PS4 sconti: 5 giochi esclusivi in offerta da comprare assolutamente

I Days of Play di Sony sono sicuramente una buona occasione per recuperare a prezzo ridotto i migliori giochi della lineup PlayStation 4, con focus particolare ovviamente sulle esclusive. Anche quest'anno la promozione primaverile della compagnia offre numerosi titoli in offerta, ne abbiamo selezionati cinque in vendita su Amazon ad un prezzo particolarmente appetibile, da God of War a Horizon Zero Dawn Complete Edition, passando per Gran Turismo Sport. Vi ricordiamo che le offerte Days of Play sono valide fino all'8 giugno unicamente sui giochi in formato fisico mentre le offerte sui titoli digitali prenderanno il via il 3 giugno.

The Last of Us Remastered - 14.99 euro

In attesa della recensione di The Last of Us 2 (online venerdì 12 giugno alle 09:01 del mattino, ora italiana), perchè non ingannare l'attesa con l'edizione rimasterizzata del primo capitolo?

Uscito nel 2013 su PS3 e riproposto l'anno successivo su PlayStation 4, The Last of Us non ha certo bisogno di presentazioni, la versione PS4 include oltre al gioco base anche il DLC Left Behind sul passato di Ellie, sicuramente un contenuto aggiuntivo interessante per approfondire alcuni aspetti del personaggio. Un capolavoro assoluto, offerto gratis agli abbonati PlayStation Plus alla fine dello scorso anno, se ve lo siete perso in questa occasione, adesso non avete scuse.



God of War - 14.99 euro

Altra grande esclusiva targata PlayStation, God of War trasporta Kratos in un nuovo mondo. Dopo aver compiuto la sua vendetta in God of War III, nel "nuovo" God of War diretto da Cory Barlog troviamo un Kratos invecchiato ma non per questo rinunciatario e anzi, forse più agguerrito come mai, ora disposto a tutto pur di proteggere il figlio Atreus.

Un'avventura dal sapore unico ambientata nelle fredde terre del Nord, con una trama ricca di sfumature, un gameplay appassionante e un comparto tecnico di assoluto spessore. Per appena quindici euro, God of War è un acquisto caldamente consigliato a tutti i possessori di PlayStation 4.



Horizon Zero Dawn Complete Edition - 14.99 euro

L'avventura di Aloy ha riscosso un notevole successo dando vita a quello che probabilmente diventerà un franchise, con un secondo episodio non ancora annunciato ma rumoreggiato da diversi insider.

Horizon Zero Dawn arriverà questa estate su PC e presto potremo leggere una nuova serie a fumetti basata sul gioco, intanto Sony propone la Complete Edition al prezzo più basso mai visto, bastano appena 14.99 euro per acquistare un pacchetto che include Horizon Zero Dawn e l'espansione The Frozen Wilds, l'unica pubblicata per l'avventura di Guerrilla.



Marvel's Spider-Man - 19.99euro

Il successo di Marvel's Spider-Man ha convinto Sony ad acquisire Insomniac Games la scorsa estate, c'è grande attesa dunque per Marvel's Spider-Man 2, altro gioco non ancora annunciato ma che quasi certamente vedremo su PlayStation 5 nei prossimi anni.

Universalmente riconosciuto come il miglior gioco di sempre dedicato all'Uomo Ragno, Marvel's Spider-Man è una delle esclusive di maggior prestigio delle lineup PS4. Unico difetto? L'edizione in promozione è qulla standard, priva dell'espansione La Città che non Dorme Mai, da acquistare separatamente sul PlayStation Store.



Days Gone - 24.99 euro

Days Gone è una delle esclusive PlayStation più acclamate dello scorso anno, un gioco d'azione open world ambientato nelle montagne dell'Oregon con protagonista Deacon St. John, esperto motociclista che suo malgrado si troverà costretto a dover affrontare una epidemia di infetti, in pieno stile The Walking Dead.

Pur non proponendo meccaniche particolarmente profonde o innovative, Days Gone è riuscito a conquistare la community PlayStation, che aspetta ora un sequel, magari su PS5. Da segnalare come la versione in vendita su Amazon includa la custodia Steelbook in regalo, promozione esclusiva del rivenditore.



