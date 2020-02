PS4 Offerte: migliori sconti giochi retrò, remake e remaster

Sony ha da poco lanciato i saldi della serie "Rimasterizzazioni e Retrò", dedicati ai giochi classici per PlayStation. In questa nuova ondata di sconti trovano spazio offerte su giochi retrò, remake e remaster, da Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a MediEvil, passando per GTA 3, Batman Arkham Collection, Sonic Mania, DOOM 3, Shadow of the Colossus, Yakuza Kiwami, Devil May Cry 4, Hitman HD Collection, Resident Evil Code Veronica X, Metro Redux e tanti altri ancora. Abbiamo selezionato cinque giochi che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, dando priorità alle raccolte piuttosto che ai singoli titoli, generalmente le più convenienti dal punto di vista del risparmio e dei contenuti.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - 19.99 euro

Una raccolta davvero imperdibile, che ha segnato la rinascita di Crash Bandicoot. Il pacchetto include le versioni rimasterizzate di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped, usciti originariamente tra il 1996 e il 1998 sulla prima PlayStation.

In aggiunta anche due livelli bonus (Stormy Ascent e Future Tense) che non hanno trovato spazio nelle produzioni originali e ripristinati per l'occasione. Un bundle davvero imperdibile, sopratutto a questo prezzo.



Spyro Reignited Trilogy - 19.99 euro

Anche per Spyro Reignited Trilogy vale il discorso fatto poco sopra, se i vostri ricordi d'infanzia sono legati al draghetto viola questa raccolta è un must have assoluto.

Tre giochi al prezzo di uno: Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage e Spyro 3 Year of the Dragon, titoli che vanno a comporre la prima trilogia di Spyro uscita su PS One e acclamata da pubblico e critica. Un tuffo nel passato per tutti i nostalgici.



Metro Redux - 5.99 euro

Bastano meno di dieci euro per acquistare Metro Redux, bundle che include l'originale Metro 2033 e il sequel Metro Last Light (basato sul romanzo Metro 2034) con tutti i DLC e contenuti aggiuntivi capaci di aggiungere decine di ore di gioco ad un'esperienza di base già molto ricca.

La serie Metro è tornata recentemente sui nostri schermi con l'acclamato Metro Exodus, e questa raccolta è sicuramente un buon modo per scoprire le origini della saga.



Batman Arkham Collection - 29.99 euro

In attesa che WB Games annunci il nuovo gioco di Batman potete tornare a vestire i panni del Cavaliere Oscuro grazie a questa collection che include la trilogia di Arkham: Batman Arkham Asylum e Batman Arkham City in versione rimasterizzata con l'aggiunta di Batman Arkham Knight e tutti i contenuti extra pubblicati per i tre giochi.

Se possedete già Arkham Knight potete ripiegare su Batman Return to Arkham in vendita a 14.99 euro, pacchetto che include le remastered di Arkham Asylum e Arkham City con relativi DLC.



Borderlands The Handsome Collection - 14.99 euro

Tutta la follia di Borderlands frullata e shakerata in un bundle esplosivo! The Handsome Collection include Borderlands 2 (ovviamente con tutti i DLC) e Borderlands The Pre-Sequel, con l'assenza di Borderlands Edizione Gioco dell'Anno, in vendita singolarmente a 14,99 euro.

Sul PlayStation Store è inoltre possibile scaricare gratis il pacchetto Texture Ultra HD che migliora ulteriormente il comparto grafico della produzione.



