PlayStation VR: 5 giochi in offerta sul PlayStation Store

Continuano i Saldi di Gennaio sul PlayStation Store e dopo gli sconti PS4 vi proponiamo una selezione delle migliori offerte sui giochi per PlayStation VR. Abbiamo selezionato cinque titoli in vendita a prezzi particolarmente appetibili, da Gran Turismo Sport a Astro Bot Rescue Mission, passando per DOOM VFR e Creed Rise to Glory, solamente per citarne alcuni. Come sempre, trovate di seguito le nostre proposte e aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti e suggerimenti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Gran Turismo Sport Digital Deluxe Edition a 29.99 euro

Gran Turismo Sport non è interamente giocabile in Realtà Virtuale ma la modalità Tour VR vi permetterà di vivere due diverse esperienze, denominate Guida VR e Showroom VR.

La prima vi dà l'opportunità di guidare un bolide in pista e gareggiare contro rivali controllati dall'IA mentre la seconda consente di esplorare il proprio parco auto indossando il visore Sony. La Digital Deluxe Edition in offerta a 29.99 euro (5% di sconto aggiuntivo per gli abbonati PlayStation Plus) include anche un pacchetto di 12 auto bonus con adesivi livrea extra, casco da gara cromato e 2.000.000 di valuta virtuale da spendere nel negozio in-game.

Resident Evil 7 Biohazard a 24.99 euro

La Gold Edition di Resident Evil VII Biohazard vi permetterà di vivere l'esperienza completa di uno dei survival horror più acclamati degli ultimi anni.

Questa edizione include RE7 con tutti i contenuti del Season Pass, tra cui i DLC Filmati Confidenziali Volume 1 e 2, l'epilogo End of Zoe e il contenuto aggiuntivo Nessun Eroe con protagonista Chris Redfield. L'edizione Standard, priva di contenuti bonus, costa invece 14.99 euro, data l'esigua differenza di prezzo vi consigliamo però di puntare sull'edizione Gold.

Astro Bot Rescue Mission a 24.99 euro

Uno dei titoli in Realtà Virtuale più acclamati degli ultimi anni, eletto come il miglior gioco PlayStation VR del 2018.

Astro Bot Rescue Mission è un platform 3D che darà la facoltà di impersonare il robottino Astro, impegnato ad esplorare decine di livelli ricchi di nemici, segreti da scoprire, collezionabili da recuperare e boss da sconfiggere utilizzando abilità e astuzia. Per gli amanti del genere, un prodotto da acquistare senza troppe esitazioni.

DOOM VFR a 9.99 euro

Sconto del 66% (solo un caso?) per DOOM VFR, l'esperienza in Realtà Virtuale basata sul reboot di DOOM uscito nel 2016 e acclamato da pubblico e critica.

Il prezzo estremamente ridotto invoglierà all'acquisto tutti coloro che cercano uno shooter violento e brutale: pur non essendo ricchissimo di contenuti DOOM VFR è indubbiamente uno dei migliori sparatutto per PlayStation VR, da non lasciarsi sfuggire a meno di dieci euro...

Creed Rise to Glory a 12.99 euro

Basato su Creed e Creed II, Rise to Glory è un picchiaduro che vi metterà nei panni (calzoncini, stivaletti e guantoni) di Adonis Creed, figlio del compianto Apollo, uno degli avversari più temibili e rispettati tra quelli affrontati dal mitico Rocky Balboa.

Tre le modalità di gioco: Carriera (affronta una serie di pugili in sequenza fino a conquistare la cintura di campione), Allenamento (per prepararsi ai combattimenti sul ring) e Gioco Libero, con la possibilità di creare partite con regole personalizzate.