PlayStation Store: tre giochi PS4 e PS5 a 4.99 euro

Mancano pochi giorni al termine degli Sconti Estivi del PlayStation Store, dunque vogliamo assicurarci che abbiate colto tutte le opportunità che hanno da offrire. Oggi vi consigliamo tre giochi non esattamente recenti, ma che sa nostro modo di vedere meritano di far parte della vostra collezione, specialmente al prezzo al quale vengono proposti, appena cinque euro.



Per chi cerca una sfida sopra la media c'è Dark Souls 2: Scholar of the First Sin, che spesso passa in secondo piano rispetto agli altri due capitoli della serie, mentre per gli amanti dei giochi strategici c'è XCOM 2. Se invece siete in cerca di un'avventura colorata, magari da affrontare in cooperativa, non potete ignorare Unravel Two. Ecco a voi i nostri consigli per gli acquisti!

Dark Souls II Scholar of the First Sin

Non è stato diretto dal maestro Hidetaka Miyazaki e raramente figura in cima alla classifica dei videogiochi preferiti dai fan di FromSoftware, ma Dark Souls II onora pienamente la fama di una delle serie simbolo del gaming moderno, offrendo un'esperienza punitiva e ricca di suggestioni.

In Dark Souls 2 vi attende un viaggio indimenticabile nel mondo oscuro di Drangleic, dove ogni luogo e ogni incontro possono mettere a dura prova la vostra determinazione e i vostri limiti. Rispetto all'edizione originale, Scholar of the First Sin gira a 60fps, un framerate adeguato ai tempi odierni, e introduce tante nuove sfide ed esperienze. Il posizionamento dei nemici completamente rivisto dà vita a dinamiche inedite capaci di mettere a dura prova anche i giocatori più esperti. L'acquisto di quest'edizione, dunque, è consigliata anche a tutti coloro che hanno già spolpato l'originale a suo tempo.



Il pacchetto prevede anche l'inclusione di tutti i DLC dedicati agli Antichi Re, che integrano l'endgame e approfondiscono la lore, e un potenziamento del multiplayer, con il numero massimo dei partecipanti passato da 4 a 6. Altri dettagli potete trovarli nella nostra recensione di Dark Souls 2: Scholar of the First Sin.

XCOM 2

XCOM 2 si porta diversi anni sul groppone, ma rappresenta ancora oggi un eccellente gioco di strategia in tempo reale con meccaniche lite-RPG. Su una Terra invasa da una razza di un altro mondo, siete chiamati a guidare le operazioni per la riconquista del pianeta Terra.

Sono passati vent'anni dagli eventi di XCOM: Enemy Unknown, che hanno visto l'umanità capitolare e firmare una resa senza condizioni con le forze aliene. Le truppe XCOM disperse non vogliono tuttavia arrendersi, e con l'obiettivo di far risorgere la Resistenza hanno preso il controllo dell'Avenger, una nave aliena convertita in base mobile. Da qui potrete decidere dove portare la squadra d'assalto, come ottenere il supporto del popolo, quali tecnologie sviluppare e quando contrastare le operazioni del nemico.



La formula di gioco prevede una meccanica basata sui turni a sequenze d'azione e sparatorie sul campo di battaglia. Sono cinque le classi di soldati che possono essere portate in combattimento, ognuna caratterizzata da alberi di abilità diversi. Rispetto ai predecessori, XCOM 2 offre maggior flessibilità tattica e una nuova specie di nemici. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di XCOM 2.



Se possedete già il gioco, allora vi consigliamo di approfittare dei saldi per comprare a 3,99 euro l'eccellente espansione War of the Chosen, che potenzia ulteriormente l'aspetto strategico introducendo nuove Fazioni per la Resistenza e i nemici più scaltri e subdoli dell'universo di XCOM, i Prescelti.

Unravel Two

Se cercate un'esperienza colorata e tenera, lontana dai boss tenaci di Dark Souls 2 e dall'attenta pianificazione di XCOM 2, allora dovete assolutamente fare la conoscenza di Yarny, il piccolo esserino di lana protagonista di Unravel Two di Coldwood Interactive ed EA Originals.

L'esperienza di gioco, basata sulla fisica e sulla risoluzione di enigmi ambientali, è costruita attorno alla caratteristica distintiva di Yarny, che con il suo filo di lana può dondolarsi tra i rami, trascinare oggetti, costituire ponti e persino farsi dare un passaggio da un aquilone in volo per raggiungere posti altrimenti fuori portata. Unravel Two è dotato anche di una modalità cooperativa, che raddoppia le possibilità di gameplay invitando due giocatori (anche in locale) a collaborare e sostenersi reciprocamente durante la risoluzione dei puzzle. Leggete la nostra recensione di Unravel Two.