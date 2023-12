PS5 e PS4: i giochi in esclusiva del 2024. Ecco cosa ci aspetta

La nebbia sulle esclusive che intratterranno gli utenti PlayStation nel 2024 si è diradata solo in parte. L'identità delle produzioni che arriveranno su PS5 nei primi mesi del prossimo anno è infatti nota, ma molto c'è da scoprire in relazione al periodo estivo e autunnale.



Ad ogni modo, prepariamoci a scoprire le esclusive - totali o console - in arrivo sulla piattaforma di Sony, in un elenco che tiene conto anche delle produzioni che potrebbero vedere la luce nel corso dei prossimi 12 mesi.

The Last of Us Parte 2 Remastered - 19 gennaio

Non è un segreto, ci stiamo già giocando, e arriverà su PS5 il prossimo 19 gennaio. The Last of Us Parte 2 Remastered è la versione rimasterizzata del capolavoro di Naughty Dog, con comparto grafico potenziato e nuove componenti secondarie a corredo dell'esperienza principale. Senza Ritorno è la modalità roguelike del gioco, un'aggiunta del tutto inedita che ci chiamerà a lottare per la vita nei panni di diversi personaggi chiave dell'avventura, da Tommy a Jesse, fino a Dina.

Tanti livelli diversi e modificatori d'ogni sorta andranno a rendere sempre differente il tipo di sfida. Inoltre, non dobbiamo tralasciare i Livelli Perduti, sequenze giocabili incomplete che ci permetteranno di saperne di più su queste porzioni tagliate del viaggio, grazie anche al commento dei creativi di Naughty Dog (cliccate qui per scoprire ciò che c'è da sapere su The Last of Us Parte 2 Remastered).

Helldivers 2 - 8 febbraio

In arrivo l'8 febbraio 2024 su PS5 e PC, Helldivers 2 è lo sparatutto multiplayer co-op sviluppato da Arrowhead Game Studios, che ci chiamerà a vestire i panni dei soldati d'élite che danno il nome alla produzione.

Quale è il loro compito? Difendere la Super Terra da una temibile minaccia aliena, chiaramente con trappole e armi di ogni genere. Tra gli assalti dei Terminidi e quelli degli Automaton i nostri soldati non avranno un attimo di tregue e scenderanno in campi di battaglia tempestati da esplosioni e forti di una resa grafica di tutto rispetto.

Pacific Drive - 22 febbraio

Pacific Drive è un peculiare titolo firmato da Ironwood Studios, che giungerà il 22 febbraio su PS5 e PC. Dovremo guidare la nostra station wagon a tutto gas, caricarla con risorse d'ogni genere e avventurarci con attenzione nella natura selvaggia del Pacifico nordoccidentale.

Potremo riparare e potenziare la nostra auto in un apposito garage, così da renderla sempre più pronta ad affrontare le misteriose sfide al centro di questa esperienza definita "road-lite".

Final Fantasy 7 Rebirth - 29 febbraio

Rebirth è la seconda porzione del filone remake cominciato nel 2020 (qui la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade) e porterà Cloud, Tifa e compagni a lasciarsi alle spalle la città di Midgar ed esplorare un mondo di gioco diviso in mappe dall'ampio respiro(ne parliamo nella prova di Final Fantasy 7 Rebirth).

Forte di un comparto grafico di prim'ordine e di un sistema di combattimento pensato per valorizzare ulteriormente la proposta del predecessore, anche in materia di spettacolarità, Rebirth ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un grande appuntamento per i fan della saga e dell'indimenticabile settimo capitolo.

Rise of the Ronin - 22 marzo

Il 22 marzo Rise of the Ronin sbarcherà su PS5 e ci consentirà di vivere un'appassionante viaggio nel Giappone del XIX secolo. Il GDR d'azione a firma Team Ninja, collettivo dietro a Nioh e Ninja Gaiden, ci narrerà la storia di un guerriero senza nome, il cui operato potrebbe rivelarsi determinante per decidere le sorti del paese.

Assassinare o proteggere un personaggio chiave? A quanto pare questa e altre decisioni influiranno sullo sviluppo del racconto, che andrà ad affiancare degli scontri da sostenere in modi differenti. Oltre alla katana e alle armi da mischia infatti potremo servirci delle bocche da fuoco dell'epoca, per mantenere le distanze dai nostri avversari.

