Project XT e Project NB di BlackStar: due giochi da tenere d'occhio

Nel mese di maggio, il publisher sudcoreano BlackStorm ha annunciato lo sviluppo di due titoli al momento noti come Project XT e Project NB, rispettivamente un MMORPG per PC e un colorato RPG a turni di matrice open world che quantomeno sul piano artistico strizza parecchio l'occhio alle produzioni targate miHoYo (a proposito di HoYoverse, avete già letto la nostra recensione di Honkai: Star Rail?). Benché Blackstorm Company sia a conti fatti un'azienda piuttosto giovane, il suo team è composto da veterani che in passato hanno lavorato, tra le altre cose, a Yo-Kai Watch Medal Wars, Marvel Future Fight e HeroWarz. Incuriositi da ambedue i progetti abbiamo quindi raccolto le informazioni finora divulgate in rete dal publisher ed esaminato attentamente i rispettivi trailer.

Project XT

Stando alla sinossi ufficiale fornitaci dal publisher con sede a Anyang-si, il primo dei due progetti dovrebbe essere ambientato in un futuro post-apocalittico. Innescata dall'invasione perpetrata da una potente nazione egemonica chiamata Solarus, che intendeva espandersi ulteriormente sottomettendo i Paesi circostanti, la Terza Guerra Mondiale venne ribaltata soltanto dall'intervento della Repubblica Flarica e delle sue nazioni alleate.

Perso il vantaggio iniziale, Solarus si vide dunque costretta a interrompere le ostilità e a concentrarsi sulla difesa del proprio territorio. In seguito venne istituito un governo unito sovranazionale chiamato U.N.I.T.E. (acronimo di Nazioni Unite per la tranquillità e l'arricchimento internazionale), il cui compito era quello di prevenire permanentemente altri conflitti globali e promuovere la pace, la libertà e lo sviluppo umano. Lasciandosi alle spalle gli orrori della guerra e proclamando la neutralità politica per evitare discriminazioni tra le varie regioni, gli esseri umani poterono quindi dedicarsi alla ricostruzione delle città distrutte e alla rivitalizzazione economica, anche e soprattutto grazie al contributo dato da Chronax, una multinazionale che appunto fornì a U.N.I.T.E. un'enorme quantitativo di materiali per minimizzare l'inquinamento provocato dall'uso di armi chimiche e nucleari. Proprio quando la pace sembrava ormai a portata di mano, l'attenzione del nuovo governo unito sovranazionale è stata però colta dal filmato pubblicato sui social da un individuo apparentemente dotato di poteri sovrannaturali, che tuttavia nessuno aveva preso sul serio.



Resosi effettivamente conto dell'esistenza di persone in possesso di superpoteri, lo U.N.I.T.E. ha dovuto far ripartire il progetto che l'agenzia di intelligence dell'ex Repubblica Flarica stava conducendo, designando la Chronax Corporation come società partner. Dal momento che le scrupolose ricerche condotte dal Dr. Lim hanno poi dimostrato che l'utilizzo dei frammenti caduti dal cielo e delle particelle contenute al loro interno era la chiave per ottenere i superpoteri, il mondo ha appreso ufficialmente dell'esistenza dei cosiddetti Nexters, vale a dire esseri umani dotati di poteri speciali.

A giudicare dal trailer pubblicato in rete, però, si direbbe che gli sforzi compiuti dallo U.N.I.T.E. per garantire la sopravvivenza del genere umano siano stati vanificati dalla caduta di un'enorme meteora che ha devastato il mondo intero. Come se non bastasse, subito dopo l'arrivo del meteorite le strade di tutto il pianeta sono state invase da abominevoli creature che si direbbero in realtà esseri umani infettati da un parassita alieno o da un qualche tipo di virus non meglio specificato.



Non solo questi indossano ancora gli abiti che portavano prima della trasformazione, ma una singolare clip del trailer immortala la metamorfosi di un individuo piuttosto nerboruto in quello che siamo convinti si rivelerà un boss. Calatosi nei panni degli individui con superpoteri, il giocatore dovrà insomma farsi strada in un post-apocalittico e sbaragliare le orripilanti minacce che incroceranno continuamente il suo cammino.

Ancora non sappiamo se Project XT preveda o meno la presenza di classi, ma in compenso abbiamo appreso che, a seconda del personaggio controllato, gli utenti potranno destreggiarsi nell'uso di armi da mischia, come katane, mazze da baseball, guantoni o un gigantesco scudo con cui schiacciare gli avversari, o magari a lungo raggio, tra le quali troveranno posto i fucili d'assalto e uno zaino ad alta tecnologia contenente esplosivi e altri oggetti da lancio.



