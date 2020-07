PS4, nuove offerte e sconti di luglio sui migliori giochi

Le promozioni estive del PlayStation Store non sembrano avere fine. Nemmeno il tempo di completare i giochi che abbiamo avuto modo di acquistare a prezzo scontato nelle scorse settimane, che è già possibile approfittare delle nuove Offerte di Luglio. C'è ovviamente l'imbarazzo della scelta, e come sempre abbiamo pensato di venire in vostro aiuto segnalandovi cinque giochi in sconto assolutamente meritevoli d'attenzione. A nostro modo di vedere, queste Offerte di Luglio rappresentano anche un'ottima occasione per recuperare alcuni dei più grandi titoli di questa generazione che si apprestano a ricevere un seguito su PlayStation 5, come i primi tre che troverete in questa rassegna. Vi invitiamo inoltre ad approfittare della sezione dei commenti per chiedere consigli o per suggerire altri giochi in sconto.

Resident Evil 7 (9,99 euro)

Resident Evil Village promette di essere uno dei protagonisti della prima annata di PlayStation 5, ma per una migliore comprensione della storia è consigliabile giocare prima a Resident Evil 7. Si dà il caso che il settimo capitolo sia uno dei protagonisti degli sconti di luglio, dunque adesso non avete alcuna scusa per lasciarlo sullo scaffale digitale.

Per quanto alcuni fan più radicali non abbiano accolto con entusiasmo il passaggio alla prima persona, Resident Evil 7 resta un titolo eccellente, un perfetto connubio tra il vecchio e il nuovo corso della saga recuperando le meccaniche del capostipite e catapultando i giocatori in una terrificante e tortuosa magione che riporta alla memoria Villa Spencer. Stavolta, tuttavia, a popolarla ci sono i folli componenti della famiglia Spencer, che danno la caccia ad Ethan, il malcapitato protagonista, per l'intera durata dell'avventura.



La visuale in prima persona contribuisce ad incrementare il senso d'orrore e impotenza del personaggio principale, che si ritrova a vivere un vero e proprio incubo. Non a caso, sarà una delle basi fondanti anche del sequel in arrivo l'anno prossimo. Leggete la recensione di Resident Evil 7, se volete saperne di più.

Assassin's Creed Odyssey (19,99 euro)

Prima di salpare in compagnia dei vichinghi di Assassin's Creed Valhalla, vi consigliamo di fare una capatina nell'Antica Grecia di Assassin's Creed Odyssey, all'epoca delle Guerre del Peloponneso, in compagnia di Kassandra o Alexios.

Diretta evoluzione di Origins, che ha inaugurato un nuovo corso per la saga degli assassini, Odyssey si addentra ancora più profondamente nei meandri del genere action RPG con meccaniche ruolistiche ancor più approfondite e un sistema di dialogo a scelta multipla. L'avventura di Odyssey è immensa e costellata da una miriade di quest, capaci di intrattenere per decine e decine di ore. Un lungo viaggio alla scoperta di luoghi magnifici, personalità differenti e loot in grande quantità.



I collegamenti al grande disegno della saga non mancano, anche se sono legati alle fasi finali dell'avventura - e ai DLC, il cui acquisto è consigliato a tutti coloro che ameranno il gioco base. Leggete la nostra recensione di Assassin's Creed Odyssey.

Marvel's Spider-Man (19,99 euro)

Marvel's Spider-Man Miles Morales per PlayStation 5 non ha ancora una data d'uscita - come la console d'altronde - ma sarà di certo uno dei titoli di lancio. La tentazione di portarvelo a casa con la nuova macchina di Sony sarà tanta, pertanto vi consigliamo di arrivare preparatissimi giocando a Marvel's Spider-Man per PlayStation 4, attualmente in sconto a 19,99 euro.

La storia prende il via con un Peter Parker già maturo e alle prese con uno dei suoi più acerrimi rivali, Wilson Fisk. Dopo averlo rinchiuso nel Raft in compagnia degli altri super criminali, l'amichevole Uomo-Ragno di quartiere è costretto a tornare nuovamente in azione per salvare Manhattan da una minaccia ancora più terrificante.



Marvel's Spider-Man eccelle per merito di una messa in scena di alto livello, un comparto tecnico di prim'ordine, un sistema di combattimento dinamico e animazioni estremamente curate, che rendono i viaggi tra i grattacieli di New York un piacere sia per i polpastrelli che per gli occhi. "Superpoteri" che gli hanno consentito di diventare uno dei videogiochi di supereroi di maggior successo di sempre. Altre informazioni potete trovarle nella recensione di Marvel's Spider-Man curata dal nostro Giuseppe Arace.

No Man's Sky - 19,99 euro

Siete già stati in Lousiana, a Manhattan e nei mari della Grecia, e adesso avete voglia di cambiare aria? Che ne dite, allora, dell'intero universo di No Man's Sky. L'opera di Hello Games, dal 2016 ad oggi, è maturata moltissimo, divenendo un prodotto completo ed estremamente godibile grazie a una moltitudine di aggiornamenti gratuiti che l'hanno migliorata ed espansa a dismisura.

In No Man's Sky potete esplorare una galassia immensa composta da una moltitudine di pianeti generati in maniera procedurale che riservano sorprese sempre diverse e sorprendenti. Attenzione però, nello spazio infinito non troverete solamente meraviglie, ma anche creature ostili e pirati pronti ad attaccare la vostra nave. Per fortuna, potete intraprendere il viaggio in compagnia dei vostri amici, anche se giocano su altre piattaforme grazie al cross-play totale tra PS4, Xbox One e PC! Se possedere PlayStation VR, sarete inoltre felici di sapere che No Man's Sky può essere giocato anche in Realtà Virtuale.

God of War - 14,99 euro

Concludiamo la nostra rassegna con quello che può essere considerato, senza alcuna riserva, uno dei migliori giochi di questa generazione ormai sul viale del tramonto. Parliamo ovviamente di God of War, proposto a soli 14,99 euro, un prezzo davvero risicato per un'opera monumentale come quella creata dai ragazzi di Santa Monica Studio.

Solo pochi giorni fa, in occasione dei precedenti saldi del PlayStation Store, vi consigliavamo l'acquisto di God of War 3 Remastered, epica conclusione della prima trilogia. Il Kratos di questo God of War è molto differente: conclusa la sua vendetta e placata la sua rabbia, lo spartano è partito alla volta delle gelide lande del Nord Europa. Qui lo ritroviamo in compagnia di suo figlio Atreus, pronto a cimentarsi in un lungo viaggio per onorare l'ultimo desiderio di sua moglie, Faye, che in punto di morte ha chiesto che le sue ceneri venissero sparse dalla cima più alta dei Nove Regni.



Non tutto andrà come previsto, e sul loro cammino troveranno bestie feroci, dèi bellicosi, un serpente in grado di avvolgere l'intero mondo e rivelazioni sorprendenti. Con una longevità che può anche superare le quaranta ore, God of War è uno degli action adventure più densi di sempre, imprescindibile per ogni possessore di PlayStation 4. Non ci credete? Leggete la recensione di God of War del nostro Francesco Fossetti.