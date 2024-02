Pokemon Destino di Paldea è un tripudio di shiny da collezionare

Allenatori, non mentite: quanti Pokémon shiny ci sono nei box della vostra Pokémon Home? La risposta sarà "pochi", "pochissimi", o addirittura "nessuno". E non c'è nulla di male: in Pokémon Scarlatto e Violetto, la probabilità di trovare un Pokémon Cromatico è una su 4.096. Nei titoli precedenti era una su 8.192. Certo, i metodi per aumentare artificialmente le percentuali ci sono, ma richiedono tanta dedizione.



Mentre nei videogiochi il completamento di un Pokédex di shiny è un sogno proibito per i più, la nuova espansione Pokémon Destino di Paldea promette di farvi catturare una pletora di Pokémon cromatici almeno nel Gioco di Carte Collezionabili. Durante un evento a Milano, The Pokémon Company ci ha permesso di dare un'occhiata ai prodotti di Destino di Paldea, di "spacchettare" un po' di mostriciattoli cromatici e di sfidare altri allenatori utilizzando i due Mazzi Lotte dedicati a Kangaskhan-ex e a Greninja-ex.

Destino di Paldea: un'ondata di Pokémon shiny!

Destino di Paldea è arrivato a fine gennaio nei negozi specializzati e in edicola. A differenza degli altri set del GCC Pokémon, l'ultima espansione non è stata pubblicata nei classici pacchetti sfusi né nei box da 36 bustine. Questo perché è un set speciale, escluso dalla numerazione ufficiale delle espansioni principali del gioco di carte collezionabili (che dunque passa direttamente da Paradosso Temporale a Cronoforze, in uscita a marzo).

Per giunta, a differenza di altri set "fuori lista" come Zenit Regale e 151, Destino di Paldea è un set composto in gran parte da ristampe. 91 carte comprendono la cardlist numerata: di queste, il 55% (50 carte) sono dei reprint dei migliori mostriciattoli e allenatori provenienti dalle espansioni del 2023, mentre il restante 45% (41 carte) sono delle novità assolute, importate in occidente dall'espansione giapponese su cui Destino di Paldea si basa, ovvero Shiny Treasure EX. Come tutti i set speciali - almeno nel GCC Pokémon - Destino di Paldea è disponibile solo in prodotti da collezione, e non in bustine singole. Tra questi bundle, durante l'evento milanese abbiamo potuto ammirare il classico Set Allenatore Fuoriclasse, che contiene tutto l'occorrente per iniziare a giocare (nove bustine dell'espansione, una carta promo di Mimikyu shiny, un mazzo di energie, nonché bustine protettive per il vostro deck, dadi, monete e segnalini), ma anche le tin di latta di Charizard-ex, Solcoferreo-ex e Grandizanne-ex, le mini-tin da due pacchetti ciascuna, le Collezioni Premium di Meowscarada-ex, Quaquaval-ex e Skeledirge-ex (con quattro pacchetti), e infine le Collezioni con adesivo di Greavard, Fidough e Maschiff (tre pacchetti). Tutti questi prodotti sono già arrivati nei negozi o faranno il loro debutto entro la fine del mese di febbraio: un'ottima opportunità per un'ultima sbustata prima dell'arrivo di Cronoforze.



Ovviamente l'assenza di bustine sfuse rende più complesso e costoso accaparrarsi tutto il set. Unito alla cardlist relativamente piccola e all'alto numero di reprint, qualcuno potrebbe chiedersi se valga la pena di collezionare Destino di Paldea. La risposta è un deciso "sì", a patto di farlo nel modo giusto. Il punto forte dell'espansione sono i suoi shiny, che vengono distribuiti in maniera generosa nei pacchetti (due Pokémon cromatici ogni tre bustine, in media), nonché le carte Rare Illustrazione e le Rare Illustrazione Speciale, che riproducono anch'esse dei mostriciattoli cromatici o degli allenatori full art.



Infine ci sono le solite Ultra Rare e ben sei carte Rare Iper con bordi dorati e una nuova colorazione per lo sfondo, che ora è di un'elegante tinta azzurro petrolio. Quando vi abbiamo detto che la cardlist numerata comprendeva 91 carte, era una mezza verità: oltre a queste ultime, infatti, Destino di Paldea ha ben 154 fuori serie, divise tra Pokémon shiny, Rare Illustrazione e via dicendo, per un totale di 245 carte complessive.

Di fatto si tratta di una lista carte molto simile, per dimensioni, a quella di set come Ossidiana Infuocata, con la differenza che qui il grosso delle carte sono di rarità elevata. Dalla nostra esperienza di spacchettamento abbiamo notato dei pull rate piuttosto generosi, che potrebbero rendere l'esperienza meno traumatica del previsto. Viene da sé che Destino di Paldea non sia stato pensato tanto per collezionare le creature cromatiche dalla prima all'ultima, ma per aggiungere una manciata di shiny all'album di ogni allenatore, senza pretese di completismo e mantenendo intatta l'aura di esclusività di questi mostriciattoli.



