PS Plus Extra Premium: Ratchet & Clank Rift Apart grande protagonista

Strabordante. Non riusciamo a trovare una parola più azzeccata per descrivere la line-up di maggio per PlayStation Plus Extra e Premium, composta da ben di ventuno giochi. Una selezione quantomai variegata, composta com'è da un'esclusiva di alto profilo come Ratchet & Clank: Rift Apart, una novità assoluta come Humankind, una sfilza di apprezzatissimi titoli di catalogo e un quartetto di immancabili classici. In occasione del loro arrivo nel catalogo, fissato per la giornata di oggi 16 maggio, ve li presentiamo uno ad uno per aiutarvi a scegliere quale mettere subito in download e quale invece rimandare ad un secondo momento.

I nuovi giochi PS4 e PS5 per Extra

• Ratchet & Clank Rift Apart | PS5

• Humanity | PS4, PS5

• Watch Dogs Legion | PS4, PS5

• Dishonored 2 | PS4

• Dishonored La Morte dell'Esterno | PS4

• The Evil Within 2 | PS4

• Wolfenstein Youngblood | PS4

• Tomb Raider Definitive Edition | PS4

• Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration | PS4

• Shadow of the Tomb Raider | PS4

• Thymesia | PS5

• Lake | PS4, PS5

• Conan Exiles | PS4

• Sakuna Of Rice and Ruin PS4

• Rune Factory 4 Special | PS4

• Bus Simulator 21 Next Stop | PS4, PS5

• Rain World | PS4



Fiore all'occhiello della selezione odierna, nonché uno dei primi giochi in assoluto a mostrare per davvero i muscoli di PlayStation 5, Ratchet & Clank: Rift Apart vede il dinamico duo diventare un trio in una missione per la salvezza del multiverso, messo sotto scacco dalle ambizioni del perfido Nefarious.

Rift Apart eleva alla massima potenza tutti i caratteri distintivi che hanno decretato il successo della saga, come la comicità spensierata, la meraviglia della scoperta e l'azione dinamica. Mentre le tonnellate di piombo e le copiose esplosioni scandiscono la progressione, si rimane inevitabilmente folgorati dalla poderosa messa in scena, mentre i salti multidimensionali offrono a PS5 un assist perfetto per mettere in risalto la sua incredibile velocità nei caricamenti.



Debutta immediatamente al day one in PlayStation Plus Extra Humanity, nuovo lavoro di Enhance (lo stesso studio di Tetris Effect: Connected e Rez Infinite) presentato come un innovativo incrocio tra un puzzle game, un gioco d'azione e un platform. Nei panni (o meglio, nella pelliccia) di un cane di razza Shiba Inu siete chiamati a guidare la marcia di folle oceaniche, facendole saltare, girare, spingere oggetti, fluttuare, sparare e arrampicare per raggiungere la salvezza.

L'offerta contenutistica prevede ben 90 differenti scenari giocabili, ricolmi di ostacoli, nemici, enigmi, abilità sbloccabili e boss fight, oltre ad un semplice ed intuitivo editor per la Creazione di Scene. Humanity include anche il supporto opzionale per la Realtà Virtuale, sia su PlayStation 4 (con PS VR), sia su PlayStation 5 (con PS VR2).



Seguendo l'esempio del suo diretto predecessore, unitosi al catalogo lo scorso settembre, Watch Dogs Legion si presenta a tutti gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium spostando il focus dell'azione in quel di Londra e introducendo la più grande novità della serie open world di Ubisoft: la possibilità di impersonare qualsiasi abitante della capitale inglese e di sfruttare le peculiari abilità di ognuno di essi per far crescere la legione della Resistenza. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Watch Dogs Legion.

Dishonored 2, Dishonored La Morte dell'Esterno, The Evil Within 2 e Wolfenstein Youngblood completano l'invasione dei giochi Bethesda cominciata il mese scorso andando a proseguire le vicende dei loro diretti predecessori. Dishonored 2, forte di due personaggi giocabili e due tra i livelli più brillanti della storia dei videogiochi, rappresenta il punto più alto della serie, mentre La Morte dell'Esterno conclude brillantemente la linea narrativa inaugurata dal primo Dishonored. The Evil Within 2 vede il detective Sebastian Castellanos ritornare nello STEM nel tentativo di salvare sua figlia, mentre Wolfenstein: Youngblood fa un salto temporale in avanti di ben 19 anni spostando il focus sulle figlie di Blazko ed introducendo un'inedita, per la serie, componente cooperativa.



Fanno il loro ingresso nel catalogo, in un colpo solo, tutti e tre i capitoli della Trilogia delle Origini di Lara Croft, imprescindibili per tutti gli amanti del genere avventuroso. Tomb Raider, approdato sul mercato nel 2013, narra della trasformazione di Lara Croft da un giovane donna inesperta in una temprata sopravvissuta. Dopo essere naufragata su un'isola giapponese assieme a tutto l'equipaggio di una spedizione archeologica, è chiamata a sopravvivere in un ambiente ostile e a scoprire i segreti del reame perduto di Yamatai. La Definitive Edition include diversi bonus e tutti i contenuti scaricabili post-lancio.

