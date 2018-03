Pure Farming 2018: i primi passi nella carriera dell'imprenditore agricolo

Durante la stesura della recensione di Pure Farming 2018 vi abbiamo accennato al fatto che la modalità "La mia prima fattoria", ovvero quella che dovrebbe fungere da tutorial per apprendere le basi del gioco, non svolga bene il suo lavoro. In alcune occasioni, infatti, le istruzioni sui comandi e la azioni da svolgere sembravano rivolte a un pubblico che avesse una certa familiarità con il genere, e non ai neofiti. Sulla scorta di questa osservazione abbiamo deciso di proporvi una "breve" guida orientativa, dove vi spiegheremo quali sono i concetti principali per la cura e la gestione dei fondi agricoli, le fonti di guadagno continuativo e, soprattutto, come tenere a bada il cappio del debito nei confronti della banca.

La lavorazione del terreno

Prim'ancora delle stalle, delle serre, delle pale eoliche e dei pannelli solari, il successo della vostra azienda agricola nel Montana sarà basato sull'abilità nello sfruttare al meglio i vasti appezzamenti di terreno coltivabile sparsi nella zona. Durante la prima ora di gioco arriverete a possedere ben tre terreni, divisi in due piccoli campi nei pressi dell'abitazione e del granaio, a cui se ne affiancherà un altro, più grande, posizionato a sud, vicino al parco eolico. Non appena avrete la possibilità di coltivarli liberamente, vi suggeriamo di applicarvi subito nella preparazione di questi terreni, perché da essi, più che da ogni altra cosa, dipenderà la vostra sopravvivenza.

La destinazione d'uso dei fondi dipende, principalmente, dalle dimensioni dello stesso: quelli piccoli danno più profitto quando usati per coltivare ortaggi (patate o pomodori, per esempio), mentre quelli grandi hanno la massima resa quando seminati con i cereali (frumento, mais, grano, ecc.).

A seconda del tipo di coltura da fare, le procedure di preparazione del terreno variano leggermente: nel caso dei cereali, il campo va arato, mentre per gli ortaggi bisogna dissodarlo regolarmente e, ogni 3-4 raccolti, passare l'aratro. Per svolgere queste mansioni servono rispettivamente, il succitato aratro e un dissodatore, facilmente reperibili al mercato e disponibili in varianti adatte ai terreni piccoli e a quelli più grandi. Questi attrezzi vanno agganciati alla parte posteriore del trattore e, una volta eventualmente aperti e abbassati, trascinati sul terreno in modo da formare solchi quanto più dritti possibile.

Questa fase è sia la più importante che la più noiosa dell'intero processo di coltura, perché vi obbliga contemporaneamente a seguire con attenzione la direzione e l'andamento del trattore: se è vero che una leggera deviazione comporta il mancato dissodamento di una striscia più o meno lunga di terreno, un vero e proprio "cambio di corsia" provoca delle vere e proprie curve nei solchi che, se non corrette, si traducono in un raccolto irregolare e un profitto minore.

Dopo aver lavorato il terreno è la volta della semina che richiede macchinari diversi a seconda della coltura in questione. Il funzionamento, in linea di massima, è però lo stesso: entrambe le seminatrici si attaccano agli agganci posteriori e devono essere abbassate e trascinate sul campo per depositare il materiale prezioso. Come per i lavori di preparazione del terreno, la semina è un processo che va svolto con molta attenzione e precisione, soprattutto di notte, quando occorre tenere tutte le luci accese per evitare di commettere errori.

Un esempio di come la regolarità dei solchi sia fondamentale per il raccolto è visibile nella mappa ambientata in Giappone, dove il macchinario "esotico" utilizzato per la semina del riso (una specie di curioso incrocio fra una motoretta e una seminatrice diretta) depone le piantine esattamente in cima alle zolle di terra sommersa, elevate con l'aratura.

Una volta arato e seminato, di solito, si è già a buon punto; mancano solo irrigazione e concimazione!

