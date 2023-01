PS5 tra accessibilità e VR: il futuro del gaming secondo Sony al CES 23

Il gaming è di tutti: è questo il messaggio che Sony ha voluto mandare sfruttando la cornice del CES 2023 di Las Vegas, sfidando le barriere del mondo reale con Project Leonardo, una finestra di accessibilità sull'esperienza PS5. Non sono mancati inoltre gli annunci in merito all'atteso PSVR2 - anche a tema Gran Turismo - e le notizie incoraggianti per coloro che sono ancora in attesa di mettere le mani sul gioiellino current gen del colosso giapponese. Ecco cosa ci attende nel prossimo, entusiasmante anno di videogiochi e intrattenimento in casa PlayStation.



PlayStation 5: qualcosa si muove

Chi si aspettava una nuova generazione di OLED sarà rimasto deluso, ma l'intento di Sony in apertura del 2023 è stato assolutamente chiaro: si impegnerà infatti sul mercato console, la VR e l'accessibilità.

Lo show è cominciato con ottime notizie sulle vendite della piattaforma ammiraglia della casa giapponese. Si passa da 25 a 30 milioni di unità distribuite nell'arco di appena un trimestre con dicembre 2022 miglior mese di sempre per PS5, segno inequivocabile di un netto incremento sui fronti di produzione e reperibilità. Per quanto concerne gli store fisici, numerosi sono stati i feedback positivi, anche della community italiana e si spera che nel 2023 si possa mettere la parola fine su una parentesi di shortage durata fin troppo a lungo.

Traino dell'ultimo mese di vendite è stato sicuramente God of War Ragnarok, con bundle che si trovano ormai a intervalli regolari online ma anche nelle più note catene di elettronica del nostro paese.



Da Beat Saber a GT7: PSVR2 scalda i motori

I riflettori della conferenza di Jim Ryan e soci erano tutti puntati su PSVR2, con la realtà virtuale di seconda generazione che si prepara a un debutto a dir poco esplosivo.

Come ogni terminale che si rispetti, nel catalogo sarà presente anche il caposaldo dei rythm game in VR, Beat Saber, sebbene non sia ancora chiaro se questo titolo andrà effettivamente ad arricchire la lineup di lancio. Confermata la presenza di un'altra icona dello stesso genere, Pistol Whip, così come non mancheranno No Man's Sky, Resident Evil: Village e l'attesissimo Horizon Call of the Mountain, oltre a Gran Turismo 7, che approderà in realtà virtuale in forma di aggiornamento gratuito per coloro che già possiedono la versione tradizionale.

Sempre in tema Gran Turismo è arrivato anche il teaser trailer del lungometraggio diretto da Neil Blomkamp in omaggio alla serie prodotta da Polyphony Digital e in arrivo nelle sale ad agosto di quest'anno. Il film si concentrerà sulla GT Academy, il bellissimo progetto che ha fatto da trampolino di lancio per la carriera di tanti appassionati nel mondo delle corse reali.



Senza allontanarci dai motori, è finalmente arrivato il reveal di Afeela, primo progetto EV del nuovo colosso della mobilità elettrica Sony Honda Mobility, che mira a portare su strada comfort, intrattenimento e guida autonoma seguendo il mantra delle tre A, vale a dire Autonomy, Augmentation e Affinity.

L'auto avrà 45 sensori, ma anche tecnologie per l'intrattenimento e la comunicazione sviluppate in collaborazione con Qualcomm ed Epic Games.

Purtroppo il 2023 sarà solo l'anno delle presentazioni: la produzione del veicolo elettrico di Sony e Honda partirà solo nel 2024, mentre i preordini dovrebbero cominciare nel 2025.



Project Leonardo: il videogioco è di tutti

Nella parte conclusiva della conferenza, Sony ha annunciato una delle novità più importanti del prossimo futuro, che mira ad ampliare l'accessibilità del suo ecosistema videoludico per proporsi a una platea più ampia, prendendo per mano anche gli appassionati con difficoltà motorie. Stiamo parlando di Project Leonardo, un controller in fase di sviluppo in collaborazione con AbleGamers che sarà interamente personalizzabile e utilizzabile singolarmente, in configurazione doppia oppure collegato a un controller DualSense per il massimo della versatilità.

È composto da una cupola principale con i tasti disposti a corona (intercambiabili e sostituibili con altri di varie dimensioni), affiancata da un joystick laterale per il movimento. Si tratta del coronamento di un lungo e impegnativo percorso per Sony, che negli anni non ha mai nascosto il suo interesse per l'accessibilità, implementando efficaci sistemi di interazione e controllo anche nelle sue esclusive, a partire dal fresco mattatore dei TGA, God of War Ragnarok. Non si sa ancora nulla sulle tempistiche di commercializzazione di questo interessante progetto, ma sicuramente ne sapremo di più nei prossimi mesi. Nel frattempo, fateci sapere nei commenti qual è stato per voi l'annuncio più rilevante della nottata di Sony a Las Vegas!