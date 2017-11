PlayStation VR migliori offerte: bundle, giochi e accessori per il Black Friday Sconti e offerte per il Black Friday 2017 sul visore PlayStation VR, sui migliori giochi in Realtà Virtuale e sugli accessori più utili.

PlayStation Italia ha dato il via agli sconti del Black Friday con una valida proposta dedicata a PlayStation VR. Nelle prossime ore arriveranno nuove promozione targate Sony, nell'attesa vediamo quali sono le migliori offerte per acquistare il visore PS VR, giochi e accessori per la periferica. Per i prezzi, abbiamo preso come riferimento Amazon Italia, il quale propone numerosi prodotti a prezzi scontatissimi.

PlayStation VR: Bundle e Accessori

PlayStation VR con Camera, Farpoint e Fucile (472.99 euro)

Un bundle interessante, che include PlayStation VR, la PlayStation Camera, il gioco Farpoint e il fucile di precisione, tutto al prezzo di 472,99 euro. Una cifra interessante, considerando l'elevato valore della pacchetto Farpoint + del Controller AIM (venduto normalmente a 79,99 euro) e della PlayStation Camera, di base proposta a 69,99 euro. Unica mancanza? (Almeno) un controller Move incluso nella confezione...



PlayStation VR con Camera, Move Pack e PlayStation VR Worlds (486 euro)

Altro pacchetto decisamente completo che include il visore PlayStation VR, la PlayStation Camera, una copia fisica di PlayStation VR Worlds (include cinque esperienze: The London Heist, Ocean Descent, Scavengers Odyssey, VR Luge e Danger Ball) e una coppia di controller Move, il tutto a meno di 500 euro con disponibilità prevista per il 24 novembre.



PlayStation VR con Farpoint (299,99 euro)

Un bundle essenziale, la confezione include il visore PlayStation VR (senza PlayStation Camera e Controller Move) e una copia fisica di Farpoint, venduto in versione standalone priva del Contoller Fucile. Prezzo interessante, anche se la necessità di acquistare gli altri accessori separatamente fa ovviamente lievitare il prezzo totale del pacchetto.



PlayStation VR con Camera e PlayStation VR Worlds (298,99 euro)

Simile al bundle citato poco sopra, questo pack include PlayStation VR, la Camera e una copia fisica di PlayStation VR Worlds, la PlayStation Camera ed eventuali controller Move andranno invece acquistati separatamente.



PlayStation VR con Camera, PlayStation VR Worlds e Gran Turismo Sport (299,99 euro)

Probabilmente uno dei bundle più convenienti del momento, proposto al prezzo di 299.99 euro fino al 27 novembre. Per questa cifra sarà possibile portarsi a casa il visore PlayStation VR, la PlayStation Camera e due giochi, ovvero PlayStation VR Worlds e Gran Turismo Sport. Una confezione completissima per entrare nel mondo PlayStation VR, con la sola assenza dei Controller Move.



PS VR con Farpoint e Fucile di Precisione (443,99 euro)

Simile al primo bundle proposto in apertura dell'articolo, la confezione include PlayStation VR, una copia di Farpoint e il Controller Fucile. PlayStation Camera e Controller Move da acquistare separatamente.



PlayStation Move Twin Pack (64,99 euro)

Se cercate una coppia di Move questa offerta è decisamente interessante, poichè fino al 27 novembre Amazon sconterà il prezzo di listino del Twin Pack di 20 euro. Due Controller Move possono quindi essere acquistati al prezzo di 64.99 euro anzichè 84.99 euro, con un risparmio pari al 24% sul prezzo di listino.



PlayStation Camera (52,86 euro)

Obbligatoria per poter utilizzare PlayStation VR, la PlayStation Camera ha un prezzo di listino pari a 59,99 euro. Per il Black Friday, Amazon propone la periferica con lo sconto del 12%, la Camera è quindi acquistabile a 52.86 euro, con disponibilità prevista per il 25 novembre.



Fucile di Precisione con Farpoint (74.99 euro)

Sconto del 6% per il pacchetto che include una copia di Farpoint (uno dei più acclamati sparatutto per PlayStation VR) e il Controller Fucile, i due prodotti possono esser acquistati in bundle al prezzo di 74,99 euro anzichè 79.99 euro, con uno sconto di cinque euro sul prezzo di listino.



