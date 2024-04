Il problema dei 3 corpi: 8 videogiochi per presentarci agli alieni

A qualche settimana dalla sua pubblicazione, la serie Il Problema dei 3 Corpi è ancora saldamente ancorata ai primi posti delle classifiche di gradimento su Netflix, complice l'indiscutibile eccezionalità della saga fantascientifica cui si ispira, avviata nel 2006 dall'autore cinese Liu Cixin (qui trovate la nostra recensione de Il Problema dei 3 Corpi).



Al di là dei pregi e dei difetti dello show in sé, siamo certi che molti videogiocatori abbiano trovato quantomeno stuzzicante lo strumento utilizzato dai trisolariani per entrare in contatto con la nostra specie, ovvero un'esperienza VR altamente tecnologica con un duplice scopo: mettere le più grandi menti dell'umanità di fronte all'impossibile problema di astrodinamica che dà il nome alla serie, e coinvolgere i medesimi individui nella causa dei San-ti, in modo da favorire la futura invasione della Terra. Contestualmente, il popolo delle (tre) stelle sfrutta il videogioco anche per fornire agli utilizzatori informazioni sulla propria civiltà, ed è proprio questo punto che ci ha suscitato una domanda: se volessimo utilizzare i videogiochi per parlare dell'umanità ad un'ipotetica razza aliena, quali titoli potremmo scegliere? Ecco a voi la nostra risposta.

Civilization VI

Per quanto uno possa obiettare sull'effettiva capacità di Civilization VI di delineare un quadro ragionevolmente attendibile dell'umanità, specialmente per ciò che concerne l'evoluzione politica, sociale e culturale della nostra specie, riteniamo che l'ultimo capitolo della saga creata da Sid Meier sia comunque in grado di approssimare - in forma ludica - alcune dinamiche indissolubilmente legate al nostro cammino corale su questa umida roccia spaziale.

Sì, c'è il rischio che Mahatma Gandhi passi per un guerrafondaio nuclearista, ma non è detto che la cosa rappresenti uno svantaggio nella comunicazione indiretta con un'entità aliena. Più in generale, il gameplay modellato da Firaxis Games offre una panoramica stilizzata ma di ampio respiro sulla storia dell'uomo, non in termini di ricostruzione cronachistica ma cercando di abbozzare quella fitta rete di relazioni, conflitti, credenze, correnti intellettuali e sviluppi scientifici che hanno determinato l'attuale assetto del mondo. Vale la pena di aggiungere che, a quasi 8 anni dalla sua pubblicazione, il titolo è ancora uno dei migliori strategici a turni sul mercato.

This War of Mine

Tanto per non dare adito all'idea che da queste parte la guerra sia un gioco, un gradevole passatempo da raccontare con un diorama dai colori vivaci, la nostra capsula dovrebbe contenere anche un titolo come This War of Mine. Il brillante "survival sim" di 11 bit studios mostra infatti uno dei lati peggiori di ogni conflitto: il terribile impatto degli scontri sulla quotidianità dei civili stretti nella morsa di due fronti opposti.

Ogni elemento che compone l'esperienza è modellato per veicolare un senso di orrore nei confronti della guerra, sia articolando il gameplay come una disperata ricerca dei mezzi minimi per garantire la sopravvivenza di un manipolo di rifugiati, sia inserendo in questa cornice un mosaico di storie drammatiche e scelte a dir poco terribili. Cosa siamo disposti a fare per restare in vita? È possibile "restare umani" di fronte alla prospettiva di morire di stenti? Rifiutando orgogliosamente di mitizzare lo sforzo bellico, il team pone al centro dell'opera uno scenario tanto brutale quanto credibile, desaturato ma straordinariamente vivido, capace di suscitare importanti riflessioni.

To the Moon

Restando in tema di riflessioni e danzicchiando ancora una volta attorno al multiforme concetto di umanità, crediamo che la nostra missiva astrale dovrebbe includere anche quel capolavoro di To the Moon, probabilmente l'opera più significativa dei canadesi Freebird Games (eccovi la nostra recensione di To The Moon). Il titolo è un radioso esercizio di storytelling imperniato sul personaggio di Johnny Wyles, un uomo che in punto di morte decide di rivolgersi ad un'agenzia specializzata nell'esaudire gli ultimi desideri dei propri clienti.

