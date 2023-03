Project Zero Mask of the Lunar Eclipse: come rimodernare un classico horror

Dopo aver trascorso quasi un decennio in un profondo dimenticatoio, l'apprezzato brand di Fatal Frame/Project Zero di Koei Tecmo Games è tornato sulla scena ludica nel 2021, quando il publisher nipponico ha dato in pasto ai fan la tanto richiesta remastered del quarto episodio (per tutti i dettagli fiondatevi sulla recensione di Project Zero: Maiden of Black Water). Seguendo l'esempio del suddetto, nel mese di marzo 2023 verrà lanciata anche la nuova versione di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, ossia l'unico capitolo del brand che in origine non venne mai pubblicato in Europa e Nord America. A distanza di tanti anni dall'esordio su Wii, abbiamo intervistato gli sviluppatori della remastered per capire quando sia nato il progetto e quanto il prodotto sia effettivamente cambiato.

Rispolverare un vecchio episodio

Everyeye: Conosciuta in Giappone come Zero: Tsukihami no kamen, l'edizione originale di Mask of the Lunar Eclipse per Nintendo Wii non è mai arrivata in Occidente, motivo per cui la remastered permetterà ai fan della saga di provare per la prima volta il quarto episodio del franchise di Fatal Frame/Project Zero. Come e quando avete deciso di confezionarne una riedizione? La mancata pubblicazione in Europa e Nord America dell'originale ha in qualche modo influenzato la vostra scelta?



Yutaka Fukaya: Quando abbiamo pubblicato la versione rimasterizzata di Maiden of Black Water nel 2021, per fortuna ha attirato l'attenzione di molte persone e abbiamo ricevuto tantissimi feedback.

Questo ci ha fatto davvero capire che ci sono persone in tutto il mondo che desiderano l'uscita di altri giochi della serie. Abbiamo quindi deciso di realizzare un remaster di "Mask of the Lunar Eclipse" perché c'erano molti utenti che la desideravano. Penso che essere in grado di offrire questo gioco a coloro che non hanno potuto giocare la versione originale abbia un grande significato.



Everyeye: Nel mese di luglio 2023 Mask of the Lunar Eclipse, che in origine era stato lanciato su un hardware tutt'altro che performante, compirà la bellezza di quindici anni. Come mai avete optato per una remastered e non un completo remake?



Yutaka Fukaya: Prima di tutto, una delle ragioni che ci hanno spinti a compiere tale scelta va ricercato nel desidero di proporre "Mask of the Lunar Eclipse" a coloro che non hanno potuto giocare alla versione originale.

Inoltre, dopo averlo riesaminato, abbiamo ritenuto che il gioco fosse completo al momento della sua uscita originale e, piuttosto che rinnovarlo, abbiamo pensato che fosse meglio offrirlo in una forma rimasterizzata e adattata alla generazione attuale.



Everyeye: Rispetto alla versione pubblicata su Nintendo Wii nel lontano 2008, che tipo di accorgimenti grafici possiamo aspettarci sulle numerose piattaforme moderne che il prossimo marzo accoglieranno la remastered di Mask of the Lunar Eclipse?



Yutaka Fukaya: Quasi tutti gli asset grafichi sono stati rifatti. Siamo stati particolarmente meticolosi quando si trattava dei personaggi e sono convinto di aver dato ai giocatori un'idea migliore della personalità e delle caratteristiche di ciascuno dei protagonisti principali già a partire dal loro aspetto. Uno degli elementi simbolici di questo lavoro è il fenomeno della "sbocciatura", in quanto siamo riusciti a ottenere una rappresentazione visiva di questo fenomeno che non era possibile realizzare nella versione originale. Ora è esattamente come l'abbiamo sempre immaginata.



Everyeye: Trattandosi di un gioco uscito in origine nel 2008, Mask of the Lunar Eclipse impiega espedienti narrativi un tantino più tradizionali, rispetto al già più recente Maiden of Black Water. A questo proposito, non temete che l'intreccio narrativo possa risultare un po' "datato"?



