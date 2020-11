PS5 vs Xbox Series X a confronto: design, controller, interfaccia e giochi

Ci siamo quasi. Xbox Series X e PlayStation sono ai blocchi di partenza, con la next-gen ormai davvero dietro l'angolo: rispettivamente il 10 e il 19 novembre le due piattaforme faranno infatti il loro debutto sui nostri scaffali (anche se è notizia di ieri che PS5 non sarà fisicamente distribuita nei negozi al di là delle unità prenotate), dando il via alla nona generazione di console. Un momento storico che non possiamo non celebrare con emozione, hype ed entusiasmo.



In vista del lancio, abbiamo pensato a un confronto diretto tra le due neonate marchiate Microsoft e Sony: un testa a testa sulla base di cinque argomenti, che non vuole in alcun modo rappresentare un giudizio a medio/lungo termine sulle due contendenti. Immaginatelo piuttosto come una fotografia di come Serie X e PS5 si presentano sulla linea di partenza, senza paura di esprimere dei giudizi ma anche, è bene ribadirlo a chiare lettere, senza la benché minima attitudine alla console war.



Prima di addentrarci nel confronto, eccovi due link fondamentali: per approfondire nel dettaglio, vi rimandiamo alla recensione di Xbox Series X e alla recensione di PlayStation 5, entrambe a cura del nostro Francesco Fossetti. Allacciate le cinture e buona lettura!

Estetica e ingegnerizzazione

Delle differenze a livello di design fra Series X e PS5 abbiamo discusso a più riprese: Microsoft e Sony hanno optato per soluzioni diametralmente opposte, abbracciando due concezioni filosofiche diversissime tra loro. Xbox Series X è una console minimale, asciutta, squadrata: un oggetto dalle forme nette e rigorose, che ambisce a integrarsi all'interno del salotto senza distinguersi più di tanto. L'unico vezzo che si concede è il disco verde che appare sulla parte superiore dello chassis, con un'affascinante illusione ottica che colora la griglia concava utile all'aerazione della console.



PlayStation 5, al contrario, è una primadonna consapevole e orgogliosa di esserlo: una macchina dalle dimensioni oggettivamente ingombranti - è la console più grande di sempre! - che fa di tutto per catturare l'attenzione. PS5 non ambisce affatto nascondersi: vuole essere al centro della scena con la sua estetica organica e sinuosa e con la sua originale bicromia. Una scelta che di stile dipende anche e soprattutto dall'ingegnerizzazione della macchina. Per risparmiare sui costi di produzione Sony ha infatti deciso di optare per una soluzione a scheda madre singola, che è andata a incidere in maniera diretta sulle dimensioni della console.

Microsoft ha invece optato per due schede madri in parallelo, contendo così l'ingombro di Series X e creando un sistema di raffreddamento efficientissimo. Qualche parola anche su rumorosità e temperature, parametri ovviamente più oggettivi del design delle scocche: in generale entrambe le piattaforme dimostrano di essere un concreto e convincente passo avanti rispetto ai predecessori, con una silenziosità invidiabile anche nelle situazioni di stress.



È ad ogni modo Xbox ad aggiudicarsi la vittoria in questo senso: se rumorosità e temperature si equivalgono quando ci si muove per le rispettive dashboard, Serie X si dimostra più silenziosa e più fresca di PS5 nei momenti in cui il gioco si fa davvero duro. Il tutto a dispetto dell'enorme ventola che gira ad alta velocità all'interno della console.

Controller

Anche in questo caso, è un po' uno scontro prima di tutto concettuale. Microsoft, forte degli eccellenti risultati raggiunti con i controller da due generazioni a questa parte, ha deciso di confermare i suoi punti di forza (a partire dagli analogici asimmetrici) e di optare per l'evoluzione. Nessuna necessità di stravolgere qualcosa che negli anni ha dimostrato di funzionare in maniera impeccabile, e dunque il nuovo controller Xbox è molto simile a quello di One, con qualche miglioria più o meno di contorno. Le dimensioni sono state leggemente rimpicciolite, e tre sono in particolare i cambiamenti apportati al joypad. Il primo è la texture in rilievo aggiunta sul retro, sui dorsali e sui grilletti: un modo per rendere ancora più salda una presa già invidiabile. Il secondo è l'introduzione di un tasto Share, pensato per rendere ancora più immediata la condivisione di screenshot e video sui social network. Il terzo è il d-pad a otto vie, chiaramente ispirato alla soluzione vista sul Controller Elite. Insomma, al di là dell'apprezzabile processo di fine tuning, dalle parti di Redmond hanno scelto di rimanere sul sentiero familiare (a partire dall'alimentazione a batterie stilo, per certi versi un po' fuori dal tempo ma capace di assicurare un'autonomia importante).

Sony, dopo quattro generazioni di DualShock, ha invece optato per la rivoluzione. Un cambiamento fortissimo sia nell'avveniritico design - che riparte comunque dagli analogici simmetrici - che nel nome: il DualSense è appunto un controller che ambisce a coinvolgere e a far sentire, portando l'esperienza di PS5 a un livello sensoriale. Più grande e più pesante del DualShock 4, dimostra di avere sin da subito una validissima ergonomia: la presa è salda e confortevole, gli analogici restano un po' morbidi ma molto migliorati nel grip grazie alla texture in rilievo.