Il sogno del protagonista è quello di andare sulla Luna, cosa ormai possibile solo sfruttando la tecnologia dell'Agenzia Sigmund per alterare i ricordi dell'anziano. A partire da questo pretesto narrativo, il designer Kan Gao costruisce uno straordinario viaggio a ritroso nella vita di un individuo come tanti, reso speciale dalla straordinaria perizia con la quale il team ricostruisce i vari tasselli della sua esistenza, tenuti assieme dall'indissolubile vincolo di una tenera storia d'amore. Mettendo in scena un perfetto equilibrio tra pathos ed ethos, tra momenti toccanti e sequenze cariche d'ironia, To the Moon avvolge i giocatori nel caldo abbraccio di un racconto tanto personale quanto universale, che trasuda umanità.

NieR Automata

Arrivati a questo punto, considerando la centralità dell'elemento "umano" in questa raccolta, potreste legittimamente chiedervi che diamine c'azzecca un gioco come Nier: Automata, ambientato in un futuro distopico in cui gli esseri umani sono ormai estinti, e dove gli unici essere pensanti sono macchine più o meno antropomorfe (la recensione di Nier Automata è qui per voi). A parer nostro, però, questo interrogativo presuppone una cosa, ovvero che non abbiate giocato al titolo di Yoko Taro.

Questo non tanto per la risonanza dell'opera con il pretesto di questo articolo, tra invasioni aliene, strascichi d'umanità e varie contaminazioni psico-socio-culturali, ma soprattutto perché tra le maglie dell'eccezionale action rpg di Square Enix trovano spazio mirabili stralci filosofici, coerenti con temi come il senso della vita e la disperazione esistenziale. Poco sotto la superficie di un gameplay a dir poco brillante, si annidano i pensieri e i tormenti intellettuali di alcuni tra i più grandi esistenzialisti della storia, da Heidegger a Sartre, passando per precursori del calibro di Nietzsche e Kiekegaard. Alcuni di questi danno addirittura il nome a personaggi che talvolta si fanno portavoce delle loro dottrine, fra le volute di un costrutto ludonarrativo che non teme di mettere la platea di fronte a grandi interrogativi strettamente interconnessi all'umana condizione. Poco conta che a porre queste domande siano delle macchine senzienti: il risultato è un'avventura assolutamente memorabile che costeggia molte tappe della storia del pensiero filosofico.

Everything

Dopo aver condiviso con i nostri amici di penna alieni un sapido banchetto a base di "spleen" baudelairiana, potremmo procedere cercando di mostrare loro una diversa forma di esistenzialismo, più ottimistica e rincuorante (leggete qui la nostra recensione di Everything). Lo strumento scelto per questo scopo è Everything, una peculiarissima esperienza videoludica concepita e realizzata dallo sviluppatore David Oreilly, che invita i giocatori a sondare i profondi legami che intercorrono tra le particelle di un intero universo, tra le creature che lo popolano e ogni frammento di materia.

Alla guida di una tenue scintilla di consapevolezza, nell'opera saremo infatti chiamati ad impersonare un'infinita gamma di entità differenti, da un minuscolo krill intento a galleggiare nelle acque di un oceano senza nome, a una maestosa sequoia immersa nel verde rigoglioso di un'antica foresta, da un singolo atomo ad un intero continente. Il tutto mentre i concetti di tempo e spazio si piegano e mutano di fronte alla prospettiva del momento, sulle note calde di una voce narrante che culla i nostri pensieri con le parole del filosofo Alan Watts, fautore di una visione esistenzialista che recupera i precetti chiave di molte dottrine orientali in una cornice con forti richiami al panenteismo. Tutto è collegato, tutto trova uno scopo nell'eterna danza dell'universo, e ogni sua parte è al contempo essenziale e marginale. Una concezione a dir poco pacificante.

