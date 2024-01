Pokémon dopo Scarlatto e Violetto: remake o nuovo gioco? Cosa ci aspettiamo

Con l'uscita della seconda parte de Il Tesoro dell'Area Zero e della breve Appendice incentrata sul Pokémon misterioso Pecharunt, il supporto post-lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto può considerarsi concluso ed è finalmente giunto il momento di guardare oltre i due controversi titoli di nona generazione (a proposito, qui trovate la recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto: Il Disco Indaco). Per questa ragione, in attesa che Nintendo e The Pokémon Company svelino i loro piani circa il futuro della serie, abbiamo provato a immaginare come potrebbe essere il prossimo episodio del franchise dedicato ai mostriciattoli tascabili di Game Freak.

Ritorno a Unima

A partire dal lontano 2004, quando Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia piombarono su Game Boy Advance per ricondurci nell'indimenticabile Regione di Kanto, la storia del brand ci ha insegnato che, salvo rarissimi casi, i titoli appartenenti a due diverse generazioni di giochi Pokémon sono in genere intervallati da rifacimenti di vecchi episodi.

Pubblicati soltanto nel 2021 su Nintendo Switch, i più recenti remake della serie principale hanno rivisitato la Regione di Sinnoh originariamente apparsa in Diamante e Perla, e almeno in teoria i prossimi titoli Pokémon a godere di una riedizione dovrebbero essere quelli ambientati nella Regione di Unima (o Unova, se preferite la denominazione inglese).



All'atto pratico, però, è assai probabile che persino Game Freak e The Pokémon Company si siano trovati nella condizione di non sapere esattamente come procedere, visto e considerato che i titoli facenti parte della quinta generazione rappresentano una grossa "anomalia": laddove le coppie appartenenti alle prime quattro generazioni erano state puntualmente seguite dalla tradizionale terza versione, come appunto Giallo, Cristallo, Smeraldo e l'inarrivabile Platino, il ciclo iniziato con Pokémon Nero e Bianco non venne "completato" dalla tanto vociferata e mai realizzata versione Grigio, bensì da Pokémon Nero 2 e Bianco 2, che a dispetto dei pronostici si rivelarono dei sequel diretti dei propri predecessori (qui la recensione di Pokémon Nero e Bianco).



Per la prima volta nella storia del franchise, la trama della "terza versione", che in questo caso era per giunta doppia, era ambientata a due anni di distanza dagli avvenimenti di Pokémon Nero e Bianco, tant'è che diversi personaggi introdotti nei suddetti apparivano cresciuti e la Regione di Unima, oltre a presentare Palestre completamente ridisegnate, dei nuovi Capipalestra, una Campionessa diversa e addirittura ben cinque città mai viste prima, appariva drasticamente mutata e ricoperta di ghiaccio.



A ragion veduta, non è fatto esagerato asserire che Pokémon Nero 2 e Bianco 2 fossero - seppur entro certi limiti - dei giochi profondamente diversi dalle controparti pubblicate appena due anni prima. Stando così le cose, realizzare un remake dei giochi di quinta generazione potrebbe rivelarsi un'impresa assai più complessa del previsto, anche perché il connubio formato da Game Freak e The Pokémon Company si troverebbe anzitutto dinanzi a una scelta alquanto spinosa: se da un lato infondere nuova linfa vitale nei soli Pokémon Nero e Bianco obbligherebbe il sodalizio nipponico a rinunciare a buona parte delle novità e agli accorgimenti vantati dai sequel diretti (similmente a quanto fatto in tempi recenti con Diamante Lucente e Perla Splendente, che purtroppo non presentavano il Mondo Distorto e l'inedito episodio incentrato sul leggendario Giratina), dall'altro rimettere direttamente a nuovo Pokémon Nero 2 e Bianco 2 impedirebbe tanto ai fan della prima ora quanto alle nuove generazioni di riscoprire una delle migliori storie finora raccontate da un gioco Pokémon.

Sovrano o comunque capo del malvagio Team Plasma originale, il personaggio di N - diminutivo di Natural Harmonia Gropius - è infatti ancora oggi una delle figure più amate dagli appassionati di Pocket Monsters, e proprio le vicende che lo vedevano hanno fatto di Pokémon Nero e Bianco l'indiscusso apice narrativo del franchise.

Nero e Bianco: un remake o un altro sequel?

Tenendo presente che ricreare entrambe le coppie di giochi di quinta generazione sarebbe una soluzione del tutto impraticabile, oltre che eccessivamente dispendiosa, abbiamo individuato almeno due diverse vie che gli sviluppatori di Nintendo potrebbero percorrere per sciogliere questo autentico dilemma.

La soluzione più semplice potrebbe essere quella di fondere i contenuti e ove possibile le trame dei suddetti titoli, rimaneggiando ad esempio l'intreccio narrativo di Nero 2 e Bianco 2 per trasformarlo in una sorta di corposo post-game incentrato sul ritorno di Ghecis e del suo riformato Team Plasma, che attraverso i poteri del leggendario Kyurem mirava a congelare l'intera Unima. Così facendo, non solo la storia del carismatico N rimarrebbe intatta, ma il giocatore, una volta terminata la campagna principale, avrebbe modo di esplorare una Regione di Unima profondamente cambiata ricoperta di ghiaccio.