Makoto Shibata: Abbiamo cambiato il tema di questa serie a ogni nuovo capitolo, portando avanti l'idea di non poter realizzare due titoli basati sullo stesso tema.

Ogni volta tentiamo di fare qualcosa che non invecchierà mai, quindi abbiamo cercato di cambiarlo il meno possibile. Inizialmente volevamo modificare il modo in cui viene presentato il tutorial, ma poi ho pensato che questa fosse una delle cose che contribuiscono a stabilire il ritmo del gioco, e quindi l'abbiamo lasciato così com'era.

Controlli e contenuti extra

Everyeye: La versione originale di Mask of the Lunar Eclipse utilizzava il sistema di controllo di Nintendo Wii, che ricordiamo era ricordiamo era capace di rilevare il movimento del giocatore. Per ovvie ragioni, al momento di confezionarne una remastered avete dovuto innanzitutto escogitare un nuovo sistema di controllo che sostituisse l'originale. Quanto è stato complicato? E soprattutto, avete adottato altre soluzioni per restituire un effetto più o meno simile a quello garantito dall'originale sistema di movimento?

Yutaka Fukaya: Anche se il gioco originale era un'esclusiva Wii, non disponeva di molti controlli particolari, quindi da quel punto di vista non ci siamo imbattuti grosse difficoltà. Effettivamente, ho sentito che questa era una buona opportunità per migliorare i controlli che non si abbinavano perfettamente. Ad ogni modo, il sistema di movimento è alla base del funzionamento della Camera Obscura.



Everyeye: Sempre a proposito dei controlli, la versione Switch di Mask of the Lunar Eclipse supporta l'uso del giroscopio?



Yutaka Fukaya: Sì, sarà supportato. I giocatori avranno la possibilità di abilitarlo/disabilitarlo durante l'utilizzo della Camera Obscura.



Everyeye: Sappiamo già che la remastered di Mask of the Lunar Eclipse presenta un'inedita photo mode e dei costumi extra. La versione finale includerà altri contenuti aggiuntivi?



Yutaka Fukaya: Abbiamo aggiunto tutta una serie di collezionabili, oltre a funzionalità studiate per rendere più facile "Mask of the Lunar Eclipse". Penso che queste contribuiscano a rendere l'esperienza di gioco ancor più soddisfacente.

Ispirazione e piani futuri

Everyeye: Secondo voi ci sono elementi che differenziano Mask of the Lunar Eclipse dagli altri capitoli di Project Zero/Fatal Frame e che appunto lo rendono unico? Se sì, quali?

Yutaka Fukaya: Negli altri titoli della serie, le case in stile giapponese erano l'ambientazione centrale. In "Mask of the Lunar Eclipse", l'ambientazione è diversa in quanto trae ispirazione dagli edifici in stile occidentale. Dal momento che abbiano utilizzato un tema diverso, con un differente tipo di orrore, probabilmente coloro che hanno già familiarità con la serie sentiranno questa differenza.



Everyeye: Siamo davvero molto felici che il franchise di Project Zero/Fatal Frame sia tornato sulla scena ludica, e benché abbiamo apprezzato la scelta di riproporre gli ultimi due episodi della serie, non possiamo fare a meno di chiederci se dietro questo revival ci sia o meno l'effettiva intenzione di creare, magari in futuro, qualche capitolo interamente nuovo. Avete considerato l'idea di creare nuovi titoli o per il momento continuerete a "svecchiare" gli episodi originali della serie?

Yutaka Fukaya: In questa sede non possiamo dire molto, ma se dopo l'uscita di "Mask of the Lunar Eclisse" dovessimo realizzare che molti giocatori non vedono l'ora di saperne di più dal franchise, dovremmo essere in grado di soddisfare quell'interesse. Speriamo che tutti decidano di acquistarlo e sopratutto che si divertano con questo gioco.