PS4 sconti e offerte: i migliori giochi a meno di 10 euro

Continuano i saldi di primavera sul PlayStation Store e dopo avervi proposto i migliori giochi PS4 a meno di 5 euro adesso è arrivato il momento di salire leggermente con il budget a disposizione, restando comunque in una fascia economica, con giochi che non superano i dieci euro. In questo range di prezzo è possibile trovare bundle, deluxe edition e collection di titoli più recenti, seppur non proprio freschi di uscita. Ecco la nostra selezione dei più bei giochi PlayStation 4 a meno di dieci euro, fateci sapere se siete d'accordo e come di consueto aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Hitman Edizione Game of the Year - 8.99 euro

La prima stagione completa di Hitman viene proposta in versione Game of the Year al prezzo di 8.99 euro, una cifra estremamente contenuta per un pacchetto che include il gioco, la campagna extra Paziente Zero con quattro missioni aggiuntive, tre contratti Escalation tematici, tre completi ed altrettante armi per l'Agente 47.

Se avete provato la Free Trial pubblicata recentemente sul PlayStation Store e la prova vi ha soddisfatto, siete ancora in tempo per acquistare Hitman La Prima Stagione Completa ad un prezzo davvero contenuto.



Hitman Recensione

Darksiders Warmastered Edition - 9.99 euro

Uscito nel 2010, il primo Darksiders è stato rimasterizzato per le piattaforme di attuale generazione proponendo un comparto grafico rivisitato con supporto per i 1080p/60 fps, texture ed effetti migliorati. L'avventura di Guerra, il primo Cavaliere dell'Apocalisse, è oggi godibile come al tempo dell'uscita, grazie alla Warmastered Edition che include anche tutti i DLC pubblicati per il gioco originale.

Una buona occasione per riscoprire la serie, e inoltre vi consigliamo di recuperare in seguito anche Darksiders II Deathinitive Edition e Darksiders 3, in attesa di capire se THQ Nordic e Gunfire Games siano già al lavoro su Darksiders 4.



La recensione di Darksiders Warmastered Edition

Bulletstorm Full Clip Edition Duke Nukem Bundle - 9.99 euro

La Full Clip Edition di Bulletstorm include il gioco originale rimasterizzato e tutti i contenuti extra, e inoltre questo bundle speciale presenta un personaggio esclusivo: Duke Nukem!

Sarà possibile giocare l'intera campagna nei panni del Duca assistendo a sequenze inedite,con dialoghi e battute registrate dal doppiatore originale di questo amatissimo personaggio. Bulletstorm resta un gioco piacevole e divertente, un FPS frenetico adatto a coloro che cercano dosi abbondanti di azione e divertimento.

Rise of the Tomb Raider Edizione Celebrazione dei 20 Anni - 8.99 euro

Il secondo episodio della nuova trilogia di Lara Croft (apparentemente terminata con Shadow of the Tomb Raider) è forse una delle avventure di Lara più apprezzate degli ultimi anni e questa edizione speciale, denominata Celebrazione dei 20 Anni, è davvero ricchissima di contenuti.

Oltre al gioco base, il pacchetto include il DLC single player Legami di Sangue (giocabile anche con PlayStation VR), la modalità Co-Op Online Sticismo, il livello extra Sopravvivenza Estrema per la campagna, un completo e un'arma celebrativa per il ventesimo anniversario di Lara Croft, oltre a 5 skin inedite. Presenti anche tutte le espansioni, tra cui Baba Jaga Il Tempio della Strega, Il Risveglio della Fredda Oscurità, 12 costumi, 7 armi e 35 Carte Spedizione aggiuntive. Difficile pretendere di più per poco meno di 10 euro.



Recensione Rise of the Tomb Raider 20th Anniversary

Star Wars Mega Bundle 9.99 euro

Lo Star Wars Day ha riacceso la vostra voglia di Guerre Stellari? In questo caso non c'è niente di meglio dello Star Wars Mega Bundle, un pacchetto che include quattro diversi giochi al prezzo di uno.

Con un solo acquisto avrete accesso a Super Star Wars, Star Wars Bounty Hunter, Star Wars Racer Revenge e Star Wars Jedi Starfighter, produzioni che i fan dell'epopea di George Lucas (ora Disney) ricordano con particolare affetto e nostalgia. E ricordatevi che su Everyeye.it trovate uno speciale approfondimento dedicato ai migliori videogiochi di Guerre Stellari.