Zero Dawn Complete Edition, da recuperare in vista dell'arrivo di Horizon Forbidden West.

Sonic Mania - 9.99 euro

Quest'anno si festeggia il trentesimo anniversario del porcospino Sonic (il primo gioco della serie è uscito il 23 giugno 1991 su Mega Drive) e in attesa di scoprire i piani di SEGA per questo importante compleanno vi suggeriamo l'acquisto di una delle più recenti ed acclamate produzioni dedicate al celebre personaggio nato dalla fantasia di Yuji Naka, attualmente al lavoro su Balan Wonderworld per conto di Square Enix.

Sonic Mania è un platfom 2D in stile 16-bit ispirato alla prima trilogia per Mega Drive, in questa nuova avventura troveremo anche Tails e Knuckles pronti a farci da spalla, proprio come ai vecchi tempi, in un gioco di piattaforma vecchia scuola che non faticherà a conquistare i nostalgici. Unica pecca, la versione in offerta è quella standard, priva dei contenuti aggiuntivi della riedizione Sonic Mania Plus, come i due personaggi aggiuntivi Mighty l'armadillo e Ray lo scoiattolo, oltre alla modalità extra Encore. Ma a questo prezzo, è difficile pretendere di più, non trovate? Potrete leggere un nostro parere più dettagliato nella recensione di Sonic Mania.

Borderlands The Handsome Collection - 9.99 euro

Borderlands 3 è uno dei più grandi successi degli ultimi anni ma se il terzo episodio della serie Gearbox non è bastato a placare la vostra sete di caos, potreste pensare di acquistare Borderlands The Handsome Collection.

Questo pacchetto include Borderlands The Pre-Sequel e Borderlands 2 con tutti i DLC e gli aggiornamenti, tra cui l'upgrade gratis che introduce il supporto 4K e HDR, unica assenza il primo Borderlands, venduto separatamente in edizione rimasterizzata. Acquisto irrinunciabile per chiunque desideri divertirsi con due giochi frenetici e caciaroni. Qui troverete la nostra recensione di Borderlands The Handsome Collection.

Horizon Zero Dawn Complete Edition - 9.99 euro

Altro acquisto da tenere in seria considerazione è Horizon Zero Dawn Complete Edition, un bundle che include il gioco completo e l'espansione The Frozen Wilds, l'unica pubblicata per l'action adventure di Guerrilla (qui leggerete la nostra recensione di Horizon Zero Dawn).

Una buona occasione per recuperare uno dei videogiochi più acclamati degli ultimi anni al prezzo più basso di sempre in attesa del nuovo episodio della serie atteso quest'anno su PS4 e PlayStation 5.