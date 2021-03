PS4 sconti e offerte: i giochi essenziali, da Bloodborne a Rayman Legends

Anche a marzo il PlayStation Store si aggiorna con nuove promozioni dedicate ai migliori giochi per PS4 e PS5. In questo caso il tema scelto da Sony è "Scelte Essenziali" ovvero quei giochi che non possono assolutamente mancare in una collezione che si rispetti e che ogni giocatore deve aver provato almeno una volta nella vota. Su centinaia di titoli, come di consueto, ne abbiamo selezionati cinque che ci hanno colpito per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, da Rayman Legends a Persona 5 Ultimate Editon, passando per Dying Light Enhanced Edition e l'immortale Bloodborne.



Bloodborne (12.99 euro) + The Old Hunters (9.99 euro)

La Game of the Year Edition di Bloodborne è in vendita a prezzo pieno ma c'è un modo per risparmiare se siete interessati a questo pacchetto. Bloodborne è in promozione a 12.99 euro (invece di 19.99 euro) mentre l'espansione The Old Hunters costa 9.99 euro (anzichè 19.99 euro), una bella occasione per (ri)vivere l'esperienza completa del capolavoro di FromSoftware, gustoso antipasto in attesa di saperne di più su Elden Ring (qui la nostra recensione di Bloodborne).

Bloodborne non ha certo bisogno di presentazioni, si tratta di una delle esclusive più pregiate del catalogo PlayStation, da anni si para di un sequel ma ad oggi nulla si è concretizzato a riguardo, purtroppo. Da comprare e giocare, giocare e rigiocare...



Dying Light Enhanced Edition - 17.99 euro

Un gioco immortale, lanciato all'inizio del 2015 Dying Light continua ancora oggi a ricevere DLC e contenuti extra su base regolare, per la gioia della numerosissima (e attivissima) community.

Questa edizione include il gioco completo (con piccole migliorie tecniche e al gameplay rispetto all'edizione originale), i pacchetti scaricabili Come uno Zombi, Cucina e Magazzino, Superstite Definitivo e Orda Bozak, oltre alla maxi espansione The Following che introduce le dune buggy, nuove armi e missioni extra (qui la recensione di Dying Light).



Rayman Legends - 9.99 euro

Platform come Rayman Legends non ne fanno più al giorno d'oggi e la stessa Ubisoft sembra aver messo a riposo la sua storica mascotte, relegando Rayman a personaggio da utilizzare in party game e produzioni mobile (qui la recensione di Rayman Legends).

Rayman Legends è un gioco di piattaforme bidimensionale degno erede di Rayman Origins, un titolo tutto da scoprire e apprezzare grazie non solo ad un gameplay quasi perfetto ma anche ad un comparto tecnico allo stato dell'arte per quanto riguarda la grafica 2D. A questo prezzo sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire un simile gioiellino.



Persona 5 Ultimate Edition - 14.99 euro

Un prezzo incredibile per la Ultimate Edition di uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni, con un risparmio dell'85% rispetto al prezzo di listino normalmente fissato a 99,99 euro.

Questa edizione include oltre a Persona 5 anche tutte le Personas aggiuntiva, i costumi speciali, i set Healing Item e Skill Card, la traccia audio con il doppiaggio giapponese e il livello di difficoltà extra Merciless (qui la recensione di Persona 5).



Classici Rockstar PS2 (29.39 euro) + GTA Trilogy (17,49 euro)

Cinque giochi Rockstar immortali proposti in un solo pacchetto: Canis Canem Edit (Bully), il primo Max Payne, Red Dead Revolver (per riscoprire le origini di Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2), The Warriors (il video de I Guerrieri della Notte, film cult di Walter Hill) e il violentissimo Manhunt.

Manca qualcosa? Sì, i tre episodi di GTA usciti su PlayStation 2, venduti però in un bundle a parte denominato GTA Trilogy e proposto a 17.49 euro. Cosa include questa collection? GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas, assenti invece i porting di GTA Liberty City Stories e GTA Vice City Stories. Ecco qui, invece, la nostra recensione di GTA V.