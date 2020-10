PS4 offerte: 5 giochi imperdibili in sconto a meno di 10 euro

Nei giorni scorsi ci siamo preparati adeguatamente ad Halloween selezionando cinque giochi con demoni, zombie e alieni tra quelli disponibili in offerta sul PlayStation Store. Le promozioni in corso sul negozio digitale di Sony, in ogni caso, non sono dedicate esclusivamente al genere horror, e includono una miriade di altri titoli a prezzi risicati. Dopo avervi proposto i migliori giochi a meno di 5 euro, stavolta alziamo un po' il tiro prefiggendoci i 10 euro come soglia massima di spesa. Prima di proporvi i nostri consigli per gli acquisti, vi invitiamo a fare altrettanto usufruendo della sezione commenti in calce a questa notizia. Non esitate a scriverci se avete altri giochi da suggerire oppure delle domande da porci.

Titanfall 2 Ultimate Edition (5,99 euro)

Cominciamo subito con Titanfall 2, a parer nostro uno dei migliori sparatutto in prima persona di questa generazione. Contrariamente al suo predecessore, questo secondo capitolo offre anche un'avvincente campagna per giocatore singolo, che nonostante una longevità non eccelsa si distingue per una varietà di situazioni e scenari esaltante, oltre che per alcune vere e proprie chicche di game design.

L'appagante feeling delle armi e le meccaniche di parkour trasformano il gameplay in una galvanizzante danza fatta di rapide scivolate, salti e corse sui muri. L'esaltazione aumenta ulteriormente quando ci si mette alla guida dei possenti titani, vere e proprie star della serie. Il comparto multiplayer è curato, ben bilanciato e ricco di modalità valorizzate da un buon design delle mappe. I server non sono affollati quanto meriterebbero (non lo sono mai stati, purtroppo), ma non ci sono problemi a trovare delle partite. Leggete la nostra recensione di Titanfall 2.



Quella che vi proponiamo in sconto è l'Ultimate Edition, che include il gioco base, i contenuti Deluxe (Titan Prime Scorch e Ion, colori da guerra Deluxe Edition per 6 Titan, mimetica Deluxe Edition per tutti i Titan, piloti e armi, decorazioni Deluxe Edition per 6 Titan, distintivo Deluxe Edition), i contenuti Jump Start (tutti i Titan sbloccati, tutti i sistemi tattici dei piloti sbloccati, 500 token per sbloccare equipaggiamento, elementi estetici e attrezzature, 10 token Doppi XP) e i colori da guerra per Underground R-201 Carbine.

Uncharted The Nathan Drake Collection (9,99 euro)

Nella Nathan Drake Collection sono inclusi Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Il covo dei ladri e Uncharted 3: L'Inganno di Drake, in arrivo direttamente dalla generazione PlayStation 3 nella loro miglior forma possibile con il supporto all'alta definizione, ai 60fps, e l'inclusione di texture migliorate ed effetti di luce potenziati. Il buon lavoro di restyling è stato operato dai ragazzi di Bluepoint Games, gli stessi che adesso sono occupati a dare alla luce il remake di Demon's Souls, destinato ad accompagnare il lancio di PS5.

Il primo capitolo non è invecchiato benissimo, ma ha il pregio di presentare degnamente quello che poi è diventato uno dei personaggi più iconici del mondo dei videogiochi. Uncharted 2 viene ancora oggi ricordato come il picco dell'intera serie, grazie a un ritmo esemplare e a scene d'azione al cardiopalma. La terza avventura prosegue nel solco tracciato dal predecessore, rimanendo su livelli altissimi e catapultando Nathan in un'ambientazione desertica, indubbiamente una delle più affascinanti del lotto.



Uncharted: The Nathan Drake Collection merita di essere giocato anche dai veterani, che possono così riscoprire le origini di una saga che si è poi definitivamente imposta su PlayStation 4 con un magistrale quarto capitolo. Segnaliamo che nella raccolta sono incluse solamente le campagne per giocatore singolo, le componenti multiplayer del secondo e terzo capitolo risultano assenti.

Capcom Beat em Up Bundle

Proseguiamo la nostra carrellata strizzando gli occhi ai più nostalgici, in particolare a coloro ai quali piaceva prendere a pugni e a calci in faccia orde e orde di nemici, piuttosto che affrontarli in scontri tecnici uno contro uno. Capcom Beat Em Up Bundle include ben sette picchiaduro a scorrimento vecchia scuola: stiamo parlando di Final Fight, Captain Commando, The King of Dragons, Knights of the Round e Warriors of Fate, Armored Warriors e Battle Circuit, questi ultimi due giunti su console per la prima volta in assoluto nella loro storia.

Ai più giovani sono invece dedicati alcuni accorgimenti come la difficoltà di gioco liberamente personalizzabile e l'opportunità di aumentare il numero di vite utilizzabili per arrivare ai titoli di coda. A condire il tutto ci pensano il selettore della lingua inglese/giapponese, la modalità cooperativa online per tutti i titoli della raccolta (oltre alla locale), e la Galleria, che permette di approfondire i retroscena dello sviluppo attraverso immagini, bozzetti e materiale promozionale. Ne saprete di più leggendo la recensione di Capcom Beat'em Up Bundle.

Far Cry 3 Classic Edition (9,89 euro)

Far Cry 3: Classic Edition è la versione rimasterizzata del terzo capitolo della serie, ancora oggi ricordato con affetto dai fan e considerato uno dei migliori in assoluto. La storia ruota attorno ad un gruppo di ragazzi che, durante una vacanza, finiscono su un'isola senza legge dove dei signori della guerra gestiscono un traffico di schiavi e gli stranieri vengono rapiti allo scopo di ottenere il riscatto.

Ciò che ne deriva è uno sparatutto in prima persona a mondo aperto ricco di armi, abilità e colpi di scena, nonché di missioni ed incarichi secondari, che ha avuto il merito di presentare uno dei villain più iconici degli ultimi anni, il Vaas interpretato da Michael Mando (Better Call Saul, Orphan Black). L'operazione di rimasterizzazione non si è rivelata piuttosto virtuosa, ma i vecchi giocatori ritroveranno un framerate più stabile e una risoluzione elevata in grado di dare lustro ai colori sgargianti dell'isola tropicale. Su PlayStation 4 gira a 1080p, mentre su PS4 Pro raggiunge il 1440p nativo con upscaling a 4K.

Dragon Ball Xenoverse 2 (9,99 euro)

Sono davvero tanti i giochi ispirati all'opera di Akira Toriyama, ma per fortuna si distinguono fortemente gli uni dagli altri. Dragon Ball Xenoverse 2, ad esempio, è sì un picchiaduro, ma mette da parte i tecnicismi di Dragon Ball FighterZ per puntare tutto sulla spettacolarità e su meccaniche da gioco di ruolo non particolarmente elaborate, accompagnando i giocatori sui terreni di combattimento più celebri della saga

Xenoverse 2 si prende diverse libertà narrative chiedendo ai giocatori di ristabilire il naturale scorrere degli eventi della serie, stravolti da pericolose alterazioni temporali che rischiano di modificare il ben noto canone. Si tratta del pretesto perfetto per dare vita ad una sorta di enciclopedia virtuale di Dragon Ball, dalla serie Z in avanti, sontuosa dal punto di vista contenutistico. Ne ha parlato il nostro Giuseppe Arace nella sua recensione di Dragon Ball Xenoverse 2.