PlayStation VR2 come strumento per la terapia medica e psicologica

"Bisogna combattere i demoni che ancora aleggiano attorno al concetto di videogioco qui in Italia". È quanto sostiene fermamente Eleonora Stingone, psicologa che avete già letto sulle nostre pagine. Abbracciano lo stesso principio anche altri professionisti del settore medico e psicologico, come lo psicoterapeuta Francesco Bocci, di recente autore di un paper che valida dal punto di vista scientifico il concetto di "game therapy".



C'è poi chi sta partendo proprio da questa visione, concepita da Bocci nel 2019 allo scopo di utilizzare il medium videoludico come forma di terapia e sfruttarne conseguentemente l'enorme potenziale clinico, per compiere un passo ulteriore: stiamo parlando della già citata dottoressa Stingone, del terapista statunitense J.J. Bouchard, e del dott. Marco Lazzeri, cyberpsicologo esperto di realtà virtuale e di tecnologia positive, nonché membro del gruppo "Psicologia Digitale" di AP che ha contribuito alla stesura del rapporto "Adolescenti e Videogames" (giunto in Senato lo scorso ottobre). In sinergia con PlayStation Italia è nato infatti un progetto che mira a coniugare l'utilizzo del PlayStation VR 2 a quelle che Lazzeri definisce "metodologie psicologiche e terapeutiche d'avanguardia", portando qui da noi in Italia il lavoro che Bouchard attua già da anni al C.S Mott Children's Hospital del Michigan.

La realtà virtuale a beneficio dei pazienti

Per comprendere quali siano le fondamenta di questo progetto, occorre viaggiare oltreoceano. Negli USA non sono rari i casi in cui vengono impiegati i videogiochi come strumento di alleviamento del dolore. Ho citato Bouchard non a caso: non solo collabora attivamente con la dottoressa Stingone e con il dottor Lazzeri per massimizzare qui in Italia le potenzialità terapeutiche del PlayStation VR2, ma soprattutto si occupa da anni, nel Michigan, di aiutare i pazienti oncologici attraverso la forza immersiva della VR.

"Il mio ruolo" - mi dice - "è quello di integrare la tecnologia all'interno dell'Ospedale, sia essa basata sui videogiochi tradizionali, sulla realtà aumentata, sulla realtà virtuale e sulla robotica. È una pratica terapeutica. Lavoro a stretto contatto con i bambini, utilizzando la tecnologia videoludica per aiutarli a sentirsi meglio, in particolare per quel che riguarda sintomi da stress, ansia e dolore diffuso". In base ai risultati ottenuti al Mott Children's Hospital, simile percorso terapeutico è stato un successo. I videogiochi non diventano solamente una ricompensa o una forma di distrazione, ma si muovono in simbiosi con l'assunzione di medicinali per divenire parte integrante del processo di risanamento.



L'uso di Pokémon GO, giusto per fare un esempio non connesso alla realtà virtuale, ha incoraggiato i giovani pazienti - spesso costretti a lunghissimi periodi chiusi all'interno delle mura ospedaliere - a muoversi per i corridoi dell'edificio. Uno strumento di intrattenimento, insomma, che si trasforma in supporto medico. Un connubio che ha dato grandi frutti specialmente nell'ambito della realtà virtuale. Per anni J.J. Bouchard ha lavorato con differenti visori, come l'HTC Vive, prima di passare al primo modello di PlayStation VR. "Il mio lavoro" - continua il terapista - "consiste anche nel comprendere, in base all'età dei pazienti, quale può essere il videogioco più adatto ai bambini, tenendo in considerazione anche i loro gusti e le loro patologie.

Alcuni possono amare, ad esempio, le montagne russe, e quindi posso proporre loro qualcosa di più dinamico, mentre altri ne sono profondamente spaventati. Ho impiegato parecchio tempo nella conoscenza dei pazienti". Racconta Bouchard che molti bambini hanno sviluppato una forte forma d'ansia a causa della necessità di dover restare a lungo in un ospedale, all'interno di un solo ambiente, senza poter uscire, interagire, visitare altri luoghi. Alcuni nemmeno riuscivano a muoversi a dovere, perché impossibilitati da un problema alla spina dorsale. Qui è entrata in gioco la realtà virtuale e i benefici che è riuscita a offrire.



"Dopo aver provato molti visori ci siamo concentrati, anni fa, prevalentemente sul PlayStation VR1 perché era tra i più facili da pulire e indossare. Inoltre riuscivamo a vedere nella TV ciò che i bambini stavano sperimentando, così da permetterci di notare le loro reazioni alle varie situazioni. Monitorandoli, quindi, abbiamo capito cosa li metteva a disagio. In questo modo potevamo intervenire subito". Uno dei fattori da considerare è ovviamente quello del motion sickness.

