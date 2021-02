PS5: otto nuove esclusive in arrivo tutte da scoprire

Come in qualsiasi altra disciplina scientifica o artistica, anche nel mondo videoludico i talenti non spuntano fuori dal nulla, ma vanno coltivati e supportati fin da giovani. Sony Interactive Entertainment Spagna lo sa bene, e da ben sei anni, mentre i PlayStation Studios continuano a sfornare progetti tripla A esclusivi multimilionari, porta avanti il progetto PlayStation Talents che mira a supportare gli sviluppatori spagnoli più promettenti, aiutandoli a creare dei giochi da pubblicare in tutto il globo e ad affermarsi tra i professionisti del settore. Un progetto ambizioso realizzato con il supporto della rete di incubatori di imprese Lanzadera, che negli ultimi mesi ha portato sugli scaffali digitali del PlayStation Store giochi per PS4 come Windfolk: Sky is just the beginning, A Tale of Paper, Summer in Mara e Waves Out, tutti supportati da una campagna marketing sui social della compagnia dal valore stimato di circa 100 mila euro.



Il futuro appare altrettanto roseo, poiché nei PlayStation Camp situati in città come Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga e Las Palmas de Gran Canaria sono appena partiti i lavori sui giochi destinati a vedere la luce nel 2021 in esclusiva su PS5. Nonostante siano ancora in erba, questi nuovi progetti sono già dotati di una precisa identità, e grazie a Sony Spagna abbiamo avuto l'opportunità di dare una sbirciata per conoscerli in anteprima.

Antro

Studio di sviluppo: Gatera Studio

Città: Barcellona



Antro è un puzzle-platform 2.5D ambientato in un mondo post-apocalittico. Il protagonista è Nitch, un giovane teenager della classe lavoratrice di Barcellona che intraprende un viaggio per consegnare un misterioso pacco a sua sorella maggiore, che contrariamente a lui occupa le posizioni più alte della scala gerarchica della società piramidale che è venuta a costituirsi.

Il mondo di Antro è stato soffocato dall'inquinamento ed è diventato sterile, costringendo i più poveri tra i sopravvissuti (appena lo 0,1% della popolazione mondiale è riuscito a salvarsi) a rintanarsi nel sottosuolo e a combattere giorno dopo giorno per la sopravvivenza. L'ambientazione, come spiegano gli sviluppatori in una intervista dedicata ad Antro, è permeata da un'atmosfera oscura in cui i toni incandescenti del rosso si contrappongono al buio delle ombre. I giovani ragazzi di Gatera Studio hanno inoltre descritto Antro come un videogioco ritmico, nel quale le azioni dei videogiocatori e gli elementi dello scenario entrano in perfetta sinergia con l'accompagnamento musicale.

Rivalia

Studio di sviluppo: Fsix Games

Città: Bilbao



Rivalia è stato presentato come un action RPG con uno stile grafico cartoonesco in cui i giocatori potranno accompagnare in battaglia un gruppo di quattro prodi guerrieri - Ashelin, Halmor, Evanya e Yhorm - ognuno dei quali caratterizzato da un set unico di abilità e liberamente selezionabili in qualsiasi momento. Dall'arceria alla magia, fino alla forza bruta, i giocatori saranno liberi di scegliere lo stile che più si confà alle differenti situazioni di gioco e più adatti ad affrontare i nemici.

Nel mondo di Rivalia i dungeon sono generati proceduralmente come avviene in Binding of Isaac, pietra miliare dello sviluppo indipendente citata tra le fonti d'ispirazione, e si distinguono gli uni dagli altri per conformazione, nemici, boss e ricompense. Il sistema di combattimento, invece, combina le meccaniche di differenti giochi del genere action RPG, tra cui Final Fantasy XV e Genshin Impact. Tra i nemici che abbiamo avuto modo di vedere fino ad oggi, figurano un piccolo scheletrino armato di pugnale, possenti guerrieri di pietra armati di scudo, ciclopi tozzi e cornuti e anche un mostro sputafuoco con le sembianze di Cubone sotto steroidi.

Aurora's Journey and the Pitiful Lackey

Studio di sviluppo: the Not so Great team

Città: Ibiza



Aurora's Journey and the Pitiful Lackey è un action/adventure con elementi shooter ambientato in un colorato mondo 3D a scorrimento laterale, arricchito da mini-giochi di varia natura e da elementi tratti dai migliori giochi RPG e d'avventura. La protagonista è Aurora, una giovane ragazza turbata dalla sparizione del padre avvenuta quattro anni prima. Le sue speranze si riaccendono quando ritrova il misterioso diario del genitore perduto, che la spinge ad intraprendere un emozionante viaggio alla sua ricerca.

Aurora's Journey and the Pitiful Lackey punta forte sull'esplorazione e implementa anche un sistema di dialoghi a scelta multipla con i personaggi non giocanti. Tra i livelli di Aurora's Journey and the Pitiful Lackey che ci sono stati mostrati ne figura uno innevato, nel quale le tempeste di neve limiteranno la visibilità e i movimenti della protagonista, e uno ispirato a Venezia, in cui Aurora, grazie alle invenzioni del suo amico Rachmaninoff, sarà in grado di esplorare le profondità marine. Nel suo viaggio sarà inoltre accompagnata da un piccolo esserino di nome Lackey, che ricoprirà un ruolo importante nella risoluzione degli enigmi ambientali.