Le novità più dirompenti però sono invisibili agli occhi, celate nel cuore del joypad: feedback aptico e grilletti adattivi sono due feature letteralmente incredibili (a questo proposito, non perdetevi la nostra recensione di Astro's Playroom), dal potenziale sconfinato in termini di game design. È presto per capire come e quanto saranno sfruttate dai PlayStation Studios e dalle terze parti, eppure è innegabile la magia di una tecnologia entusiasmante, che sa effettivamente di futuro. Certo, l'alimentazione in caso di stimoli particolarmente intensi finisce per risentirne eccome, ma tant'è: impossibile non premiare lo sforzo di Sony e la sua voglia di proporre un controller davvero avveniristico - che, per la cronaca, include per la prima volta anche un microfono.

Interfaccia e esperienza utente

Indovinate un po'? Anche in questo ambito, due approcci molto, molto diversi. Con tuttavia un elemento in comune: l'eccellente reattività delle dashboard, per un'esperienza utente dinamica, scattante e davvero senza tempi morti. Istantanea sia nella navigazione dei menu che nei caricamenti. In questo, un sentito e meritato "brave" a entrambe le parti per i notevolissimi passi avanti rispetto al contesto a cui siamo abituati.

Microsoft ha comunque optato per la continuità: la dashboard di Series X è quella recentemente introdotta su Xbox One, e dunque tutto è nel segno della continuità più assoluta. Una transizione naturale e immediata, con una familiarità totale che si sposa ai già citati tempi di reazione fulminei. In più, c'è la praticissima opzione Quick Resume: non un punto di non ritorno, ma ad ogni modo una comodità innegabile. Insomma, su Series X si sente a casa e non ci si perde proprio mai, ma è un vero peccato rinunciare al dirompente effetto novità che ha da sempre sancito il cambio di generazione.

Una sensazione che invece si avverte con forza trovandosi di fronte a PlayStation 5: è fantastico perdersi tra gli impattanti menu, scoprire questo e quello, trovarsi a osservare i cambiamenti di una dashboard forse un filo confusa, che in poche ore vi farà però sembrare improvvisamente obsoleta quella di PS4. La mancanza del Quick Resume pesa, ma è comunque mitigata dai caricamenti degni di Flash. Nell'ottica dell'idea di entrare finalmente nella next-gen, è impossibile non premiare l'effetto sorpresa di Sony e il suo prepotente slancio in avanti.

Line-up di lancio

Premettendo che a entrambe le piattaforme manca la cosiddetta "killer application", il colpo del KO che ti costringe a diventare senza se e senza ma un early adopter, qui la sfida si rivela piuttosto impari. Il rinvio a data da destinarsi di Halo Infinite ha infatti lasciato Xbox Series X in una posizione decisamente poco invidiabile: una macchina di nuova generazione priva di qualsivoglia esclusiva, che si presenta al debutto con una line-up che nella migliore delle ipotesi si potrebbe definire debole. Certo, l'approdo di Gears Tactics su console è interessante, e ottima anche l'inclusione di Jedi Fallen Order nel catalogo Game Pass: al di là del Game Pass però la sensazione di vuoto c'è ed è purtroppo oggettiva. L'attesissimo Demon's Souls Remake, Miles Morales (che, come descritto nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales, su PlayStation 5 fa comunque tutta un'altra scena rispetto alla controparte PS4), l'adorabile Astro's Playroom e volendo forse pure Godfall fanno pendere senza riserve la bilancia verso l'offerta Sony.

La next-gen entrerà realisticamente nel vivo tra un paio di anni, eppure su PS5 troverete sin da subito esperienze esclusive, che potrebbero tenervi impegnati durante il lockdown.

Servizi

La situazione si ribalta per quanto riguarda i servizi. PlayStation Plus Collection include venti giochi che faranno la fortuna di chi dovesse essersi perso PS4: recuperare Bloodborne o God of War sarebbe cosa buona e giusta in generale, ma farlo gratuitamente ha ancora più gusto. Apprezzabile anche l'idea di Sony di includere dei titoli PS5 nel catalogo di quelli offerti con PlayStation Plus: si parte a novembre con Bugsnax gratis, un indie dei creatori di Octodad, e a febbraio è già stato confermato (per almeno due mesi) Destruction All-Stars.

Niente che, nonostante il tentativo di recupero di Sony, possa tuttavia avvicinarsi alla sconfinata offerta di Game Pass: Series X vince a mani basse, non solo nel presente ma anche e soprattutto in prospettiva. Perché l'idea di trovarsi al lancio tutti i titoli first party - e con ventitre studi acquisiti di certo ne vedremo delle belle più in là - qualche uscita terze parti e non pochi indie degni di nota rappresenta un'importantissima freccia all'arco di Microsoft.



Il nostro testa a testa tra Xbox Series X e PlayStation 5 si chiude qui: ricordiamo che non si tratta di un giudizio inappellabile sul destino delle due piattaforme, ma solo e soltanto di un'analisi della situazione al lancio. Con una certezza incrollabile: sia in un caso che nell'altro, ne vedremo davvero delle belle negli anni a venire. Buona next-gen a tutti!