In alternativa, l'inevitabile riedizione di Pokémon Nero e Bianco potrebbe rappresentare l'occasione per infrangere un'altra vecchia tradizione del brand e porre fine alla carrellata di rifacimenti cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi due decenni: rinunciando all'idea del remake e dando forma a Pokémon Nero 3 e Bianco 3, Game Freak e The Pokémon Company potrebbero invero allestire una nuova storia e fornire a fan vecchi e recenti più di una ragione per tornare a Unima. Riprendendo le forti tematiche affrontate dai giochi di quinta generazione, un ipotetico sequel di Pokémon Nero 2 e Bianco 2 potrebbe continuare ad esplorare il legame tra umani e mostriciattoli, utilizzando magari la figura di N - che per forza di cose non avrebbe più 20/22 anni - per indurre il protagonista (e quindi il giocatore) a chiedersi se tale partnership sia effettivamente armoniosa come appare.

Ambientando Pokémon Nero 3 e Bianco 3 nel "presente" della serie principale, non solo i vari luoghi della Regione di Unima risulterebbero molto diversi da come li abbiamo visti l'ultima volta, ma tanti volti già noti potrebbero tornare con ruoli differenti, a cominciare dalla stessa Belle, che dopo essere stata la rivale del giocatore in Pokémon Nero e Bianco e l'assistente della Professoressa Aralia in Pokémon Nero 2 e Bianco 2, questa volta potrebbe tornare nelle vesti di Professoressa Pokémon, ossia la massima esperta in fatto di Pocket Monsters della propria Regione.



Oltre a gettare nella mischia personaggi vecchi e nuovi, un ulteriore sequel dei giochi di quinta generazione sarebbe la scusa perfetta per espandere il Pokédex di Unima con nuove forme regionali mai viste prima, creature inedite paragonabili ai Paradossi di Pokémon Scarlatto e Violetto, e non per ultime delle evoluzioni finora sconosciute.

Pokémon Legends: il passato di Unima e il Drago Originale

Mettendo da parte Nero e Bianco, e la forma che questi assumeranno al momento di tornare sulla scena ludica, l'ipotetico gioco Pokémon su cui vorremmo mettere le mani adesso è un altro. Ricollegandoci alle indiscrezioni lanciate da Riddler Khu, noto leaker che nel 2023 si è più volte "sbilanciato" sul futuro del franchise, quello di cui abbiamo bisogno in questo momento è in realtà un nuovo Leggende Pokémon ambientato nel passato della Regione di Unima.

Seguendo l'esempio di Leggende Pokémon: Arceus, rivoluzionario action RPG che a inizio 2022 ci ha catapultati nell'antica Regione di Hisui (siete a un click dalla recensione di Leggende Pokémon: Arceus), un ipotetico Leggende Pokémon collocato in un'incarnazione precedente di Unima allestirebbe sui nostri schermi una terra familiare e al tempo stesso sconosciuta, e oltretutto avrebbe le carte in regola per far luce su uno dei più grandi misteri tuttora irrisolti del mondo Pokémon. Come senz'altro sapranno già gli esperti conoscitori delle bestiole Game Freak, i miti riguardanti i Pokémon Leggendari che costituiscono il cosiddetto "Trio Tao" (anche noto come Trio Energia) sono molto affascinanti, ma le loro origini non risultano ancora chiarissime. Secondo la leggenda, Zekrom e Reshiram formavano in principio un unico e potente Pokémon che due eroi utilizzarono per creare la Regione di Unima. Tuttavia, dal momento che i due fratelli avevano obiettivi differenti, a lungo andare questi finirono per litigare e persino il Drago Originale si divise in due esseri ben distinti: Reshiram (il Pokémon Bianco Verità) si schierò col maggiore, che cercava la verità, mentre Zekrom (il Pokémon Nero Ideale) seguì il minore, che invece era ossessionato dagli ideali. I due draghi combatterono, e poiché si eguagliavano perfettamente nessuno dei due riuscì a prevalere sull'altro: come risultato, anche i due consanguinei misero da parte le proprie divergenze.



Le origini di Kyurem si contraddicono, in quanto la versione ufficiale proposta da Pokémon Nero e Bianco suggerisce che questo sia arrivato dallo spazio con un enorme meteorite di ghiaccio cui si deve la formazione della Fossa Gigante (un immenso cratere situato appunto nella parte nord-orientale della Regione di Unima). Se in precedenza si pensava quindi che Kyurem non fosse in alcun modo legato a Zekrom e Reshiram, in Pokémon Nero 2 e Bianco 2 il Capopalestra Aristide - specializzato, non a caso, in Pokémon di tipo Drago - ha narrato al giocatore una leggenda assai diversa, secondo la quale Kyurem venne creato dagli "avanzi" del Drago Originale.

A dimostrazione di ciò, mentre Zekrom e Reshiram rappresentano rispettivamente lo Yin e lo Yang, Kyurem non è che il Wuji, vale a dire "l'assenza dello Ying e dello Yang", e come tale può assorbire il DNA degli altri due per colmare le sue parti mancanti e trasformarsi in Kyurem Bianco o Kyurem Nero. Un eventuale Leggende Pokémon: Kyurem farebbe insomma chiarezza sulla nascita del Trio Tao, e con un po' di fortuna ci permetterebbe, tra l'altro, di scoprire sia il nome che l'aspetto del mitico Drago Originale che per quasi quindici anni abbiamo soltanto immaginato.



Indipendentemente dalla direzione che Game Freak e The Pokémon Company decideranno di imboccare, il nostro sincero augurio è che il prossimo titolo della longeva serie nipponica vanti un comparto tecnico quantomeno dignitoso, affinché il tanto sognato ritorno a Unima non sia afflitto dalle medesime problematiche che hanno ridotto la piacevolezza dell'avventura vissuta in quel di Paldea.