Luto

Studio di sviluppo: Broken Bird Games

Città: Las Palmas



Non c'è prigione più profonda della propria mente. Quando è colma di brutti ricordi, diventa un labirinto senza fine dal quale sembra impossibile scappare. Luto è un'avventura con forti elementi narrativi che riflette su tematiche delicate come l'ansia e la depressione con un setting malinconico che privilegia le tonalità più buie.

Ludicamente parlando il titolo di Broken Bird Games si configura come un gioco in prima persona che mette i giocatori nei panni di un uomo imprigionato nella propria abitazione. Esplorando le stanze e risolvendo i puzzle che incontreranno sul loro cammino, dovranno aiutare il protagonista a trovare una via di fuga dalla prigione e liberarsi dall'ansia e dalla depressione che attanagliano la sua mente. La tematica viene resa chiara già nel trailer di presentazione di Luto, le cui immagini sono accompagnate da un'intervista tratta dal documentario "The Faces of Depression: A Phenomenological Approach to the Depressive Syndrome (1959" del 1959.

Welcome to Empyreum

Studio di sviluppo: Tapioca Games

Città: Madrid



Welcome to Empyreum è un party-game per un massimo di quattro giocatori che catapulta voi e i vostri amici nello strampalato Hotel Empyreum, senza fornirvi alcuna spiegazione. Il vostro obiettivo, però, è chiaro: armati di moci, panni e un quantitativo insolitamente assurdo di carta igienica, siete chiamati a fare le pulizie, asciugare pavimenti allagati, e a liberarvi di fastidiosi clienti VIP e persino dei fantasmi dei vecchi clienti scontrosi.

Come potete vedere nel trailer di presentazione di Welcome to Empyreum, l'obiettivo è quello di ordinare e pulire i diversi piani dell'hotel utilizzando meccaniche che coinvolgono diversi compiti quotidiani come rifare i letti o passare l'aspirapolvere, fino a quelli più esilaranti come cambiare pannolini o allontanare i fantasmi. Migliore è il coordinamento con il team, più pulite saranno le camere e quindi più felici saranno gli ospiti. Alla fine di ogni piano ci sarà uno scorbutico cliente VIP ad aspettarvi, che complicherà ulteriormente la scalata verso la cima dell'hotel, dove si trova l'ufficio del direttore.

System of Souls

Studio di sviluppo: Chaotic Lab

Città: Málaga



Dopo Antro, ecco un altro gioco che dipinge un mondo del futuro tutt'altro che idilliaco. Siamo nel 2050 e il cambiamento climatico ha messo in ginocchio il nostro pianeta. La tecnologia ha tuttavia fatto dei passi da gigante, ed è ora possibile trasferire la propria coscienza e i ricordi personali nei robot.



System of Souls è un action/adventure con elementi puzzle che mette i giocatori nei panni di L-064N, un robot appena risvegliato e privo di ricordi vividi del proprio passato, costretto a fare appello a quel poco che conosce per scappare da una struttura trasformata in una prigione. Lungo il suo percorso troverà ad aspettarlo una moltitudine di puzzle ambientali basati sulla fisica, che richiedono lo spostamento di casse, l'utilizzo di pulsanti e il tempismo giusto, meccaniche ben evidenziate dal primo trailer di System of Souls. Grazie ad un comodo rampino, L-064N può anche oscillare e raggiungere piattaforme normalmente fuori portata.

One Last Breath

Studio di sviluppo: Moonatic Studios

Città: Navarra



A quanto pare, agli sviluppatori spagnoli emergenti sta particolarmente a cuore il destino del mondo. One Last Breath è un'avventura puzzle-platformer 2.5D che accompagnerà i giocatori in un viaggio dal quale dipenderanno le sorti dell'intero genere umano, spazzaro via da un virus creato in laboratorio da uomini senza scrupoli.



I giocatori interpreteranno l'ultimo essere vivente del pianeta, una donna descritta come "l'ultimo respiro di Madre Natura". Spetterà a lei intraprendere un viaggio irto di pericoli e di puzzle ambientali, con l'obiettivo di ripristinare l'equilibrio di quello che una volta era un mondo meraviglioso. Il teaser trailer di One Last Breath mette in evidenza uno stile artistico e un'impostazione fortemente ispirati a giochi come Inside e Deadlight.

NeonHat

Studio di sviluppo: Entalto Studios

Città: Valencia



Nonostante PlayStation Spain ci abbia presentato questi giochi come in arrivo in esclusiva su PS5, nella lista fornitaci trova posto anche NeonHat, un gioco pensato per PlayStation VR, e quindi destinato ad essere lanciato su PS4. Il titolo sarà in ogni caso fruibile anche sulla console di nuova generazione grazie alla funzione di retrocompatibilità che si estende sia al software, sia all'hardware per la Realtà Virtuale.

NeonHat è un gioco arcade ambientato nel cyberspazio di Nueva Berria, una città controllata dalle grandi corporazioni nella quale le informazioni rappresentano il bene con il maggior valore in assoluto. Nei cieli al neon di questa metropoli i giocatori potranno saltare e sfrecciare a velocità elevatissime in un'esperienza che ci è stata descritta come frenetica e mozzafiato e della quale ci è stato fornito un assaggio in un video gameplay di NeonHat. Sfrecciando a tutta velocità, i giocatori dovranno schivare ostacoli, sfruttare dei potenziatori di velocità e scegliere il percorso migliore per arrivare a destinazione il più rapidamente possibile e massimizzare il punteggio.