L'esperienza di spacchettamento è resa ancora più piacevole dagli ottimi artwork delle Rare Illustrazione standard e Speciali, che non a caso sono già tra le chase cards del set, con prezzi che sul mercato secondario oscillano tra i 15 e i 120 Euro (dati Cardmarket). Una delle carte più apprezzate dai collezionisti è senza dubbio il Mew-ex Shiny (PAF-232) di Usgmen, disegnato con colori pastello e con un tratto che ricorda quello dei libri illustrati per bambini, ma anche l'ispirato Gardevoir-ex (PAF-233) di Kuroimori, che unisce uno dei mostri più apprezzati dalla fanbase ad un'illustrazione estesa ricca di dettagli e capace di rendere appieno l'eleganza e la magia del Pokémon Abbraccio.



Anche la terza Rara Illustrazione speciale di Destino di Paldea, il Charizard-ex Teracristal di Akira Egawa (PAF-234), con un artwork quasi futurista, è ricercatissima dai fan. Stesso discorso per il Pikachu cromatico di Yuu Nishida (PAF-131), che non ha illustrazione estesa ma il cui prezzo resta piuttosto alto per via dell'importanza del mostriciattolo nell'anime e nella cultura pop. A queste carte, ci sentiamo di aggiungere le tre Rare Illustrazione di Wugtrio, Pawmi e, soprattutto, Palafin, anch'esse dotate di un trattamento di grande pregio, in grado di trasmettere il carattere distintivo dei tre Pokémon al pubblico.

Imparare a giocare con i Mazzi Lotte di Greninja e Kangskhan

Con una lista carte composta in gran parte da ristampe, Destino di Paldea non è un set ludicamente intrigante, poiché non aggiunge nuova carne al fuoco nel competitivo di Pokémon. Di per sé, le uniche due novità degne di essere menzionate sembrano essere il Macchinario Tecnico: Pugno Dispetto (PAF-090) e la Collina Chiarodiluna (PAF-081), che potrebbero farsi spazio in più di qualche deck competitivo. Dal momento che il gioco organizzato non è il punto forte di Destino di Paldea, durante l'evento milanese The Pokémon Company ci ha proposto di sfidarci con i Mazzi Lotte-ex di Greninja e Kangaskhan, che rappresentano un ottimo punto di ingresso per i nuovi allenatori e per chi fa ritorno nel GCC Pokémon dopo una lunga assenza.

I due mazzi ruotano attorno ai rispettivi mostriciattoli di copertina: uno ha per "cuore" il tipo Acqua, mentre l'altro ruota attorno ai tipi Normale ed Erba. Si tratta di due deck pensati per sperimentare la "nuova" meccanica ex, reintrodotta con alcuni cambiamenti nella nona generazione del GCC Pokémon dopo un'assenza più che decennale. I due mazzi seguono strategie molto semplici e non sono pensati per il competitivo di alto livello, ma per essere approcciati da chiunque e per spiegare le regole o rinfrescare la memoria a chi si è arrugginito.



Promessa che viene in larga parte mantenuta, dal momento che ciascun deck ha tutto l'occorrente per iniziare subito a giocare, comprese tre carte di consultazione rapida per la gestione del turno e delle condizioni di stato dei Pokémon, un playmat con un sacco di indicazioni utili su dove e come posizionare le carte e persino una guida giocatore, che in realtà può tranquillamente essere saltata a pié pari, visto che comunque il GCC Pokémon è ancora il cardgame con la curva di difficoltà più dolce tra quelli in commercio.

D'altro canto, il pubblico è anche e soprattutto composto da bambine e bambini, dunque la semplicità è necessaria. Semplice, però, non significa banale. Benché in certi momenti i Mazzi Lotta possano sembrare piuttosto pilotati e, a tratti, persino noiosi per gli adulti, essi rappresentano pur sempre un ottimo primo approccio al cardgame. Il consiglio, in questo caso, è quello di acquistare due Mazzi Lotte diversi - oltre a quelli di Kangaskhan e Greninja ce ne sono tanti altri in circolazione - e qualche pacchetto dell'espansione che preferite. Dopo una prima partita introduttiva con il Mazzo Lotta "vergine", potete poi iniziare a spacchettare e a ibridare il vostro deck di partenza con le carte più forti che trovate, oppure costruirvene uno del tutto nuovo da zero, usando il Mazzo Lotta come esempio per una giusta ripartizione di Allenatori, Pokémon ed Energie. La scelta sta a voi. Quello che è certo, però, è che la combinazione tra Mazzi Lotte e bustine di Destino di Paldea è un bel punto di ingresso al GCC Pokémon anche nel 2024.