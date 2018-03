PlayStation VR: i migliori giochi e le novità in uscita durante la primavera Da Rick and Morty Virtual Rick-ality a Crisis of the Planet of the Apes, una selezione dei più interessanti giochi per PSVR in uscita nei prossimi mesi.

La primavera è ormai alle porte, ed il catalogo di PlayStation VR si prepara a ricevere una nuova ondata di uscite con oltre 30 titoli in arrivo, allargando ulteriormente il parco software del visore Sony. I giochi da tenere d'occhio non mancano, così come gli esperimenti che continueranno ad esplorare le potenzialità della realtà virtuale. In questo articolo punteremo gli occhi su 10 titoli in particolare, per poi elencare tutte le produzioni in arrivo su PS VR entro i prossimi tre mesi.



Anamorphine

Le avventure in prima persona dai ritmi contemplativi possono adattarsi molto bene alla realtà virtuale, e in effetti Anamorphine sembra voler parlare la stessa lingua di Gone Home, concentrando tutte le sue attenzioni sulla narrazione ambientale e sull'esplorazione.

Il giocatore si ritroverà a viaggiare nei ricordi di un uomo, rivivendo il suo passato attraverso gli episodi cruciali che hanno caratterizzato il travagliato rapporto con la moglie. Un'esperienza dai contorni onirici e surreali che farà dell'immersione uno dei suoi punti di forza più importanti, aspetto che potrebbe giovare in modo molto significativo dalle potenzialità del visore Sony. Il debutto del gioco era originariamente previsto per gennaio, ma gli sviluppatori hanno deciso di prendersi qualche mese in più per perfezionare gli ultimi aspetti della produzione: Anamorphine arriverà comunque su PS VR entro la primavera.

Killing Floor Incursion

Anche Killing Floor si prepara a debuttare su PlayStation VR con Killing Floor Incursion, spin-off della serie interamente concepito per la realtà virtuale. Come dimostrato dall'ottimo Raw Data o dal recente Blasters of the Universe, gli FPS a ondate possono funzionare magnificamente bene in VR, in particolar modo se i controller di movimento vengono sfruttati a dovere al fine di aumentare il grado di coinvolgimento e le sensazioni adrenaliniche percepibili durante le sparatorie.

Affrontabile sia da soli che in co-op, Killing Floor Incursion includerà tra le altre cose una modalità orda in cui bisognerà fronteggiare numerose ondate di zombie, così da sbloccare nuove armi e power-up con cui potenziare il proprio personaggio.

Coolpaintr VR

Anche se non si tratta di un gioco in senso stretto, Coolpaintr VR merita di essere annoverato tra le applicazioni più interessanti in arrivo su PlayStation VR nel corso della primavera. Coolpaintr VR permetterà a sua volta di dare sfogo alla propria creatività con l'ausilio dei PlayStation Move, trasformandoli in autentici pennelli con cui creare sculture, ambienti e qualsiasi altra forma venga partorita dalla fantasia.

La facoltà di ammirare le proprie opere da ogni angolatura, entrando letteralmente dentro di esse, rimane una delle possibilità più intriganti offerte attualmente dalla realtà virtuale tra le esperienze esterne ai videogiochi. Un appuntamento da tenere assolutamente d'occhio.

One Piece Grand Cruise

Nel primo gioco VR di One Piece, i giocatori si troveranno impegnati a guidare la nave Thousand Sunny per raggiungere la leggendaria Ciurma di Cappello di Paglia! Non sarà un compito facile: durante il cammino dovremo infatti affontare pericolose battaglie a colpi di palle di cannone per difendere il proprio vascello.

Sfruttando le capacità della Realtà Virtuale sarà inoltre possibile esplorare l'interno della nave e visitare le varie stanze, rilassandosi tra uno scontro e l'altro con vari passatempi di natura piratesca. Un gioco che i fan di One Piece dovrebbero tenere sotto stretta sorveglianza...

Crisis of the Planet of the Apes (3 aprile)

Nuovo gioco basato sul franchise Planet of the Apes (Il Pianeta delle Scimmie), Crisis on the Planet of the Apes giungerà a pochi mesi di distanza dal non troppo riuscito Planet of the Apes Last Frontier.

Crisis on the Planet of the Apes si presenta come un action/adventure 3D ambientato cinque anni dopo la diffusione di una epidemia che ha provocato strane mutazioni tra le scimmie e decimato la razza umana. Il nostro obiettivo, nei panni di un primate, sarà quello di liberarci dalla schiavità ed esplorare un mondo ormai distrutto e pieno di insidie con l'obiettivo di ritrovare la nostra famiglia e riunirci a loro dopo anni di sofferenze.

