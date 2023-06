Project Re Fantasy diventa Metaphor ReFantazio, il nuovo gioco Atlus

Era il mese di dicembre 2016 quando ATLUS, attraverso le pagine del settimanale nipponico Famitsu, rivelò ufficialmente di essere al lavoro sul misterioso "PROJECT Re FANTASY". Affidato allo Studio Zero, sussidiaria di ATLUS fondata ufficialmente il 19 dicembre 2016, e alle sapienti mani di Katsura Hashino, già producer di Persona 5, che questa volta avrebbe ricoperto anche il ruolo di director, il progetto suscitò la curiosità di pubblico e critica poiché non sarebbe stato legato né alla serie principale di Shin Megami Tensei né al sotto-brand di Persona.



Oltretutto, come spiegato a suo tempo dallo stesso Hashino, il gioco di ruolo a turni mirava ad abbandonare le ambientazioni tipiche dei JRPG per abbracciare invece un setting differente e meno mainstream, rispetto alle già anticonformistiche produzioni targate ATLUS (per maggiori dettagli rileggere il nostro speciale sugli obiettivi di Project Re Fantasy).



A distanza di qualche anno dall'ultimo vero avvistamento del progetto, che tornerà a mostrarsi attraverso un evento dedicato e programmato per il prossimo 20 giugno, ATLUS ha rivelato che Metaphor: ReFantazio verrà pubblicato nel corso del 2014 su PC e Xbox Series X/S. In attesa di scoprire ulteriori dettagli sull'RPG, abbiamo cercato di capire cosa dovremmo aspettarci dalla nuova creatura del team che ha dato forma a Persona 3, Persona 4 e Persona 5.

E se il mondo in cui viviamo oggi fosse la loro utopia?

Nonostante il titolo sia stato annunciato ormai sette anni fa, fino a qualche giorno fa le informazioni in nostro possesso sul progetto erano davvero esigue e si basavano principalmente su un concept trailer divulgato a fine 2017. Oltre a confermare che il gioco sarebbe stato ambientato in una realtà fantasy, questo anticipava un'imminente guerra tra le diverse tribù.

Stanca tanto della nobiltà quanto di avere dei sovrani, la gente sognava infatti una vera e propria Terra Promessa in cui trovare rifugio e caratterizzata dall'esistenza di una sola tribù: una dimensione contraddistinta da megalopoli, torri di vetro in grado di raggiungere il cielo, strade trafficate da autobus diretti in ogni direzione, dove le vite degli esseri umani avrebbero avuto lo stesso valore. Una sorta di castello tra le nuvole che, per certi versi, potremmo identificare col nostro mondo. Come appreso dal trailer divulgato in occasione del recente Xbox Game Showcase, in quello che ATLUS descrive come "un mondo fantasy diverso da qualsiasi altra cosa abbiamo visto finora" si erge un regno ormai sull'orlo del precipizio. Già orfano del proprio principe ereditario, che dieci anni prima dei fatti raccontati in Metaphor: ReFantazio venne colpito da una tremenda maledizione, il regno è stato privato persino del suo sovrano, misteriosamente ucciso nel suo stesso letto. Estinta la linea di sangue della famiglia reale, il popolo necessita di trovare un nuovo regnante, motivo per cui è stato deciso che colui che più di ogni altro riuscirà a guadagnarsi la fiducia della popolazione salirà al trono.

Al momento non sappiamo granché sul protagonista della vicenda, che una voce femminile fuori campo sembra dipingere come "un viaggiatore angosciato e gravato dal destino", ma il trailer suggerisce che questo potrebbe essere il classico l'eroe che solitamente emerge dalle masse nei momenti di crisi. Giacché una voce misteriosa sembra consigliargli di accendere la fiamma del coraggio per infiammare i cuori del popolo, è plausibile che anche il nostro alter-ego finisca per aspirare alla sovranità. Una prospettiva interessante, che potrebbe implicare la presenza di meccaniche votate a raccogliere di volta in volta il consenso dei concittadini, anche perché nel menu di pausa abbiamo individuato la voce "Follower".

Tra Persona e Shin Megami Tensei

Ambientato in una realtà popolata da elfi, fate, draghi e altre creature tipiche del fantasy, Metaphor: ReFantazio pare aver ereditato parecchie caratteristiche tipiche dei più recenti Persona.

Osservando il trailer è ad esempio emerso che il titolo includerà l'ormai consueto calendario, che oltre a indicare il giorno del mese scandirà pure i vari momenti della giornata: è dunque probabile che, proprio come Persona 5, il titolo possa chiederci di amministrare il tempo a nostra disposizione, suddividendolo magari tra le attività sociali, le fasi esplorative e quelle di lotta. Non è chiaro se queste servano ancora una volta a migliorare i rapporti coi compagni o se addirittura permettano di conquistare nuovi sostenitori tra la popolazione, ma abbiamo del resto notato che il nostro alter-ego disporrà pure di cinque statistiche sociali (Coraggio, Saggezza, Tolleranza, Eloquenza e Immaginazione), che effettivamente potrebbero essere impiegate per finalità diplomatiche. Quello che sappiamo per certo è che durante l'avventura sarà possibile incrementare l'affinità con altri personaggi almeno fino al Rank 8, magari attraverso le già confermate missioni secondarie. Sfruttando un comodo hoverboard per velocizzare gli spostamenti, si direbbe inoltre che il protagonista potrà esplorare liberamente le strade della città e le zone adiacenti per visitare determinate location e apprendere nuove informazioni dai passanti.



La nostra attenzione è stata colta dall'apparente presenza di un sistema di classi, che dovrebbe consentire tanto all'eroe principale quanto ai suoi compagni di padroneggiare svariati mestieri con cui personalizzare la formazione. Mentre il protagonista sfoggia le capacità del Seeker e del Soul Hacker, i tre alleati introdotti dal trailer esibiscono invece i talenti tipici del Cavaliere, del Guerriero, del Ninja, del Paladino e del Prestigiatore, il che ci spinge a supporre che le classi saranno intercambiabili.

Ideale punto di incontro tra la Velvet Room di Persona e la Cattedrale delle Ombre di Shin Megami Tensei 3 Nocturne, la struttura che prende il nome di Accademia sarà quasi certamente il luogo in cui registrare le abilità apprese dai membri della banda, ereditate quelle dei colleghi, sbloccare e cambiare nuovi mestieri (che qui prenderanno il nome di Archetipi), e non per ultimo consultare l'equivalente dell'immancabile Compendio.



Passando poi al sistema di combattimento vero e proprio, si direbbe che il party sarà composto da un massimo di quattro lottatori, più un quinto alleato nelle vesti di Navigatore. I titolari in prima linea potranno cimentarsi negli attacchi standard, assumere una posizione difensiva, ricorrere alle tecniche speciali legate ai rispettivi mestieri, passare il turno a un alleato o magari attingere ai consumabili riposti nell'inventario.

La voce più interessante è però quella che riguarda gli Archetipi, in quanto suggerisce la possibilità di modificare la classe in uso persino nel mezzo delle battaglie. Se confermata, questa opzione favorirebbe il repentino cambio di strategia, che nelle situazioni di particolare svantaggio finirebbe per capovolgere le sorti di una sfida. Le seppur brevi clip di lotta rivelano infine che Metaphor: ReFantazio permetterà di analizzare gli avversari, passare alla modalità automatica e addirittura riavvolgere il tempo, al fine di ripetere da capo lo scontro o magari tornare indietro di qualche turno come accaduto di recente in Fire Emblem Engage (siete a un click di distanza dalla recensione di Fire Emblem Engage).