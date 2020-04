PS5: i concept più belli, il DualSense ispira il design della console

L'annuncio ufficiale del DualSense, il pad di PlayStation 5, è tornato a scatenare la fantasia degli appassionati di gaming e design, che hanno affollato il web con una valanga di versioni "fatte in casa" del nuovo controller. Un'ondata di creatività che ha generato anche un buon numero di estrose previsioni su quello che potrebbe essere l'aspetto della nuova ammiraglia del colosso giapponese, in attesa che il reveal ufficiale arrivi a dare corpo alle promesse tecnologiche di Cerny e soci. Render che ovviamente tengono conto delle caratteristiche estetiche del DualSense, presumibilmente foriero delle scelte stilistiche della next-gen di Sony. In questo articolo abbiamo raccolto alcune di queste visioni, tra improbabili ibridi e piccoli gioielli di eleganza minimalista.

Il triangolo no, non l'avevo considerato

Il punto di partenza del nostro viaggio tra i design immaginari di PS5 coincide con uno dei primissimi render pubblicati sulla rete, sulla base di un presunto brevetto depositato da Sony e intercettato dall'autore di questa versione. Nulla, quindi, che renda particolarmente credibile questa peculiare visione asimmetrica della prossima ammiraglia di PlayStation, composta da due parallelepipedi soprapposti con al centro una sezione dove sono collocati il lettore, le prese d'aria e almeno due porte USB.

Una proposta non proprio avveniristica, caratterizzata da un design vicino - almeno concettualmente - a quello dell'originale PS4, fatta ovviamente eccezione per i triangoli sporgenti sui due lati, uno dei quali dovrebbe ospitare il tasto d'accensione e quello di espulsione del disco. Per quanto piuttosto plausibile in termini di rapporto forma-funzione (in assenza di dettagli sul dimensionamento), si tratta di uno dei render meno brillanti tra quelli presenti in questa lista, peraltro dotato di una forma a "X" che lascia più di un dubbio sull'efficacia commerciale di questa soluzione estetica. Speriamo di no, insomma.

Galeotto fu il Dev Kit

Il secondo modello in analisi è emerso in rete solo pochi giorni fa, come una previsione stilistica dichiaratamente fan-made. A partire dalle forme del kit di sviluppo di PS5, mai ufficialmente confermato da Sony, un utente dei forum di ResetEra si è divertito ad assemblare un render che eredita le scelte cromatiche del DualSense, per proporre un design ben più elegante di quello del suo ipotetico genitore.

Sulla scocca, quasi interamente bianca, viene quindi posizionata un'ampia presa d'aria triangolare coperta da una griglia composta dai simboli dei tasti di PlayStation: una buona soluzione per il raffreddamento della console, che non perderebbe di efficacia sia in posizione orizzontale che verticale (con l'ausilio di una base da montare all'occorrenza). Il render mostra un vano disco collocato in posizione frontale, al di sotto di una striscia led e a pochi millimetri dai pulsanti di spegnimento ed espulsione. Sulla porzione nera della scocca, di dimensioni inferiori rispetto alla sezione soprastante, sono poi disposte tre uscite USB, da utilizzare per la ricarica dei controller o per collegare dispositivi di vario genere, hard disk inclusi. Pur non trattandosi, nel complesso, della più elegante tra le soluzioni create dalla community, parliamo di una proposta con un certo appeal, tutto sommato coerente con le linee del pad di PS5.

PlayStation Series X

Come potreste aver intuito dal titolo di questo paragrafo, è giunto il momento di parlare di uno dei design più improbabili tra quelli apparsi sul web nei giorni immediatamente successivi al reveal del DualSense. L'autore di questa versione immagina una PS5 dotata del medesimo "form factor" a torre della concorrente Xbox Series X, con in cima una presa d'aria che, come nel caso del precedente render, sfoggia una griglia composta dai simboli del pad di PlayStation.

Le principali differenze riguardano la disposizione del lettore e delle uscite USB, collocati sulla base assieme a due tasti fisici, e "l'armatura" bianca che richiama la scocca del pad di PS5, con tanto di luci led in bella vista sulle linee di giunzione. Per quanto intrigante sia la prospettiva, le probabilità che Sony adotti un design di questo genere sono prossime allo zero, e non solo per l'eccessiva vicinanza all'estetica dell'avversaria. È infatti molto difficile che il colosso giapponese opti per una variazione così radicale rispetto alle linee delle sue precedenti console, specialmente sul fronte della verticalità. Senza considerare che la resa generale da "deumidificatore alieno" appare difficile da conciliare con i gusti maturati nel tempo dalla platea di PlayStation.

PS5 Slim

Parlando dei gusti dell'utenza PlayStation, il modello in questione sembra decisamente più in linea con l'accattivante minimalismo dell'ultima generazione di Sony, e propone una macchina da gioco snella e compatta, che risulta coerente con i cromatismi di DualSense senza eccessi particolarmente estrosi (e difficili da digerire). Questo prototipo ideale monta un vano disco nascosto sotto la striscia led che sottolinea elegantemente "lo scalino" presente sul lato frontale, dove sono collocati anche quelli che sembrano due piccoli pulsanti touch.

Una scelta di design tutt'altro che funzionale, visto che il rapporto tra dimensioni e vicinanza dei tasti sembra anticipare scenari d'utilizzo piuttosto problematici. La distanza ridotta tra le due sezioni di questo progetto di fantasia potrebbe inoltre creare qualche grattacapo per quel che riguarda il sistema di raffreddamento, e più in generale la macchina sembra fin troppo minuta per contenere adeguatamente la componentistica next-gen di PS5. Insomma, la classica bella e impossibile.

Design essenziale, potenza senza compromessi (?)

L'ultima console immaginaria di questa lista condivide con la precedente un certo gusto per il minimalismo, ma offre un "form factor" un po' più generoso, che potrebbe rivelarsi compatibile con le specifiche finali della macchina da gioco. Il render mostra una PlayStation 5 completamente bianca, fatta eccezione per una zona di giunzione dove sono collocati anche il lettore e due prese USB. Entrambe le facciate montano una striscia led che ne ricopre i bordi su tre lati, e su quella superiore si notano anche una serie di piccole prese d'aria, che contribuiscono al raffreddamento assieme alle altre presenti sui fianchi.

Anche in questo caso l'autore ha optato per dei tasti touch, caratterizzati però da un miglior equilibrio tra dimensionamento, posizione e praticità. Questa è senza dubbio la migliore proposta tra quelle riportate in questa lista, sia in termini di estetica che di design funzionale, ma non è detto che gli ingegneri di Sony riescano veramente ad adattare l'hardware di PS5 alle misure di una scocca di questa fattura. Se dovessimo tirare a indovinare, comunque, diremmo che l'autore del render Giuseppe Spinelli è, tra tutti, quello che ci è andato più vicino, o almeno ci piacerebbe se così fosse.



Prima di chiudere, è il momento della domanda di rito: qual'è il vostro design preferito da quelli emersi finora in rete? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.