Rick and Morty Virtual Rick-ality (20 aprile)

Rick and Morty Virtual Rick-ality è la trasposizione in realtà virtuale di Rick & Morty, serie fantascientifica comica che segue le bizzare avventure dello scienziato pazzo Rick e del nipote Morty mentre vagano per tutto l'universo e attraverso le dimensioni, incontrando strani alieni e provocando il caos ovunque vadano.

Il gioco mira a ricreare le atmosfere e le situazioni fuori di testa tipiche del cartoon, mettendo sul piatto del gameplay una buona dose di puzzle solving, di interazione con i livelli e di viaggi intergalattici. Rick and Morty:Virtual Rick-ality arriverà su PlayStation VR il prossimo 20 aprile.

ChromaGun VR

Ispirandosi ai puzzle game in prima persona come Portal, titolo con cui condivide anche le atmosfere asettiche, ChromaGun finì per ritagliarsi una propria identità grazie alla particolare arma che metteva in mano ai giocatori: un cannone in grado di sparare e combinare i tre colori elementari, con cui risolvere i vari enigmi proposti tra una stanza e l'altra.

A distanza di oltre due anni dal suo primo debutto su PlayStation 4, il gioco si prepara a vivere una seconda gioventù grazie al supporto per la realtà virtuale: gli utenti PlayStation VR, infatti, avranno la possibilità di entrare nelle ambientazioni del gioco per tornare a risolvere i suoi rompicapo basati sui colori. Confermato anche il supporto per l'AIM Controller, sistema di controllo che potrebbe rivelarsi molto indicato per gestire allo stesso tempo il cannone e i movimenti nello spazio.

Syren

Syren è un intenso survival horror ambientato in una base sottomarina labirintica, un luogo ostile in cui dovremo vedercela con le minacciose "sirene" biomeccaniche che la popolano, risultato di un esperimento di eugenetica andato nella direzione sbagliata.

Nell'episodio 1 dovremo usare la furtività per risolvere gli enigmi ambientali e sopravvivere, mentre nell'episodio 2 bisognerà aprirsi la strada a colpi di proiettili, in un misto di azione e fughe rocambolesche che metteranno a dura prova i riflessi e la concentrazione. Dopo il debutto su PC, Syren si prepara ad arrivare anche su PlayStation VR nel corso dei prossimi mesi, con tanto di supporto garantito per i PlayStation Move.

Torn

Torn prende spunto dai classici del mystery come The Twilight Zone, senza rinunciare a un tocco di fantascienza dark mutuata da Black Mirror. Stiamo parlando di una nuova avventura ambientata nella foresta del Vermont, luogo in cui scopriremo una casa piena di segreti: qui troveremo numerosi esperimenti, invenzioni, attrezzi e documenti che lasciano trapelare diversi indizi sul dottore che ci viveva, un uomo scomparso da 64 anni in circostanze del tutto misteriose.

Come dimostrato da The Invisible Hours, le avventure dal taglio investigativo possono trovare una dimensione del tutto nuova in realtà virtuale, permettendo ai giocatori di indagare sugli scenari con la concreta sensazione di esaminarli in prima persona. L'appuntamento è fissato su PlayStation VR nel corso della primavera.

Xing The Land Beyond

Chiudiamo la lista con Xing The Land Beyond, puzzle adventure in prima persona che ha già raccolto ottimi consensi su PC sin dal giorno della sua uscita. Il titolo combina le tipiche meccaniche di un rompicapo in prima persona con quelle di un'avventura narrativa, proponendo una ricetta di gameplay a base di enigmi ambientali e frammenti testuali da leggere.

Come suggerisce il titolo, Xing The Land Beyond si ambienta nell'aldilà, dandoci l'opportunità di intraprendere un viaggio onirico che combina suggestioni mistiche e atmosfere surreali. Considerando il fattore immersivo dell'esperienza e il ritmo abbastanza rilassante della progressione, il gioco potrebbe risultare un titolo molto interessante sia per i veterani che per i novizi della realtà virtuale

PlayStation VR: altre uscite

Tra le altre uscite della primavera 2018 segnaliamo l'imminente ARK Park, senza dimenticare porting di titoli già apprezzati su altre piattaforme come The Perfect Sniper. Gli oltre 30 titoli in arrivo comprendono poi Apocalypse Rider, Flatline Experience The Other Side, Floor Plan, Headbutt Factory, Hopalong The Badlands, Island Time, Just in Time Inc, MLB Home Run Derby VR, Nothin' But Net, Prana, Preta Vendetta Rising, Quar Infernal Machines, RadianVR, Rooms the Unsolvable Puzzle, Separation, Smash Hit Plunder, Super Amazeballs, Super Kaiju, Time Carnage, VR Apocalypse e War Robots VR The Skirmish. Tutti, al momento, privi di una data di lancio precisa.