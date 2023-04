Power Rangers una volta e per sempre: 30 anni di videogiochi

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Nato ormai tre decenni fa negli studi di Saba Entertainment come interpretazione più spiccatamente occidentale della celebre saga giapponese Super Sentai (con cui condivide gran parte delle tematiche e della struttura dei singoli episodi), Mighty Morphin Power Rangers è uno dei franchise per ragazzi di maggior successo degli anni '90, responsabile della creazione di un autentico impero fatto di serie TV, giocattoli, fumetti e, ovviamente, videogiochi, che ha attraversato intere generazioni fino ad arrivare ai giorni nostri.



Il prodotto televisivo raccontava storie raramente legate tra loro sotto il profilo narrativo, ma tutte accomunate da un filo conduttore comune che, al di là degli aspetti supereroistici, mirava a diffondere valori come la resilienza nell'affrontare le difficoltà, l'importanza del lavoro di squadra e via discorrendo. Per celebrare l'uscita di Power Rangers: Una Volta e Per Sempre, disponibile da oggi su Netflix, abbiamo pensato di fare un tuffo nel passato per soffermarci su alcune delle più emblematiche opere videoludiche tratte dal peculiare immaginario.

Mighty Morphin Power Rangers 1994

Non potevamo che iniziare da Mighty Morphin Power Rangers, pubblicato nell'ormai lontano 1994 su SNES, Game Boy, Sega Mega Drive, Game Gear e Sega CD. La particolarità di questo progetto, distribuito in ben cinque differenti versioni sviluppate da altrettante software house, è che ciascuna edizione presentava una formula di gameplay unica e una veste estetica diversa dalle altre. Di conseguenza, oltre al nome c'erano davvero pochi elementi ad accomunare i componenti del quintetto.

L'incarnazione per SNES ad esempio è stata affidata a Natsume - publisher di Harvest Moon e Reel Fishing - ed era un picchiaduro a scorrimento, sulla falsariga dei classici Final Fight. Permetteva al giocatore di vestire i panni di uno dei cinque Ranger originali per combattere le forze del male capitanate dall'iconica antagonista Rita Repulsa. La campagna era composta da sette livelli al termine dei quali era necessario sconfiggere il boss di turno mentre i protagonisti facevano sfoggio sia di spiccate doti atletiche, sia di peculiari abilità elementali per sbarazzarsi di interi gruppi di avversari.



Sul finire dell'avventura c'era una porzione del gioco che chiamava a controllare il potente Megazord, in tempo per lo scontro finale col terribile Cyclopsis. Parliamo insomma di un gioiellino imperdibile per gli amanti della serie classica. Come spesso accadeva in quel periodo storico, per il Game Boy è stata creata una versione simile a quella per SNES ma semplificata nelle dinamiche e in scala ridotta, adatta alla fruizione sul piccolo schermo della leggendaria portatile della Grande N.

I livelli passavano da sette a cinque, le animazioni erano meno articolate, ma c'era comunque la possibilità di utilizzare tutti i Ranger e anche di pilotare il Megazord alla fine della campagna. Quello uscito su Sega Mega Drive invece era un picchiaduro a incontri piuttosto classico, portato alla luce dallo studio nipponico Nova e accolto abbastanza tiepidamente dalla critica dell'epoca, a causa dell'eccessiva semplicità delle meccaniche e di evidenti problemi di bilanciamento che minavano l'esperienza generale.



Il titolo offriva due modalità differenti: Scenario prevedeva una sequela di battaglie fino ad arrivare alla boss fight conclusiva. Battle Mode consentiva a due giocatori di affrontarsi selezionando il proprio Ranger preferito e uno degli Zord disponibili, e perfino alcuni dei mostri della fazione avversaria. La scarsità dei contenuti e il combat system poco elaborato non hanno impedito a questa iterazione di conservare una certa dose di fascino.

Su Game Gear arrivò una edizione del picchiaduro da molti ritenuta superiore rispetto alla controparte per le macchine casalinghe: venivano rimosse le limitazioni nella composizione delle squadre, le battaglie risultavano più fluide e gradevoli e, ciliegina sulla torta, il giocatore poteva controllare direttamente il Dragonzord del Green Ranger, un sogno che si avverava per i fan dell'epoca.



Infine, su Sega CD, Mighty Morphin Power Rangers non era altro che una sequenza di filmati in formato FMV tratti direttamente da cinque degli episodi più amati della serie TV originale. L'utente non doveva fare altro che premere i tasti indicati nel momento giusto per non causare il game over, in modo analogo a quanto accadeva nel cabinato di Dragon's Lair, per intenderci.

Power Rangers Lightspeed Rescue 2000

Proprio come accaduto con Mighty Morphin Power Rangers, anche i giochi basati su Lightspeed Rescue, l'ottava generazione dei Ranger, presentavano notevoli differenze tra loro. L'incarnazione per Nintendo 64 offriva un misto tra sezioni picchiaduro a scorrimento 3D e di guida di veicoli con elementi da shooter al seguito. Entrambe poggiavano su di una telecamera a volo d'uccello fissata sui protagonisti. C'erano anche alcune fasi del gioco in cui si poteva pilotare l'immancabile Megazord con la visuale che si spostava all'interno dell'abitacolo del robot e passava alla prima persona.