Il primo compito può essere svolto passando sul campo seminato con un qualsiasi irrigatore attivo, va bene anche quello iniziale, dall'ampio getto posteriore, adatto per lavorare nei frutteti. Per la concimazione, invece, il metodo "standard" richiede la dispersione del concime liquido tramite l'apposita cisterna, in modo simile a come si fa per l'acqua; a questo si aggiunge il sistema "biologico", che, come potrete facilmente intuire, richiede lo sversamento di liquame animale. Sì, avete capito bene: gli escrementi delle vostre mucche, la seconda risorsa ottenibile dalle stalle bovine.

Una volta raggiunta la maturazione, che di solito richiede tre giorni "in game", giunge il momento di cogliere i frutti della terra con la propria fida mietitrebbiatrice. Anche in questo caso il ritmo di raccolta potrete dettarlo a vostro piacimento, ma tenete bene a mente che è sempre più facile e veloce mietere con uno schema di movimento preciso piuttosto che spostarsi a caso sul campo. Un'ultima, importante considerazione sull'operazione di trebbiatura riguarda la paglia di risulta: a meno che non abbiate già una stalla con le mucche, che vanno alimentate con balle di fieno (la cui produzione e movimentazione richiede, vi avvisiamo, un cospicuo investimento finanziario), vi consigliamo di attivare la funzione di taglio/trituramento della paglia del vostro mezzo (attivabile premendo R1/RB sul pad, per accedere alle funzioni "posteriori" e poi premendo Triangolo/Y). In questo modo la risulta verrà dispersa sul campo sotto forma di nutrienti che, idealmente, verranno integrati nel terriccio con la successiva aratura.

Le altri fonti di guadagno

Come anticipato in apertura, Pure Farming 2018 offre diverse possibilità di guadagno economico oltre alla lavorazione dei campi, ovvero i frutteti, le serre, le stalle e l'energia "verde". Laddove quest'ultima categoria include, banalmente, pale eoliche e pannelli solari che, a parte il costo di costruzione, non necessitano di manutenzione e generano regolarmente profitti allo scoccare della mezzanotte, le altre attività produttive richiedono vari livelli di cura.

I frutteti, che si distinguono in "alti" e "bassi" a seconda dell'altezza degli arbusti coltivati, hanno bisogno di misure di manutenzione e di raccolto ben diversi: mentre per i primi basta annaffiarli direttamente dalla cisterna, tramite il diffusore posteriore, e concimarli con il nebulizzatore di fertilizzante liquido (attenzione, non con il letame!), per gli arbusti bassi come caffè, olive e uva occorrono macchinari di raccolta specializzati, sotto forma di rimorchi o semoventi polivalenti, come le vendemmiatrici Gregoire. Il funzionamento di queste attrezzature è abbastanza semplice, visto che basta posizionarle all'ingresso dei filari, "attivarle" e accelerare: un binario e il meccanismo di estrazione automatico faranno tutto il resto, finché il cestello di carico non si riempie completamente.

Le serre, invece, rappresentano la natura semi-industriale dell'agricoltura moderna: dopo aver scelto il prodotto finale (pomodori, melanzane, peperoncini, ecc.), basta fornire l'acqua dalla cisterna mobile e il fertilizzante solido affinché questi vengano deposti in apposite ceste, fuori dall'edificio. Prima che vi scervelliate nel capire dove andare a prendere il fertilizzante solido e come caricare il raccolto per portarlo in magazzino o al mercato (visto che il tutorial non svolge affatto un buon lavoro nello spiegarlo), ve lo indichiamo noi subito: il vostro pickup. Esatto, il cassonato Mitsubishi con cui iniziate la partita, oltre a permettere di spostarvi per la mappa a velocità superiori ai 30km/h, serve sia per caricare il concime, sia per raccogliere i prodotti delle serre. Entrambe le funzioni richiedono, poco intuitivamente, la pressione del tasto R1/RB per essere attivate.

