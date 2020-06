PS4 offerte: giochi imperdibili, sconti fino al 65% sul PlayStation Store

Eccoci pronti a farci travolgere da una nuova ondata di saldi sul PlayStation Store, con tante offerte sui migliori giochi per PS4 valide fino al 25 giugno. Come di consueto, sono centinaia i titoli in promozione e noi abbiamo scavato a fondo sullo store con l'obiettivo di trovare gli sconti più convenienti e le migliori offerte per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Da Resident Evil 7 Biohazard a Horizon Zero Dawn, ecco la nostra selezione: aspettiamo ovviamente i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.





Horizon Zero Dawn Complete Edition - 12.99 euro

Guerrilla Games ha appena annunciato Horizon Forbidden West per PlayStation 5, e voi non vorrete certo farvi trovare impreparati alla nuova avventura di Aloy, giusto? Difficilmente troverete uno sconto più vantaggioso su Horizon Zero Dawn, qui proposto in versione completa con il gioco e l'espansione The Frozen Wilds.

Un pacchetto davvero imperdibile per (ri)scoprire una delle nuove IP più amate e vendute del catalogo PlayStation 4.Horizon Zero Dawn Recensione

Alien Isolation The Collection - 10.99 euro

Il futuro videoludico del franchise Alien non sembra al momento particolarmente brillante, in mancanza di annunci di grande impatto. Per fortuna sul PlayStation Store è possibile recuperare Alien Isolation ad un prezzo molto ridotto, oltretutto in una speciale edizione che propone, oltre al gioco, ben sette DLC: le due espansioni Unica Superstite ed Equipaggio Sacrificabile (con il cast originale di Alien) e i pacchetti Chiusura, Trauma, Rifugio al sicuro, Contatto perso e L'innesco per la modalità Sopravvivenza.

Recensione Alien Isolation

Unravel Yarny - 8.99 euro

Due dei platform più amati degli ultimi anni tornano in versione economica in un pacchetto che include sia il primo Unravel sia il sequel Unravel Two, quest'ultimo ancora più ricco dell'originale grazie alla possibilità di creare il proprio Yarni ed al supporto per il multiplayer co-op, ideale da giocare in compagnia. Due giochi al prezzo di uno: una promozione davvero interessante per coloro che sono alla ricerca di una produzione originale, esteticamente accattivante e decisamente divertente.

Nioh Complete Edition - 14.79 euro

Il primo Nioh in versione Complete Edition al prezzo più basso mai visto. Bastano poco meno di 15 euro per acquistare il gioco e tutti DLC, tra cui le tre espansioni Drago del Nord, Onore Sprezzante e La Fine del Massacro, oltre a cinque armi, l'armatura esclusiva Nioh e gli elmetti Kabuto del drago visitatore, Kabuto della volpe gentile e Kabuto del tanuki fortunato. Se state cercando un gioco ambientato ai tempi del periodo Sengoku, capace di impegnare duramente la vostra pazienza e le vostre abilità, non avrete bisogno di andare oltre: Nioh 2 è un gioco d'azione tra mostri e Samurai che riuscirà sicuramente a conquistarvi.

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition - 19,99 euro

Resident Evil Village è stato annunciato ufficialmente dopo mesi di rumor e speculazioni: in attesa del prossimo capitolo della serie, potrebbe quindi rivelarsi una buona idea quella di riscoprire Resident Evil 7 Biohazard, il gioco che ha rivoluzionato la saga di Capcom con l'introduzione della visuale in prima persona, dal momento che la trama dell'ottavo episodio ripartirà proprio dalla conclusione dell'avventura horror di Ethan.