Project Mara: che fine ha fatto l'horror sperimentale di Ninja Theory?

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X Xbox Series X

A pochi giorni di distanza dall'ottimo Xbox Developer Direct 2024 che tra i diversi approfondimenti sui prossimi titoli di punta della casa di Redmond ha finalmente svelato anche la data d'uscita dell'atteso Senua's Saga: Hellblade 2, torniamo a parlare, e perchè no, a speculare, sul misterioso Project Mara.



Il particolare progetto sperimentale di Ninja Theory è stato infatti annunciato a inizio 2020 ma da quel momento è sostanzialmente sparito dai radar e le informazioni ufficiali divulgate dai suoi creatori sono ancora scarse (a proposito, qui l'il nostro speciale su Senua's Saga Hellblade 2).

Project Mara: gioco completo o incubatore di tecnologie?

Scriviamo "gioco" tra virgolette proprio per la natura ancora piuttosto vaga di Project Mara, che fino a questo momento è stato descritto dagli sviluppatori semplicemente come un "horror sperimentale", senza però approfondire il concetto con dettagli più precisi in merito al tipo di esperienza che ci possiamo aspettare dal prodotto finito (horror sperimentali? Qui il nostro speciale su OD di Kojima).

Quello che sappiamo infatti è che Project Mara punterà ad offrire una rappresentazione molto realistica delle malattie mentali e che il canovaccio narrativo si baserà sui resoconti di esperienze reali vissute da alcuni pazienti, con l'obiettivo di ricreare l'orrore provocato da questo genere di disturbi nel modo più accurato possibile.



Al momento quindi, anche se non siamo ancora in grado di definire con certezza quale sarà la proposta ludica offerta da Project Mara, possiamo almeno provare ad ipotizzare quella che potrebbe essere la reale natura del progetto, anche considerando il prolungato silenzio stampa mantenuto su questa produzione. Dal furto di documenti riservati subito da Microsoft legati all'acquisizione di Activision Blizzard infatti sembra essere emersa una informazione da non sottovalutare: Mara potrebbe essere connesso ad una IP esistente e già presente nel portfolio dello sviluppatore e non una nuova IP.

Questa fuga di notizie, che vi invitiamo comunque a prendere con le pinze, ha quindi spinto moltissimi fan a considerare Project Mara un possibile spin-off della saga di Hellblade, e questo pensiero è sicuramente rafforzato dalla marcata vicinanza dei temi trattati dai due titoli. La prospettiva che Project Mara sia quindi una produzione legata a doppio filo all'immaginario di Hellblade è plausibile e francamente affascinante: vogliamo però esplorare un'altra possibilità, o più precisamente un'opportunità. Sarebbe interessante infatti se Project Mara non fosse un'esperienza videoludica tradizionale ma una "risorsa" a disposizione dello studio per la realizzazione dei suoi prossimi progetti. Chiariamoci, al momento si tratta solo di congetture che rimangono ben ancorate alla sfera delle speculazioni, ma dato il lungo silenzio stampa e le forti atmosfere da tech demo che abbiamo assaporato durante il primo - e unico - contatto reale con la produzione sono sicuramente ipotesi possibili che non ci sorprenderebbe se alla fine si rivelassero esatte.



Non è infatti da escludere che Project Mara sia stato usato durante lo sviluppo di Hellblade 2 per testare alcune delle soluzioni integrate nella versione completa del titolo di prossima uscita dello studio e che possa quindi rappresentare una sorta di incubatore di tecnologie all'avanguardia per lo sviluppo di esperienze innovative e realistiche incentrate sulla mente umana e le sue molteplici sfaccettature. È ovviamente anche possibile che dal suo primo annuncio Project Mara abbia cambiato più volte faccia, passando da gioco completo a risorsa di sviluppo o viceversa, e in questo senso solo il tempo - e forse quattro chiacchiere con gli sviluppatori - sapranno darci risposta.

Da Hellblade 2 a Project Mara

L'ultimo contatto ufficiale con Project Mara risale all'ormai lontano 2021 ed è avvenuto attraverso un videodiario di sviluppo nel quale è stata mostrata la tecnologia utilizzata dalla software house per creare ambientazioni di gioco con una grafica realistica. Utilizzando le ultime soluzioni nel campo della fotogrammetria infatti lo studio è riuscito a ricreare scenari e oggetti che riflettono fedelmente ogni aspetto della loro controparte reale. Ovviamente grande attenzione è stata riposta anche nel comparto audio della produzione, del resto fondamentale in un'esperienza a tinte horror.

Sappiamo inoltre che il titolo dovrebbe essere in sviluppo presso un team ristretto dello studio, in quanto la maggior parte della forza lavoro resta attualmente impegnata proprio sul già citato Hellblade II. Riguardo Project Mara gli sviluppatori hanno parlato di un'esperienza horror rivoluzionaria e realistica focalizzata sulla psichiatria e la fragilità della mente umana e che dovrebbe puntare a superare tanto la concezione classica di videogioco quanto quella di film, ridefinendo il concetto di ciò che si pone nel mezzo tra questi due medium.



In mancanza quindi di conferme ufficiali sul tipo di opera che gli sviluppatori stanno confezionando, ci stuzzica davvero molto l'idea che il nuovo e ambizioso progetto dello studio possa trascendere l'idea stessa di videogioco e rappresentare così un nuovo e fondamentale asset per la software house da utilizzare da qui in avanti. L'ultima presentazione di Hellblade 2 dopotutto ha messo in mostra una cornice visiva davvero sbalorditiva ottenuta grazie ad un'attenzione ai dettagli che ha a dir poco del maniacale e che rende ogni scenario così credibile al punto da farlo sembrare, a tratti, una ripresa dal vivo.

Speriamo ad ogni modo che già con la pubblicazione del nuovo capitolo di Senua, che vi ricordiamo esordirà il prossimo 21 Maggio 2024 in esclusiva PC e Xbox Series X/S, potremo ottenere alcune risposte ai nostri numerosi interrogativi sul misterioso Project Mara.



Quel che è certo però è che una volta conclusi definitivamente i lavori su Hellblade 2 gli sviluppatori potranno concentrarsi di più sul loro progetto misterioso, che potrebbe finalmente ottenere uno spazio maggiore anche dalla macchina comunicativa di Microsoft. E adesso la parola passa a voi. Pensate che Project Mara sarà un gioco completo o servirà invece come strumento per sviluppare e integrare nuove soluzioni all'interno dei prossimi titoli dello studio? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.