Le stalle, o meglio, gli edifici zootecnici, costituiscono fonti di reddito il cui profitto generato è direttamente proporzionato allo sforzo di manutenzione profuso.

L'allevamento di conigli, per esempio, funziona in completa autonomia e richiede il semplice acquisto dei cuccioli per essere avviato, ma il profitto percepito dalla vendita dei capi adulti corrisponde esattamente all'investimento iniziale: se, per esempio, si acquistano 25 conigli a 20 Euro l'uno, per un totale di 500 Euro d'investimento, la vendita degli esemplari maturi frutta "appena" 1.000 Euro.

Il pollaio, invece, fornisce sia le uova che gli animali adulti da rivendere al mercato per ottenere un profitto doppio, il tutto senza ulteriori costi di gestione.

Le mucche rappresentano l'investimento di più alto livello nell'ambito della simulazione agricola, poiché per ottenere gli alti proventi della vendita dei capi destinati alla macellazione e del latte di vacca, occorre faticare veramente molto. Oltre alla già citata rimozione del letame, facilmente sbrigabile con l'apposita cisterna in vendita al centro commerciale, occorre infatti alimentare i bovini con il fieno, materiale la cui produzione richiede un discreto sforzo economico.

Gli sfalci di paglia risultanti dalla trebbiatura dei cereali, infatti, vanno raccolti in file ordinate utilizzando un ranghinatore, ovvero un attrezzo meccanico che rastrella e sistema la risulta e, successivamente, raccolte con un'imballatrice, che trasforma il tutto i balle di fieno le cui dimensioni dipendono dal macchinario utilizzato. Queste balle, in particolare quelle più grandi, vanno successivamente caricate in appositi carrelli di trasporto e stoccate, per poi essere prelevate con l'accessorio pinza sollevatrice e condotte nelle stalle.

A tu per tu con i creditori

Il desiderio di espandere velocemente la propria azienda agricola, soprattutto nella modalità "La mia prima fattoria" (dove un sistema di progressione basato sui livelli impedisce, inizialmente, l'accesso alle attrezzature più avanzate) è sempre forte nell'imprenditore novello.

Contrarre subito un grosso debito, che va ad aggiungersi a quello già ereditato dal parente defunto, magari allo scopo di installare il parco solare o acquistare un trattore più potente di quello di base, è la via più facile per finire sul lastrico e terminare in anticipo la propria carriera, ed è per questo che bisogna pianificare attentamente le prime fasi della partita.

"Pensare in grande ma agire in piccolo": questo dovrebbe essere il mantra da seguire nell'allestimento della vostra impresa agricola. Tenete i vostri campi sempre in coltura, impiegate i lavoratori automatici il meno possibile (d'altronde hanno un costo pure loro) e costruite almeno una serra, un pollaio e una gabbia di conigli, in modo da avere una forma di sostentamento quasi costante fra una coltura e l'altra.

Nel caso sentiate il bisogno di chiedere un prestito alla banca, il primo consiglio che vogliamo darvi è di impostare un importo delle rate tale da non annullare del tutto il guadagno giornaliero. Quando si inizia un'attività, chiudere una giornata "in nero" anche solo di qualche centinaio di Euro è sempre un fatto positivo.

Un altro consiglio che ci sentiamo di darvi, che vale sia per l'accensione dei mutui che per altre operazioni come l'acquisto di macchinari e materiale agricolo, è di non usare l'opzione di acquisto remoto. Certo, la presenza costante del tablet e la possibilità di vedersi consegnata la "spesa" a domicilio sembra molto allettante, ma i prezzi iniziano a farsi problematici, se considerate i costi aggiuntivi, che ammontano al 2% per i prestiti, al 10% per le attrezzature (un trattore da 56.000 euro viene a costare pure 61.000 euro) e circa al 25% per i materiali (una cifra che, quando applicata a grossi carichi diventa "rilevante").

Insomma, come attesta il famoso proverbio: chi fa per sé, fa per tre!