In Rise of the Tomb Raider si reca nella misteriosa e ostile Siberia sulle tracce della città perduta di Kitezh finendo nel mirino della spietata organizzazione Trinity, decisa a fare di tutto pur di eliminarla e raggiungere quel luogo leggendario prima di lei. L'edizione "Celebrazione dei 20 anni" include il contenuto per giocatore singolo "Legami di sangue" (con tanto di supporto PSVR), una modalità di combattimento zombie, la modalità Stoicismo co-op online, il livello "Sopravvivenza estrema" per la campagna principale, un completo e un'arma per i 20 anni, e 5 skin classiche per la protagonista.



Il capitolo conclusivo, Shadow of the Tomb Raider, vede infine Lara addentrarsi nelle fitte foreste del Sud America nel tentativo di fermare un'apocalisse Maya che ella stessa ha contribuito ad innescare. La trilogia nel suo complesso offre un riuscito mix di esplorazione, scene al cardiopalma e sessioni stealth, dando il meglio di sé quando si lascia esplorare alla ricerca dei segreti.



Da Taiwan arriva Thymesia, un soulslike con combattimenti frenetici e un complesso sistema di armi pestilenziali che per certi versi ricorda Bloodborne.

Il lavoro di OverBorder studio non è al livello della produzione di FromSoftware, tuttavia è perfettamente in grado di regalare qualche ora di divertimento agli appassionati del genere su PlayStation 5, come abbiamo visto nella recensione di Thymesia. Completamente differenti le atmosfere di Lake, un'avventura dedicata ai giocatori alla ricerca di pace e tranquillità. Ambientata nel 1986, narra di Meredith Weiss, una donna sulla quarantina che decide di lasciare la grande città per tornare nella sua cittadina natale e prendere il posto del padre presso l'ufficio postale. L'opera di Whitethorn mette in scena uno spaccato di vita quotidiana con personaggi dotati di comportamenti realistici e una storia che invita a riflettere su una delle risorse più preziose del mondo: il tempo. Conan Exiles è invece un gioco di sopravvivenza ispirato alle classiche leggende barbariche che vi mette nei panni di un uomo abbandonato nel deserto per aver compiuto dei crimini sconosciuti. Da soli e vestiti solamente con degli stracci, dovete sopravvivere in un ambiente ostile condiviso con gli utenti di tutto il globo, recuperando materiali per costruire utensili, armature, armi e abitazioni.



Tanta roba, vero? Non abbiamo ancora finito! C'è pure Sakuna: Of Rice and Ruin, un simulatore di fattoria in cui Sakuna, la dea dell'agricoltura, non solo deve seminare e mietere il raccolto perfetto, ma anche stendere bestie demoniache a suon di attacchi veloci, pesanti e speciali.

Gli estimatori di questa tipologia di giochi possono divertirsi anche con Rune Factory 4 Special, un gioco di ruolo che tra un dungeon e l'altro permette di coltivare raccolti, allevare mostri, catturare pesci, cucinare piatti saporiti e fabbricare potenti equipaggiamenti. Infine ci sono Bus Simulator 21: Next Stop, dedicato a tutti i pendolari scontenti del servizio di trasporto pubblico della propria città, e Rain World, un frenetico gioco di piattaforme di sopravvivenza ispirato dalla semplicità dei classici a 16-bit.



N.B. Inizialmente, avrebbero dovuto far parte della line-up di maggio anche Story of Seasons: Friends of Mineral Town e Soundfall. Il primo è stato rimosso dalla lista dopo l'annuncio, mentre il secondo pare sia indirizzato esclusivamente agli abbonati giapponesi e asiatici.

I nuovi classici per Premium

• Syphon Filter Logan's Shadow | PSP

• Blade Dancer Lineage of Light | PSP

• Pursuit Force | PSP

• Ghostbusters The Video Game Remastered | PS4



Sony mostra di tenere particolarmente a Syphon Filter aggiungendo al catalogo dei classici di PlayStation Plus Premium un altro gioco della serie, ossia Syphon Filter: Logan's Shadow, originariamente lanciato su PSP nel 2007.

Sesto e ultimo episodio del franchise ad aver visto la luce, Logan's Shadow rappresenta un seguito di Dark Mirror. Caratterizzato dal motore fisico Havok, che permette a nemici e oggetti di reagire realisticamente ai colpi, e di nuove meccaniche di copertura, vede Gabe Logan infiltrarsi sulla nave da carico americana St. Helens per pareggiare una volta per tutti i conti con il terrorista siriano Ghassan al-Bitar.



Dal catalogo dell'iconica portatile di Sony arrivano anche Blade Dancer: Lineage of Light, un videogioco di ruolo del 2006 dotato di un sistema di combattimento a turni e un sistema di creazione di armi e oggetti, e Pursuit Force, un simulatore poliziesco del 2005 in cui è possibile dare la caccia ai criminali sfrecciando a bordo di automobili, camion, motoscafi ed elicotteri.

Infine, segnaliamo l'introduzione di Ghostbusters: The Video Game Remastered, versione rimasterizzata per PlayStation 4 dell'avventura pubblicata originariamente nel 2009 su PS3. Con la collaborazione di Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson, il gioco sviluppato da Terminal Reality e rimasterizzato da Saber Interactive è stato concepito come un prosieguo delle avventure cinematografiche, dunque come una sorta di Ghostbusters 3. L'avventura, che permette di cacciare fantasmi muniti di zaini protonici in ambienti distruttibili, coincide anche con l'ultima apparizione di Egon Spengler, il personaggio interpretato da Ramis, attore tristemente venuto a mancare nel 2014.