Si trattava di un'esperienza piuttosto banale nel concept ma capace di catturare appieno lo spirito della serie, al punto da conquistare il cuore dei fan pur non essendo stato accolta positivamente dalla critica per via di evidenti problematiche legate alle animazioni e alla varietà delle situazioni proposte.



Sull'immortale PlayStation, invece, Lightspeed Rescue assumeva i connotati di un beat-em-up a scorrimento più puro, che manteneva la visuale dall'alto ma eliminava le fasi nei mezzi viste su Nintendo 64, per offrire all'utenza un'avventura più omogenea. Quella sviluppata da Climax Studios (divenuta poi celebre per il suo lavoro su Silent Hill Origins e Shattered Memories) è indubbiamente l'edizione più curata ed entusiasmante del trittico, nonché quella ricordata con maggiore affetto dagli appassionati del brand.

Su Game Boy Color, infine, è stata pubblicata una terza versione, sempre basata sull'ottava stagione ma in forma di un classico platformer a scorrimento laterale, suddiviso in sei livelli, ciascuno affrontabile nei panni di uno dei cinque Lightspeed Ranger. Era un titolo piuttosto divertente da giocare ma purtroppo privo di qualsivoglia tratto distintivo che potesse farlo emergere tra le decine di prodotti di quel periodo appartenenti al genere.

Power Rangers Super Legends 2007

In occasione del quindicesimo anniversario della saga, Disney Interactive - che allora era proprietaria del franchise - ha pubblicato Power Rangers: Super Legends, un action-adventure in 2.5D che aveva l'ambizioso obiettivo di riunire in un'unica storia i Ranger delle prime quindici Generazioni, a partire da Mighty Morphin Power Rangers fino ad arrivare a Operation Overdrive. Indovinate un po'? Anche Super Legends è stato sviluppato in due versioni differenti: la prima uscita per PS2 e PC e la seconda, una versione ridotta e leggermente rivista sotto il profilo della trama, per Nintendo DS.

Le edizioni maggiori sono state affidate ad A2M, l'azienda canadese poi divenuta Behaviour Interactive, nota per aver creato l'horror multiplayer asimmetrico Dead by Daylight e il recente Meet Your Maker (qui la recensione di Meet Your Maker). Il gioco vantava un roster di ben 21 Ranger, che dovevano contrastare il potente Lord Zedd, intento a creare scompiglio tra le linee temporali e a stringere alleanze con tutti i principali antagonisti della serie.



La produzione faceva sfoggio di un gradevole stile grafico in cel shading ma ha comunque ricevuto critiche piuttosto aspre da parte della stampa specializzata a causa di una ricetta ludica poco soddisfacente. L'incarnazione per Nintendo DS, affidata all'ormai defunta Handheld Games, era caratterizzata da un aspetto estetico meno riuscito, e da un parco combattenti limitato a 16 personaggi. In compenso introduceva una storia complementare che svelava alcuni retroscena inediti sull'Omega Ranger e sull'Imperatore Grumm, protagonisti di Power Rangers S.P.D.

Power Rangers Battle for the Grid 2019

Concludiamo la nostra disamina con Power Rangers Battle for the Grid, per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (qui la nostra recensione di Power Rangers: Battle for the Grid).

Questo picchiaduro tag-team a incontri, sviluppato dalla software house cinese nWay, monta un sistema di combattimento accessibile ma che rivela un'inaspettata profondità, una volta compresi appieno i suoi fondamenti. Piuttosto limitato e oggetto di critiche da parte di stampa e pubblico, il roster è stato ampliato esponenzialmente nel corso dei mesi successivi al lancio, tramite DLC, Season Pass e personaggi scaricabili gratuitamente.

Ecco perché è arrivato a offrire 25 lottatori provenienti da molte delle Generazioni dei Ranger e anche due ospiti molto speciali: Ryu e Chun-Li direttamente da Street Fighter (qui la prova della Beta di Street Fightr 6). In aggiunta alle immancabili Tutorial, Versus e Versus Online, c'è anche una modalità Storia, curata dagli scrittori della casa editrice statunitense Boom!Studios, già autrice dei fumetti basati sui Power Rangers e ispirata all'apprezzato ciclo Shattered Grid, ancora inedito in Italia. Come se non bastasse, Battle for the Grid vanta due elementi fondamentali per tutti gli appassionati di fighting game moderni: il crossplay tra tutte le piattaforme e il rivoluzionario rollback netcode, che massimizza la stabilità dell'esperienza online.

Una volta e per sempre

Il franchise sta per fare il suo trionfale ritorno su Netflix con Power Rangers: Una Volta e Per Sempre, attesissimo revival della storica prima Generazione, giunta al suo trentesimo anniversario. Per l'occasione è stato riunito il cast originale della serie, ma senza Austin St.John e Amy Jo Johnson.

I classici Red e Pink Ranger infatti erano entrambi assenti per motivazioni personali. Ad ogni modo la squadra, in cui purtroppo non vedremo Thuy Trang e Jason David Frank, prematuramente scomparsi nel 2001 e nel 2022, dovrà fare i conti con un'antica minaccia proveniente dal passato.