Stand PlayStation VR (39,98 euro)

Se cercate un prodotto economico per tenere in ordine console, visore, DualShock 4, Move, cavi e accessori questo prodotto di ElecGear è una buona soluzione. Si tratta di uno stand verticale con sistema di raffreddamento che permette di riporre la console (PS4 Standard, PS4 Pro e Slim), la Power Unit di PS4 Pro, un DualShock 4, due Controller Move, il visore PlayStation VR e i vari cavi. Per poco meno di 40 euro si tratta di un acquisto consigliato, peccato solamente per il design non proprio curatissimo.

PlayStation VR: Giochi

Abbiamo comprato il visore, la PlayStation Camera, i Controller Move.... e adesso? Ora è arrivato il momento di giocare. Abbiamo selezionato per voi cinque giochi (già disponibili e in preordine) particolarmente interessanti, ideali per inaugurare il vostro nuovo acquisto. Avremmo voluto segnalarvi anche The Elder Scrolls V Skyrim VR ma nel momento in cui scriviamo il gioco è in vendita a prezzo pieno su Amazon (69.99 euro), non è escluso però che il titolo possa godere di offerte speciali nei prossimi giorni.



DOOM VFR (29.89 euro)

Prezzo budget DOOM VFR, titolo che abbiamo avuto modo di provare recentemente durante uno showcase a Londra. La versione VR dello sparatutto ID Software/Bethesda si presenta come un titolo decisamente interessante non sono dal punto di vista tecnico ma anche e sopratutto del gameplay, rielaborando le meccaniche di gioco per riadattarle alla realtà virtuale.



Resident Evil VII Biohazard (35,50 euro)

Sebbene Resident Evil 7 Biohazard sia giocabile anche in modalità standard, la compatibilità con PlayStation VR è senza dubbio uno dei punti di forza del gioco Capcom. Acclamato come uno dei migliori survival horror degli ultimi anni, il settimo episodio di Resident Evil è un prodotto assolutamente consigliato agli appassionati del genere e a coloro che desiderano un'esperienza horror in realtà virtuale di alto livello.



L'edizione standard (proposta in offerta a 35,50 euro) non include i DLC Filmati Confidenziali 1+2 e La Fine di Zoe, i possessori del gioco potranno in ogni caso di scaricare gratuitamente il contenuto aggiuntivo Not A Hero con protagonista Chris Redfield, disponibile dal 12 dicembre insieme alla Gold Edition del gioco.



Batman Arkham VR (27,34 euro)

Batman Arkham VR ha accompagnato il debutto di PlayStation VR sul mercato ed è ancora oggi un titolo estremamente valido, in particolar modo al prezzo a cui viene proposto, poco meno di 30 euro. La prima avventura in realtà virtuale dell'Uomo Pipistrello è un gioco molto intenso, capace di proporre emozioni forti e una narrazione al top. Unico difetto? La longevità estremamente ridotta, ma se siete fan di Batman non lasciatevelo sfuggire...



The Inpatient (40,99 euro)

Inizialmente atteso per il 21 novembre e recentemente rimandato al 24 gennaio 2018, The Inpatient è uno dei giochi più attesi dai possessori di PlayStation VR. Sviluppato dagli autori di Until Dawn e ambientato nello stesso universo narrativo, il nuovo titolo di Supermassive Games si presenta coma una avventura psicologica dalle tinte horror pensata per un pubblico maturo. Tecnicamente impressionante, The Inpatient ha tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori giochi del catalogo PS VR.



Gran Turismo Sport (29,99 euro)

Per Gran Turismo Sport vale essenzialmente quanto detto poco sopra per Resident Evil VII Biohazard: pur non essendo un titolo progettato appositamente per la realtà virtuale, la compatibilità con PlayStation VR è una delle migliori caratteristiche del nuovo racing game di Kazunori Yamauchi. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Gran Turismo Sport VR, nonostante alcuni limiti tecnici e strutturali, l'esperienza è stata senza dubbio positiva. Se siete possessori di PS VR (o se avete intenzione di comprarne uno) GT Sport non può mancare nella vostra ludoteca.