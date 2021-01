PS4 offerte: ultimi giorni dei saldi di gennaio, migliori giochi in sconto

Il 19 gennaio termineranno i saldi di inizio anno del PlayStation Store, in queste settimane vi abbiamo segnalato tantissimi giochi in offerta, adesso è il momento della stretta finale. Abbiamo selezionato per voi cinque giochi da non perdere assolutamente, senza darci regole precise, nella nostra selezione troverete quindi giochi da tutti i prezzi, da comprare subito prima che tornino ad essere venduti a prezzo pieno. Come sempre lo spazio qui sotto dedicato ai commenti è aperto alle vostre segnalazioni ed ai consigli per gli acquisti.

Metal Gear Solid V The Definitive Experience - 4.99 euro

Un gioco che vi abbiamo segnalato tantissime volte, non si tratta certamente di un titolo recente ma a questo prezzo vale certamente la pena (ri)scoprire l'ultimo episodio della serie di Hideo Kojima, se escludiamo Metal Gear Survive, uscito successivamente ma senza il coinvolgimento del producer giapponese.

Questo pacchetto include il prologo Ground Zeroes, il gioco completo The Phantom Pain e l'espansione Metal Gear Online con l'aggiunta di ben 36 DLC tra cui armi extra, oggetti per la personalizzazione e vari bonus in-game per il comparto multiplayer. Qui troverete la nostra recensione di Metal Gear Solid V.

The Witcher 3 Wild Hunt - 8.99 euro

Come nel caso di Metal Gear Solid V, non è la prima volta che vi segnaliamo The Witcher 3 Wild Hunt in offerta, ma per poco meno di dieci euro difficilmente troverete di meglio sul PlayStation Store. Un gioco mastodontico che vi terrà incollati allo schermo per mesi e che vi catapulterà in un mondo fantasy capace di stregare gli appassionati del genere... e di conquistarne di nuovi (non ci credete? Ecco la recensione di The Witcher 3).

L'edizione in sconto è quella standard, priva delle due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, in ogni caso i due DLC costano 3.99 euro l'uno fino al 19 gennaio, una spesa certamente non proibitiva per godere di decine di ore di gioco aggiuntive.

Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition - 29.99 euro

La Game of the Year Edition di Marvel's Spider-Man costa 29.99 euro, un prezzo leggermente più alto rispetto agli sconti dello scorso autunno, ma sempre meritevole di attenzione.

Questa edizione include il gioco completo (normalmente venduto 39.99 euro, in offerta a 19.99 euro) e il DLC La Città che non Dorme Mai (da solo costa 19.99 euro) con accesso ad una maxi espansione divisa in tre parti (Territori Contesi, La Rapina e Silver Lining), tutto quello che serve per calarsi nei panni di uno dei supereroi più amati e popolari. In questa pagina troverete, per chi volesse saperne di più sul gioco, la nostra recensione di Marvel's Spider-Man.

Horizon Zero Dawn Complete Edition - 9.99 euro

Ancora, direte voi? Sì lo sappiamo, vi abbiamo consigliato Horizon Zero Dawn tra i migliori giochi PS4 a 10 euro ma la verità è che la Complete Edition del gioco di Guerrilla viene proposta ad un prezzo davvero goloso e vale la pena ricordarvelo per invogliarvi all'acquisto.

Questa edizione include in aggiunta anche l'espansione The Frozen Wilds, presentando un pacchetto completo con gioco e DLC per trarre il massimo dall'avventura di Aloy. Imperdibile, soprattutto a dieci euro.

Cuphead - 13.99 euro

Cuphead è indubbiamente un classico del panorama indipendente, un action 2D a scorrimento ispirato ai cartoni animati degli anni '30, con uno stile grafico di assoluto impatto con animazioni disegnate a mano e sfondi dipinti ad acquerello, senza dimenticare gli effetti audio rètro e una suggestiva colonna sonora jazz composta interamente da brani originali.

Certo, non è un gioco per tutti, Cuphead è difficile (altro che Demon's Souls...) ma proprio per questo estremamente appagante, a patto di approcciarsi al gioco con il giusto spirito. Da recuperare senza se e senza ma, in attesa del DLC The Delicious Last Course, in arrivo quest'anno.