Ocean Discent

A tal proposito, il terapista statunitense ha chiaramente condotto approfondite analisi per valutare la tolleranza dei pazienti alla realtà virtuale. Sulle prime, Bouchard e il suo team si sono tenuti lontani dalle esperienze in cui all'utente era chiesto di muoversi troppo. Per questo, tra i primi software ad essere stati impiegati in maniera terapeutica c'è stato Ocean Discent, nel quale, all'interno di una gabbia, il fruitore si immerge nelle meraviglie delle profondità oceaniche. Un'esperienza lenta, pacata, rilassante, in cui era sufficiente guardarsi intorno.



Una volta valutato il grado di tolleranza, e anche di paura, dei pazienti, Bouchard ha scelto di introdurre opere più complesse, come Eagle Flight e The Climb. In quest'ultimi casi, chiaramente, era necessario appurarsi in maniera preventiva se i pazienti soffrissero di acrofobia (paura dell'altezza). Se finora le terapie di Bouchard si sono svolte con l'ausilio del primo visore Sony, il passaggio al PlayStation VR2, con tutti i miglioramenti che si porta in dote in termini di riduzione del motion sickness nonché di qualità ergonomica e visiva, potrà soltanto essere benefico.

Per far comprendere pienamente e sul piano pratico l'efficacia del supporto terapeutico della realtà virtuale, J.J. Bouchard mi ha descritto un caso specifico: "avevo un paziente che soffriva di anemia falciforme, ed era spesso afflitto da dolori lancinanti. Si trovava nella sala d'attesa aspettando il suo turno per giocare. D'improvviso è stato colpito da un forte attacco, ed è stato costretto ad allontanarsi. Ci teneva però talmente tanto a partecipare che è tornato poco dopo. Aveva assunto una posizione contratta, piegata dalla sofferenza, come se fosse chiuso a guscio con le braccia. Cinque minuti dopo aver indossato il visore, sperimentando un gioco in cui bisognava dipingere con i pennelli e tirare con l'arco, ha iniziato ad "aprirsi", a gesticolare, a sorridere.

Open Brush VR

Alla fine della sessione gli abbiamo chiesto di quantificare il suo dolore in una scala da 1 a 10. Ci ha risposto che, prima di giocare, il livello era intorno all'8 o al 9. Poi quando ha indossato il visore - a suo dire - era sceso a 6, e quando lo ha tolto era risalito di poco, fino a 7. Ecco come si è sentito prima e dopo l'esperienza. Questo ci insegna che visore e medicinali possono lavorare insieme. Possono aiutare la mente a controllare l'ansia e il dolore".

Gli obiettivi

Le fondamenta del lavoro di Bouchard vengono riprese ed espanse in territorio italiano da Eleonora Stingone e Marco Lazzeri. La collaborazione con Sony PlayStation Italia, in tal senso, è indispensabile, benché il cammino verso la piena attuazione del piano terapeutico sia tutt'altro che lineare. L'importante è comunque iniziare a seminare, preparare il terreno, far conoscere il progetto, prima con articoli dedicati e pensati (anche in inglese) per siti e riviste specializzate come Sipsiol (Società di Psicologia Online che dal 2019 è stata riconosciuta come società scientifica dal Ministero della Salute).

"Per il nostro obiettivo" - sostiene il dott. Lazzeri - "è fondamentale comunicare, far comprendere le potenzialità terapeutiche della realtà virtuale. Bisogna valorizzare il lavoro di Bouchard qui in Italia grazie al contributo di Sony, e portare il PSVR2 allo stesso livello di utilizzo clinico già testato, ad esempio, con il Quest. È sicuramente d'aiuto, a tal proposito, che Meta abbia abbassato l'età minima consigliata per l'uso dei visori da 13 a 10 anni, dal momento che simile terapia è pensata soprattutto per i bambini, per preservare il loro benessere psicofisico allontanandoli dalla depressione. Le possibilità sono tantissime. Immagina ad esempio chi soffre di amaxofobia (paura di guidare): l'uso del visore, associato a software come Gran Turismo, darebbe modo al paziente di intraprendere un graduale percorso di miglioramento".

La strada è di certo lunga, ma non si può negare che sia stata imboccata nel modo giusto, anche grazie al supporto di PlayStation Italia e di Francesco Bocci, che ha messo a disposizione i suoi studi a Brescia per permettere alla dottoressa Stingone e al dottor Lazzeri di usare il PSVR2 con i suoi pazienti. "È una terapia del benessere." - chiosa Eleonora - "Con questo progetto vogliamo abbattere la parete di ostilità che c'è attorno ai videogiochi, far capire quanto invece possano essere importanti a fini terapeutici. Oltre agli articoli su riviste specializzate e alla prova sul campo, ci rivolgeremo anche alle scuole, al momento della riapertura autunnale. Solo comunicando, e mostrando i risultati ottenuti, i demoni del pregiudizio che ancora albergano nel nostro Paese potranno essere finalmente esorcizzati".