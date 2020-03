PlayStation VR Sconti: cinque giochi in Realtà Virtuale da non perdere

Come ogni mese, il PlayStation Store offre un'ampia selezione di giochi in offerta, abbastanza varia da appagare i palati di tutti gli utenti, anche quelli più fini. I prodotti in saldo, in ogni caso, sono talmente tanti che è davvero arduo riuscire a districarsi e scegliere come investire i propri risparmi. Qui entriamo in gioco noi: dopo avervi consigliamo quelli che reputiamo i migliori giochi a meno di 20 euro e i migliori giochi giapponesi in sconto, abbiamo deciso di fare altrettanto selezionando quelli che, secondo noi, sono i titoli per PlayStation VR più interessanti tra quelli in promozione. Come al solito, se avete dei suggerimenti o siete in cerca di altri consigli, non esitate ad utilizzare la sezione dei commenti in fondo all'articolo!

Borderlands 2 VR (24,99 euro)

Borderlands 2 VR offre in un unico pacchetto tutti i contenuti del capitolo originale, incluse le espansioni e i numerosi DLC aggiuntivi pubblicati dopo il lancio, riadattati per dare il meglio di sé nello splendore della Realtà Virtuale.

Nonostante non l'abbiano ideato con la VR in mente, i ragazzi di Gearbox hanno operato un adattamento di buona fattura, intervenendo anche sulla giocabilità laddove necessario. Borderlands 2 VR, infatti, offre la possibilità di spostarsi con il teletrasporto, oltre che con lo spostamento libero, ed include anche una funzione di slow-motion per consentire di prendere al meglio la mira. Supporta inoltre il PlayStation VR Aim Controller, periferica ufficiale di Sony che offre una maggiore immersività oltre che un gunplay di precisione. Attenzione, però: il multiplayer cooperativo non è supportato.

Creed: Rise to Glory (12,99 euro)

Basato sulla pellicola cinematografica con protagonisti Michael B. Jordan e Sylvester Stallone, Creed: Rise to Glory è un gioco di pugilato che vi cala nei panni di Adonis Creed per farvi partecipare a degli incontri di box 1 contro 1. In un periodo in cui i giochi di pugilato sono diventati incredibilmente rari, può rappresentare un acquisto imprescindibile per tutti gli amanti della disciplina, ai quali offre il valore aggiunto della Realtà Virtuale.

I ragazzi di Survios sono riusciti a sfruttare i controller di movimento per trasmettere la fisicità dei combattimenti, un obiettivo raggiunto da pochi altri. Tra un match della Carriera e l'altro, inoltre, potrete farvi allenare da Rocky Balboa in persona, che v'insegnerà tutti i trucchi del mestiere per attaccare e difendere. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la recensione di Creed Rise to Glory.

The Curious Tale of the Stolen Pets (9,99 euro)

The Curious Tale of the Stolen Pets è un racconto interattivo che riporterà alla memoria i ricordi più piacevoli della vostra infanzia. Nei panni di un bambino e guidati dalla voce narrante di suo nonno, dovrete risolvere il mistero degli animali rubati esplorando degli stupendi mondi in miniatura creati da zero appositamente per la Realtà Virtuale, che spaziano da una montagna innevata ad un castello magico, passando per un chiassoso acquario e un preistorico vulcano.

Durante l'avventura sarete chiamati a mettere a soqquadro i mondi utilizzando i Move come se fossero le vostre mani: potrete afferrare, spingere, lasciare cadere e far girare gli elementi interattivi presenti in ciascun livello per rivelare nuovi indizi e scovare gli animali nascosti. Ogni mondo si trasformerà in una vera e propria caccia al tesoro! L'unico difetto è rappresentato dalla ridotta longevità, ma passa in secondo piano alla luce dello sconto proposto. Potete approfondire l'argomento leggendo la recensione di The Curious Tale of the Stolen Pets.

Moss (17,99 euro)

Moss è un puzzle game d'avventura per giocatore singolo che narra la storia di Quill, una giovane topolina con grandi sogni. Un giorno, esplorando il bosco, trova una pietra misteriosa e risveglia un'antica magia, che mette in serio pericolo la vita di suo zio. Il vostro compito sarà quello di guidarla attraverso dei regni dimenticati, risolvendo complicati enigmi e combattendo contro avversari minacciosi.

L'opera di Polyarc assume i contorni di una fiaba digitale capace di intrattenere per circa 3-4 ore, e può essere annoverata tra le migliori esperienze attualmente disponibili su PlayStation VR. La solida anima ludica, fatta di enigmi intelligenti e livelli ben strutturati, va a braccetto con un'estetica di alto livello e una colonna sonora perfetta. Pur essendo in terza persona, Moss può definirsi più immersivo di molti altri titoli in soggettiva. Leggete la recensione di Moss per maggiori dettagli.

Superhot VR (14,99 euro)

Superhot VR è uno sparatutto in prima persona con un'intuizione geniale: il tempo scorre solo se vi muovete. In costante inferiorità numerica, chiamati a studiare attentamente i movimenti dei vostri nemici, afferrare le armi che lasciano cadere e muovervi attraverso un uragano di proiettili fatali. Già meravigliosa in versione tradizionale, l'esperienza diventa ancora più galvanizzante se vissuta in Realtà Virtuale.

Superhot VR è un prodotto a sé stante, separato dalla versione classica del gioco. Possiamo affermare, senza alcuna remora, che la versione VR rappresenta quella definitiva, poiché aumenta in maniera esponenziale sia il coinvolgimento che l'immersività del gameplay. Muoversi nelle candide ambientazioni, vedere i proiettili volare a pochi centimetri dal punto d'osservazione e sgominare gruppi di nemici rosso fuoco è un'esperienza che consigliamo a tutti i possessori del visore di casa Sony.



Il team, tra l'altro, non s'è limitato ad una semplice operazione di adattamento, ma ha anche aggiunto livelli inediti e arricchito la storia con spunti interessanti e guizzi metavideoludici. Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la recensione di Superhot VR.