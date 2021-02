PS4 Doppi Sconti: le migliori nuove offerte del PlayStation Store

Sony ha sempre un occhio di riguardo per gli abbonati a PlayStation Plus. Oltre ai giochi gratuiti che si rinnovano mese dopo mese, a cadenza regolare offre loro anche una serie di sconti esclusivi, come quelli attivi sul PlayStation Store mentre vi scriviamo. Gli abbonati al servizio premium possono beneficiare di uno sconto doppio rispetto a quello riservato a tutti gli altri giocatori, arrivando quindi a risparmiare una discreta sommetta su alcuni dei migliori videogiochi disponibili per PS4 e PlayStation 5. Ecco a voi quelli che, secondo noi, sono i migliori Doppi Sconti attualmente disponibili sugli scaffali digitali del negozio di Sony. Avete tempo fino al 4 marzo per approfittarne!

The Outer Worlds (PS4) - 23,99 euro per gli abbonati Plus

Tra le sorprese più belle del 2019, The Outer Worlds è un GDR fantascientifico in prima persona per giocatore singolo ambientato su Halcyon, una colonia spaziale ai margini della galassia gestita da un gruppo di corporazioni senza scrupoli. Fedele alla tradizione del genere, l'opera di Obsidian Entertainment permette di sviluppare un personaggio e plasmare la sua storia in completa libertà.

Nel corso dell'avventura potete compiere le azioni che ritenete più opportune, senza particolari vincoli, e prendere una moltitudine di decisioni differenti mentre v'interfacciate con un nutrito e variegato cast di personaggi non giocanti. The Outer Worlds fa della libertà d'approccio il suo elemento fondante, ed è anche pervaso di un'ironia sagace e pungente, che funge da perfetto corollario a tematiche anche piuttosto profonde. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di The Outer Worlds.

DiRT 5 (PS4 & PS5) - 34,99 euro per gli abbonati Plus

Cambiamo completamente genere per saltare nei a bordo dei bolidi di DiRT 5, esperienza rallystica che rimane fedelissima al DNA della serie offrendo il giusto connubio tra arcade e simulazione. Il gioco di Codemasters include oltre 70 tracciati sparsi in 10 diverse regioni del mondo, dalle acque ghiacciate dell'East River di New York alle strade che circondano il Cristo Redentore in Brasile, fino alla Norvegia illuminata dall'aurora boreale.

La selezione delle vetture è eclettica e adatta a tutte le tipologie di fondi stradali e condizioni atmosferiche, che in DiRT 5 sono dinamiche e in continuo mutamento. Si spazia dalle classiche auto da rally a veicoli da sprint con 900 cavalli, senza farsi mancare Rallycross, GT, truck, buggy e muscle car. DiRT5 è inoltre ottimizzato per PlayStation 5, ciò significa che sulla console di nuova generazione di casa Sony oltre a beneficiare di una qualità grafica superiore, potete anche sperimentare la modalità a 120fps sui televisori compatibili.

No Man's Sky (PS4 & PS5) - 25,49 euro per gli abbonati Plus

Annoverato tra gli esempi più virtuosi ogni qualvolta si discute dei giochi con il miglior supporto post-lancio in circolazione, No Man's Sky ha compiuto tantissima strada da quando è stato lanciato quasi cinque anni fa, divenendo uno dei migliori simulatori spaziali su PC e console.

Il titolo di Hello Games permette di esplorare una galassia immensa composta da una moltitudine di pianeti generati in maniera procedurale, che riservano sorprese continue e sorprendenti: le forme di vita animali e vegetali sono molteplici e affascinanti, gli NPC sono un serbatoio infinito di storie e le nuove scoperte non cessano mai di meravigliare, specialmente se condivise con i propri amici grazie al multigiocatore. No Man's Sky si è anche aggiornato per supportare PlayStation 5, sulla quale offre la risoluzione 4K, i 60fps e caricamenti istantanei. Non manca all'appello neppure la compatibilità con PlayStation VR.

Borderlands 3: Next Level Edition (PS4 & PS5) - 25,49 euro per gli abbonati Plus

La serie looter shooter per eccellenza non ha deluso neppure con questo terzo capitolo, che ha ampliato l'orizzonte della serie offrendo la possibilità di seminare distruzione, collezionare fantastilioni di armi e prendere a calci nel sedere i cattivoni su tre nuovi pianeti, oltre che sull'immancabile, polveroso e folle Pandora.

Nata dal vuoto di potere che è venuto a crearsi dopo la sconfitta di Jack il Bello, una setta di folli guidata dai gemelli Calypso intende impossessarsi della mappa delle Cripte della galassia. Spetta a quattro nuovi Cacciatori - Amara (la Sirena), Moze (l'Artigliera), Zane (l'Agente) e Fl4k (il Domatore) - liberare l'universo dal loro fanatismo e, nel frattempo, mettere al sicuro un quantitativo imbarazzante di loot. Pur senza rivoluzionarla, Borderlands 3 raccoglie con efficacia l'eredità della serie espandendola in ogni sua singola componente e affinando alcune meccaniche che avevano fatto il loro tempo. Il gameplay è come sempre esaltante e assuefacente, ancor più se affrontato in compagnia di altri tre amici.



La Next Level Edition include anche i nuovi pacchetti cosmetici Forma definitiva multiverso, che contengono nuovi modelli e teste abbinati per tutti e quattro i Cacciatori della Cripta. Leggete la nostra recensione di Borderlands 3.

Mortal Kombat 11 (PS4 & PS5) - 19,99 euro per gli abbonati Plus

Il primo trailer di film di Mortal Kombat vi ha esaltato e adesso vi è venuta voglia di darle di santa ragione? Allora dovete approfittare del lauto sconto applicato a Mortal Kombat 11, l'ultimo eccellente capitolo della trentennale saga partorita da Ed Boon.

Ultra-violento, tecnico, appassionante, Mortal Kombat 11 è uno dei migliori piacchiaduro degli ultimi anni, un concentrato di elementi klassici e nuove meccaniche che tratteggia i contorni di una produzione ben al di sopra della media. La Modalità Storia supera in scioltezza i limiti del genere d'appartenenza, grazie ad una regia di stampo cinematografico e un comparto tecnico curato in ogni dettaglio, mentre il sistema di combattimento è stato snellito (le combo sono più brevi rispetto al passato) e velocizzato, senza privarlo di una sana dose di strategia. Le Fatality, dal canto loro, sono più malate, truculenti e spettacolari che mai.



Mortal Kombat 11 supporta anche PlayStation 5, sulla quale può vantare una risoluzione 4K dinamica e un framerate di 60fps. Leggete la nostra recensione di Mortal Kombat 11.