Essendo dotati di poteri sovrannaturali, gli eroi di Project XT saranno ad esempio in grado di manipolare l'elettricità e infonderla nelle proprie armi, controllare le ombre e far assumere loro delle forme animalesche, o magari ricorrere all'immaginazione per materializzare oggetti di ogni tipo. Ogni potere influenzerà parecchio i moveset dei combattenti, che difatti offriranno molta varietà, come del resto ci si aspetterebbe da un MMO. Indipendentemente dall'arma utilizzata o dalla capacità sovrannaturale in suo possesso, ciascun Nexter potrà inoltre contare su una notevole agilità, che durante le fasi di lotta si tradurrà in schivate tempestive.

Disgraziatamente non sappiamo ancora quale modello di business verrà adottato da Project XT - che potrebbe benissimo rivelarsi un free-to-play - né quando il prodotto salirà sulla rampa di lancio, in quanto Blackstorm Company non ha voluto fornire nessun dettaglio in merito. Quantomeno il publisher ha asserito di star mirando a una distribuzione globale, il che significa che l'MMORPG dovrebbe approdare anche in Europa.

Project NB

Le informazioni disponibili sul gioco di ruolo a turni al momento noto col titolo provvisorio di Project NB sono purtroppo esigue, tant'è che lo sviluppatore non ne ha nemmeno divulgato la sinossi ufficiale. Definito un "collectible RPG", il nuovo titolo sviluppato dai veterani di Yo-Kai Watch Medal Wars accoglierà i giocatori in un incantevole mondo aperto realizzato in Unreal Engine 5 e caratterizzato da uno stile ispirato a quello degli anime giapponesi. Lasciando poco spazio al gameplay, il primo trailer di Project NB ha immortalato infatti dei deliziosi e dettagliati paesaggi che nulla hanno da invidiare all'altrettanto colorato Genshin Impact (qui trovate la recensione di Genshin Impact).

In particolare la sequenza incentrata sul villaggio costruito ai piedi di una montagna parzialmente innevata suggerisce che il titolo appena annunciato vanterà una profondità di campo altrettanto considerevole, che unita a una modellazione poligonale complessivamente deliziosa e d'impatto dovrebbe garantire alla produzione un colpo d'occhio davvero gradevole. A proposito dell'ambientazione, il team di Blackstorm ha anticipato che il sistema chiamato "TOD" (Time of Day) modificherà il mondo di gioco a seconda dell'orario, allo scopo di donare un maggior dinamismo all'universo di Project NB e al tempo stesso far sì che gli utenti riescano a immergervisi completamente.



Passando invece il gameplay, che abbiamo potuto osservare perlopiù attraverso le brevi clip pubblicate sul sito ufficiale, è emerso anzitutto che i combattimenti avranno inizio dopo essere entrati in contatto coi mostri, che come previsto saranno sempre visibili sullo schermo.

Una rapida transizione catapulterà quindi la squadra e gli avversari presi di mira all'interno di un'area circoscritta, dove ciascun componente delle due parti dovrà attendere il proprio turno per poter agire. Alle battaglie potranno prender parte un massimo di quattro lottatori, che similmente a quanto visto nel già citato Genshin Impact padroneggeranno elementi differenti. I materiali in nostro possesso non forniscono il quadro completo delle meccaniche presenti in Project NB, tuttavia abbiamo notato che, oltre agli immancabili attacchi standard, i personaggi disporranno di tecniche speciali dall'elevato potere distruttivo che verosimilmente potranno essere innescate solo dopo aver riempito l'indicatore elementale posto sopra la barra degli HP. Poiché l'RPG includerà parecchi personaggi sbloccabili, ognuno dotato di poteri ed elementi specifici, la composizione del party assumerà una valenza strategica da non sottovalutare.



Esaminando attentamente l'interfaccia utente, che nell'angolo in alto a destra dello schermo presenta tre icone inconfondibili, è infine emerso che gli utenti potranno fermare letteralmente il tempo in qualsiasi momento, incrementare la velocità del gioco - in maniera non molto diversa da quanto accade nella serie Bravely Default - o addirittura delegare la gestione del party all'intelligenza artificiale e godersi delle battaglie automatiche. Se usate assieme, le ultime due soluzioni potrebbero velocizzare l'accumulo di punti esperienza ed evitare al giocatore di perdere tempo coi mostri di livello inferiore.

Come per Project NT, Blackstorm Company ha annunciato che Project NB godrà di una distribuzione globale, ciononostante il publisher non ha voluto comunicare le piattaforme che a tempo debito ospiteranno il suo ammaliante RPG. Da parte nostra ci auguriamo che il prodotto pianti la bandiera su PC e console, anche se in tutta onestà non riusciamo a scacciare l'insistente sospetto che questo possa invece finire sui dispositivi mobile.