Foamstars - inizio 2024

Un colorato party shooter 4 contro 4 dall'atmosfera festosa, in cui la schiuma è la grande protagonista: questo è il Foamstars di Square Enix e arriverà all'inizio del 2024 (qui la nostra prova di Foamstars) su PS4 e PS5.

Forte di un gruppo di concorrenti diversi tra loro non solo per l'aspetto, ma soprattutto in materia di armi e approccio allo scontro, il titolo multiplayer vi chiamerà a surfare sulla schiuma e a utilizzarla per mandare al tappeto gli avversari in scontri accessibili e senza esclusione di colpi.

Final Fantasy XVI The Rising Tide (DLC) - primavera del 2024

Oltre a Echoes of the Fallen, il primo DLC di Final Fantasy XVI uscito da poco, Square Enix sta preparando un secondo appuntamento per i fan di Clive, Jill e soci (qui la recensione di Final Fantasy 16 Echoes of the Fallen). The Rising Tide sarà un'espansione più ampia, con 10 ore di contenuti e un set tutto nuovo di missioni principali e secondarie.

In questa avventura il protagonista e i suoi compagni si imbatteranno nell'Eikon Leviatano, che dovrebbe garantire all'eroe un set tutto nuovo di poteri. Il DLC arriverà nella primavera del 2024 ma già a inizio anno ne sapremo di più.

Concord - 2024

In arrivo su PS5 e PC nel 2024, Concord è uno shooter in prima persona di stampo multiplayer. Sviluppato da Firewalk Studios, un collettivo che di recente si è unito alla famiglia PlayStation, sarà ambientato in un universo fantascientifico.



Purtroppo non sappiamo null'altro su questo progetto, che confidiamo possa mostrarsi con le prime sequenze in-game nei prossimi mesi.

I possibili giochi del 2024

Come dicevamo in apertura, una parte della lineup in esclusiva è ancora avvolta nel mistero. Di seguito parleremo di alcuni giochi che potrebbero effettivamente vedere la luce entro i prossimi 12 mesi, a partire dal rifacimento di Silent Hill 2. Bloober Team ha chiesto ai fan ancora un po' di pazienza, perché tra l'altro è Konami - in qualità di publisher - a gestire la comunicazione dedicata al gioco.

Nel portale attraverso cui gli utenti possono accedere alle loro Statistiche PlayStation 2023 per ripercorrere le loro attività e i titoli giocati, c'è anche una sezione dedicata alle produzioni in arrivo prossimamente, che contiene sia Silenti Hill 2 Remake, sia Stellar Blade. Quest'ultimo è un titolo action sviluppato da Shift Up sotto l'ala di PlayStation e ci permetterà di vestire i panni di Eve in una missione difficile e dai risvolti inattesi. Il 2024 potrebbe anche essere l'anno di Lost Soul Aside, l'action di UltiZero Games nato grazie al supporto del programma PlayStation China Hero Project. Sarà proprio Sony a pubblicarlo, col gioco che arriverà sia su PlayStation, sia su PC in data al momento sconosciuta. Riuscirà a rivelarsi all'altezza delle aspettative? Lo scopriremo solo vivendo. Grande assente ai Game Awards 2023, il DS2 di Hideo Kojima potrebbe uscire entro la fine del prossimo anno, ma al momento è difficile dirlo con sicurezza. Troppo poco si è visto del nuovo viaggio di Sam e Fragile, che potrebbe anche tornare a mostrarsi nei prossimi mesi ma debuttare soltanto nel 2025. Nell'attesa di scoprire cosa bolle nelle pentole degli altri grandi collettivi di Sony, in molti sperano di vedere Marvel's Wolverine nel 2024.



Si tratta però di un progetto tutto sommato giovane, che peraltro a differenza di Marvel's Spider-Man 2 non poggia sul lavoro svolto in iterazioni precedenti. È perciò lecito ipotizzare che ci vorrà ancora del tempo prima di incontrare Logan sulle nostre PS5. A questo punto, vi lasciamo la parola: che cosa ne pensate della lineup di esclusive PlayStation per il 2024? Ditecelo nei commenti!