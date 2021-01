PS4 offerte: i migliori giochi in sconto a 2€ sul PlayStation Store

Vi abbiamo segnalato a metà mese i migliori giochi PS4 in offerta a 5 euro, ma perchè non andare oltre? Detto fatto, ci siamo messi a scavare alla ricerca dei giochi per PS4 più interessanti venduti ad un prezzo ancora più basso, solamente due euro (o meglio, 1.99 euro)! Esistono davvero giochi di qualità a questo prezzo, vi starete chiedendo? La risposta è ovviamente sì, a patto di non aspettarsi produzioni AAA recenti, di seguito la nostra selezione, fateci sapere se avete avvistato di meglio nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Thief

Dopo qualche anno passato nell'oblio, all'inizio del 2014 Square Enix pubblica il reboot di Thief (per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Thief) titolo che purtroppo non ha riscosso il successo sperato, costringendo il publisher a mettere in pausa il franchise.

D'accordo, parliamo di un titolo non recentissimo e sicuramente non del tutto a fuoco ma per 1.99 euro potete sicuramente pensare di aggiungerlo alla vostra ludoteca, sopratutto se pensate che questa edizione include anche il DLC Colpo in Banca (da solo venduto normalmente a 4,99 euro) con una missione ispirata all'omonima quest di Thief II The Metal Age.

Fear Effect Sedna

Purtroppo Sedna non è riuscito a rivitalizzare il franchise Fear Effect, fermo da quasi vent'anni dopo i successi di Fear Effect e Fear Effect 2 Retro Helix, tuttavia gli appassionati del genere possono certamente concedere una possibilità a questa avventura a enigmi che unisce esplorazione e strategia con elementi puzzle e rompicapo.

Niente di troppo originale purtroppo e anche il comparto estetico appare piuttosto minimale, con un design dei personaggi poco ispirato e in generale una direzione artistica sottotono. Difetti su cui però vi consigliamo di chiudere un'occhio, Fear Effect Sedna potrebbe sorprendervi e regalarvi qualche ora di spensierato divertimento.

Gonner

Un platform 2D con elementi Roguelike e stage generati in maniera procedurale, Gonner è un piccolo gioiellino della scena indie, acclamato da pubblico e critica. Nei panni di Ikk dovrete intraprendere un viaggio per incontrare la balena Sally avventurandovi il luoghi profondi e oscuri.

In questo viaggio vi attendono marea di stage con nemici da eliminare, boss di una cattiveria inaudita e come ogni gioco di piattaforme che si rispetti, collezionabili da raccogliere, segreti nascosti da scoprire e finali multipli da sbloccare. Vi abbiamo incuriosito? Per saperne di più ecco la recensione di Gonner.

Bound by Flame

Anche in questo caso parliamo di un gioco non freschissimo (l'anno di uscita è, tanto per cambiare, il 2014), una produzione AA a medio budget assolutamente non perfetta ma che potrebbe dare qualche soddisfazione a coloro che cercano un Action RPG di stampo fantasy con cavalieri, draghi alati ed altre mitologiche creature da sconfiggere.

Peccato per un comparto tecnico zoppicante e una struttura ludica messa alla prova dal passare degli anni. La recensione di Bound by Flame vi schiarirà sicuramente le idee sulle principali caratteristiche di questo titolo.

Murderd Soul Suspect

Nei panni del Detective Ronan O'Connor (brutalmente ucciso in uno scontro a fuoco) sarete chiamati a liberare la città di Salem da oscure forze del male in un thriller investigativo ad alto tasso di mistero.

Murdered Souls Suspect, così come Thief, appartiene alla lineup "vecchia scuola" di Square Enix a cavallo tra la generazione PS3 e PS4, il gioco è stato lanciato nei primi mesi del 2014 non riuscendo purtroppo a conquistare un vasto pubblico, ma a due euro potrebbe valere la pena riscoprirlo, a patto di riuscire a soprassedere su alcuni problemi tecnici e strutturali del gameplay, come evidenziato nella recensione di Murdered Soul Suspect.