Pokémon Spada e Scudo: tutto quello che sappiamo sul Pass Espansione

Con una novità assoluta per la serie, Pokèmon Spada e Scudo si apprestano a riceverei primi DLC pensati per espandere l'avventura nella regione di Galar. L'arrivo della prima parte del pass di espansione, chiamata "L'Isola Solitaria dell'Armatura" è prevista per il 17 Giugno: facciamo il punto della situazione su tutto quello che sappiamo a proposito dell'aggiornamento.

Una nuova formula

Innanzitutto va ribadito quanto la formula del "pass di espansione" sia un territorio inesplorato per il brand dei mostri tascabili. Allineandosi ad altre produzioni importanti approdate su Nintendo Switch, come ad Esempio The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il lavoro targato Game Freak godrà di un Pass composto da due contenuti aggiuntivi dilazionati nel tempo: "L'Isola Solitaria dell'Armatura", in uscita il 17 di questo mese e il successivo "Le Terre Innevate della Corona" previsto per un generico autunno 2020.

Abbandonato il modello delle revisioni come Ultrasole e Ultraluna, il pass è sicuramente un'operazione più in linea con l'offerta del mercato videoludico contemporaneo. Con un costo di 30 euro, il suo acquisto consentirà l'accesso aii contenuti aggiuntivi ma va sottolineato che entrambe le versioni, Spada e Scudo, disporranno di un pacchetto dedicato e quindi gli utenti dovranno fare attenzione a selezionare l'espansione corretta per la propria copia del gioco. I due DLC non sono pensati come espansioni post-game, ma prenderanno la forma di due nuove macroaree simili alle Terre Selvagge e accessibili sin dalle prime ore di gioco. La prima nuova area, quella dell'Isola dell'Armatura, porterà delle aggiunte significative all'interno dell'ottava generazione di Pokémon: vediamo quali.

Graditi ritorni

L'Isola dell'Armatura introdurrà 100 Pokémon aggiuntivi rispetto al Pokédex base di Galar. Ci saranno quindi nuovi volti come il Leggendario Kubfu e la sua evoluzione Urshifu, ma anche delle forme regionali di Pokémon già apparsi negli episodi precedenti.

Inoltre, molti di questi avranno la loro forma Gigamax, e a giovare dello stesso trattamento saranno le massime linee evolutive dei tre Pokémon iniziali: Rillaboom, Cinderace e Intelleon che apprenderanno anche nuove mosse. Le due regioni presenteranno quindi due nuovi Pokédex da completare, ma i mostri in esclusiva dell'espansione potranno comunque essere scambiati con chi non dispone del pacchetto aggiuntivo.

L'Isola dell'Armatura

Il paesaggio dell'Isola dell'Armatura si distacca nettamente da quanto visto finora su Galar, proponendo ambientazioni come spiagge, paludi e grotte , tutto all'insegna della natura selvaggia. La storia principale porterà il giocatore all'interno del dojo del maestro Mustard.

Famoso per aver mantenuto il titolo di campione Pokémon per ben 18 anni è stato anche il mentore di Dandel, l'attuale campione in carica. Durante l'allenamento il protagonista farà la conoscenza di un nuovo rivale: per la versione Spada si tratterà dell'allenatrice Sofora, specializzata in mostri di tipo Veleno, mentre per Scudo di Savory, esperto di Pokémon di tipo Psico. Come da tradizione questa è solo una delle tante differenze che caratterizzeranno i due giochi principali, ma è doveroso notare come i due possibili stili evolutivi del Leggendario Urshifu non dipenderanno dalla versione del titolo, ma dalle scelte che compirà il giocatore durante l'avventura.

Infatti, parte dell'allenamento con Mustard consisterà nel prendere parte alla sfida delle Torri dei Due Pugni. Il giocatore, accompagnato esclusivamente da Kubfu, dovrà affrontare solo uno dei due percorsi proposti: la Torre Buio o la Torre Acqua. Conquistata la vetta della prima il Pokémon si evolverà in Urshifu stile Singolcolpo, mentre con la seconda adotterà lo stile Pluricolpo.

La Prova Limitata e i nuovi Raid Gigamax

L'aggiunta contenutistica prosegue all'interno dell'Isola dell'Armatura, grazie all'introduzione di nuovi strumenti, come l'Amuleto PE che faciliterà l'acquisizione dell'esperienza in combattimento e la possibilità di far imparare ai propri mostri nuove mosse mai apparse prima d'ora all'interno della serie. Modalità specifica di questa prima parte del pass poi è la nuova modalità sfida "Prova Limitata". Questa consisterà in una serie di incontri da affrontare secondo determinate limitazioni: ad esempio utilizzando esclusivamente alcuni tipi di Pokémon. Queste arene permetteranno anche agli allenatori più esperti di mettere alla prova le proprie capacità, costringendoli ad utilizzare mostri solitamente lasciati in disparte.

Così come nelle Terre Selvagge, anche in questa nuova area saranno presenti numerose tane che consentiranno di prendere parte a nuovi Raid Gigamax. Una delle nuove meccaniche più gradite in Spada e Scudo, verrà quindi ampliata notevolmente e i giocatori potranno prendere parte agli intensi scontri pensati per quattro partecipanti. Per finire poi, non mancheranno numerose aggiunte cosmetiche, come capi di abbigliamento e accessori, tra i quali spicca la divisa da allenamento del dojo di Mustard, e nuovi elementi di personalizzazione per le card della Lega.

Una generazione in espansione

C'è ancora molto da svelare a proposito di questa prima parte, ma Game Freak sembra aver ascoltato il feedback dell'utenza arrivato dopo il lancio di Spada e Scudo. Sebbene i due titoli si siano rivelati dei veri e propri campioni di incassi, non sono certo mancante le critiche rivolte alla produzione.

Con il graduale ritorno del Pokédex nazionale e l'inclusione di meccaniche addizionali in grado di appassionare anche chi non sia interessato esclusivamente al lato competitivo del gioco, la formula del Pass di Espansione potrebbe rivelarsi la carta vincente per correggere le mancanze che hanno segnato l'approdo su Switch e raggiungere nuovi standard qualitativi.