Pentiment

Sondati i confini della nostra consapevolezza, forse è il caso di rivolgere lo sguardo verso qualcosa di più concreto ma comunque attinente al proposito di questa raccolta. In questo senso, Pentiment ritrai uno dei momenti più significativi della storia europea: l'avventura narrativa di Obsidian Entertainment si colloca a cavallo tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'Età moderna, un periodo di grandi cambiamenti. All'indomani dell'invenzione della stampa a caratteri mobili, l'innesco una vera e propria rivoluzione socioculturale, il gioco ci cala nei panni dell'artista Andreas Maler, impiegato come miniaturista presso l'abbazia di Kiersau a Tassing.

Inaspettatamente l'uomo si ritrova coinvolto in un misterioso caso d'omicidio, da cui partono i fili di un intreccio destinato a dipanarsi nell'arco di 25 anni, attraverso i tre atti che compongono l'avventura. Un periodo raccontato con eccezionale perizia, nel quale trovano il giusto spazio riflessioni di grande spessore sul ruolo dell'arte e degli artisti, sul rapporto - spesso conflittuale - tra tradizione e innovazione, sull'egemonia culturale stabilita per convenienza dal potere temporale e religioso. Oltre a tutto questo, Pentiment mette in mostra un'eccezionale spaccato dell'arte cinquecentesca, non solo in termini puramente estetici ma anche per ciò che concerne la parola scritta.

Immortality

Restando in tema d'arte, intesa come l'intenso riflesso della nostra evoluzione come esseri pensanti, ci dispiacerebbe escludere da questo breve compendio sull'umanità il cinema, ovvero una delle forme d'espressione più importanti degli ultimi due secoli (non perdete la nostra recensione di Immortality). Sebbene esista una nutrita varietà di videogiochi in grado di sfumare i confini tra la settima e la decima arte, riteniamo che l'ultima opera di San Barlow sia particolarmente adatta allo scopo, complice la sua eccezionalità nel quadro della produzione videoludica.

Non solo Immortality cattura i giocatori tra le spire di celluloide di un'avvincente mistero da risolvere, la scomparsa dell'attrice fittizia Marissa Marcel, ma nel suo catalogo di ritagli filmici troviamo una sontuosa panoplia di dettagli che si fanno espressione della magia del cinema. Oltre la superficie patinata del titolo di Barlow, spiccano poi anche i lati oscuri della "macchina dei sogni", tra temi quantomai attuali come misoginia e stereotipizzazione, fino a tirare in ballo suggestioni più esoteriche che ruotano attorno ai concetti di identità ed espressione artistica. Ne deriva un'esperienza intima che incanta e stimola profonde riflessioni anche in relazione al ruolo del giocatore-spettatore, avvinto nella stretta di una produzione unica nel suo genere.

Doom Eternal

Dopo aver offerto ai nostri corrispondenti alieni un ricco assortimenti di bignami su diversi aspetti cardinali dell'umanità, rigorosamente in versione giocabile, pensiamo sia saggio chiudere la raccolta con una sostanziosa diversione cautelare, che magari potrebbe bloccare sul nascere eventuali moti di ostilità o colonialismo intergalattico. Nello specifico, parliamo di una diversione alta più di due metri, pesantemente corazzata, armata fino alle adenoidi e con in corpo la furia di uno plotone di vacanzieri di fronte ad un buffet di fritto misto.

Soppesando l'incognita di un eventuale confitto interplanetario, riteniamo che il brutale profilo del Doom Slayer potrebbe rappresentare un efficace deterrente, specialmente aggiungendo in testa all'avventura una schermata con la dicitura "ispirato ad una storia vera".



Sì, vabbé, sarebbe una clamorosa fregnaccia, ma chi glielo va a dire agli alieni? Voi? Meglio - e di gran lunga - foraggiare l'idea che, tra una dissertazione filosofica e una pennellata, la nostra specie può anche schierare in campo un bieco concentrato di furore e superviolenza, capace di superare in atrocità perfino i demoni dell'inferno. A ben pensarci, forse non serviva neanche tirare in mezzo il Doom Slayer.



Già che ci siamo, fateci sapere nei commenti quali titoli aggiungereste al nostro catalogo e perché, così da rendere il nostro "pacco da giù" il più appetitoso possibile.